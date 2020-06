V Rusku našli neobvyklé obrněné obrněné auto, je to symbol jedné éry před 2 hodinami | Petr Prokopec

Svého času jich byly plné filmy, šlo ale o ty americké. Vidět podobný stroj v Rusku je neobvyklé, skutečně tu ale sloužil, zapomnělo se na něj v majetku jedné zkrachovalé banky.

Doba se mění a zareagovat na ni museli i filmaři. Dnes se tak v hollywoodských filmech již nedočkáte klasických bankovních přepadení, kdy banda po zuby ozbrojených gangsterů napochoduje do budovy a začne ohrožovat všechny přítomné. Místo toho krádeže probíhají přes internet, jako je tomu ostatně i v reálném světě. A stejně tak se tenčí příležitosti, kdy by lupiči mohli až do smrti žít v blahobytu z kořisti odcizené z obrněného vozu zodpovědného za převoz peněz.

Toto téma jsme ovšem nenakousli pouze proto, že digitalizace nyní mění svět více než kdy dříve. Důvodem jsou ona pancéřovaná auta, která se svého času stala jakýmsi symbolem amerických filmů o bankovních loupežích. Existují jistě i dnes, běžně už ale nejsou vidět ani v USA a ještě méně kdekoli jinde na světě. O to více překvapí, že je jedno takové auto bylo nalezeno v Rusku, sloužilo přesně k tomu účelu, s jakým je spojováno na stříbrném plátně a má dokonce americký původ.

Jeho historie už má vousy. Přepracovaný Ford F Super Duty původně v roce 1995 koupila Kamčatská agroprombanka. Ta ovšem začala mít v posledních letech nemalé finanční potíže, neboť začala půjčovat peníze lidem na ni navázaným i bez patřičných záruk. Ruská centrální banka proto společnost v roce 2018 hned čtyřikrát upozornila, aby došlo k nápravě. To se nestalo, v roce 2019 tak byla agroprombance odebrána licence, která záhy zkrachovala.

Nyní dochází na rozprodej jejího majetku, mezi nímž byl objeven i onen dávno nepoužívaný Ford F Super Duty. Ten se dočkal 7,3litrového motoru Powerstroke, se kterým modrý ovál vyrukoval v roce 1994. Pohonná jednotka přitom disponovala přímým elektronickým vstřikováním paliva, což bylo v dané době mezi velkými nákladními vozy takřka unikum. S jedinou další nabídkou v tomto segmentu totiž vyrukoval koncern GM, který zákazníkům nabízel 6,5litrový diesel od roku 1992.

Zpět ale k Fordu, který se zatoulal do Ruska. Ten je nabízen v takřka identické podobě, v jaké sloužil bance, tedy v modrošedém provedení. Oproti dřívějšku došlo pouze na instalaci nové ochranné čelní mříže, tím však dodatečné úpravy končí. Agentura ACB, která je rozprodeje bankovního majetku pověřena, přitom vůz nejprve nabídne ve veřejné aukci, jenž se koná 29. Června letošního roku, a to za 1 995 671 rublů, tedy asi 681 tisíc korun.

Nepředpokládáme, že byste o tento vůz měli zájem, ale pokud by tomu tak přece jen byoo, doufejte, že se hned neprodá. ACB totiž aukci následně zopakuje 18. srpna, ovšem vyvolávací cenu poníží o 10 %. A pokud opětovně nebude nalezen nový majitel, Ford zamíří do veřejného prodeje. Jeho cena přitom bude konstantně snižována vždy o dalších 10 %, od 30. listopadu tak již může být k mání za pouhých 114 950 rublů, tedy asi 39 tisíc korun. Dá se ale předpokládat, že tak dlouho v nabídce nevydrží, nějaký zájemce o tuto raritu se jistě najde, i kdyby to byl jen sběratel kuriozit.

V Rusku je k mání klasický americký Ford F Super Duty...



...jenž byl dříve užíván Kamčatskou agroprombankou, které i poté zůstal v majetku až do jejího smutného konce

Zdroj: ACB

Petr Prokopec