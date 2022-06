V Rusku se zjevil vzácný propadák koupený Muammarem Kaddáfím, jeho výrobce po produkci 8 aut zkrachoval před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autoleitner, publikováno se souhlasem

Tohle auto nevidíme poprvé, po jeho někdejším prodeji v Evropě se po něm ale slehla zem. Teď už je jasné, kde výjimečný stroj s opravdu výjimečnou historií skončil, v Rusku. A je tam možná i kvůli konfliktu na Ukrajině znovu k mání.

Maybach 57S Coupe jsme už nejednou překřtili na největší průšvih moderních luxusních aut. A bohužel právem, neboť ač takový vůz vypadá zvlášť dnešní optikou jako neodolatelné lákadlo pro ty nejbohatší, svého času totálně propadlo.

Potíže s odbytem měl ostatně už Maybach jako takový a verze kupé nevznikla přímo u něj. Postavila jej firma Xenatec na základě návrhu Fredrik Burchhardta a získala na to licenci přímo od Daimleru. Proto také vůz není Xenatec Coupe či cokoli podobného, ale může si legálně říkat Maybach a používat slavné německé logo. Když k tomu přičteme, že designový návrh se alespoň podle nás povedl, zpracování vozu včetně specifických detailů kupé bylo prvotřídní a šlo o kupé neobvykle hýčkající hlavně cestující vzadu, úspěch se měl dostavit. Ale nedostavil se.

Auto za 800 tisíc euro v základním provedení nechtěl skoro nikdo a vyrobeno bylo pouhých osm vozů. Uvážíme-li, že minimálně dva byly prezentační, pak se na mysl vkrádá otázka, zda o něj stál vůbec někdo a všechny kusy nebyly vyrobeny jen proto, aby později zkrachovalá firma vytvářela nějakou činnost. Minimálně jeden zákazník se ale našel a nebyl to jen tak někdo.

Exemplář s pořadovým číslem 004 si v roce 2010 objednal Vůdce Velké revoluce z 1. září a Libyjské arabské lidové socialistické džamáhíríje (to není žert, ale oficiální titul), Muammar Kaddáfí. Rozporuplná osoba mezinárodní politické scény byla známa svou slabostí pro výjimečná auta a do jeho kolekce by Maybachu 57S Coupe jistě dobře zapadl. Na rozdíl od většiny jiný kupátek tohoto označení, která jsou typicky černá či bílá, sáhl Kaddáfí po béžovo-světle hnědé barevné kombinaci vně i uvnitř, která docela sedí k jeho stylu oblékání. A nešetřil ani na výbavě, která čítá vše představitelné zejména pro cestující vzadu.

Jak už ale asi tušíte, s Kaddáfího koupí to dopadlo podobně jako s Xenatecem. V průběhu roku 2010 začal mít libyjský plukovník trochu jiné problémy než volbu lakování pro nový vůz, v roce 2011 byl sesazen a nakonec i zabit. Se svým Maybachem si tak nikdy nesjel a evidentně to za něj pořádně neudělal ani nikdo jiný - po 11 letech má na tachometru jen 2 300 km a jde tak zřejmě o vůbec nejzachovalejší exemplář tohoto vozu na světě. Cena ovšem odpovídá - prodávající žádá 120 000 000 rublů, tedy asi 49 milionů Kč. To je skutečně tučná suma i za tak výjimečný vůz s natolik výjimečnou historií.

Jak jste už z ceny jistě pochopili, auto se objevilo v prodeji v Rusku, což je další pozoruhodný aspekt. Naposledy jej pamatujeme z nabídky nizozemského obchodníka Douweho Leitnera, se kterým jsme v kontaktu už mnoho let a od nějž pochází fotky níže - ruský nabízející nám zatím své (jinak nepochybně autentické a v Rusku pořízené) fotografie vozu neposkytl. Douwe jej prodal za 25 milionů Kč, s diskrétností sobě vlastní ale pochopitelně odmítá říci, komu a kam. Zda to bylo přímo do Ruska, nevíme, na každý pár právě tam auto skončilo a teď je k mání skoro dvakrát dráž. Že by někomu z místních boháčů docházely peníze ve spojitosti s konfliktem na Ukrajině? Možné to je, na prodej auta z Ruska není zrovna nejlepší doba, pokud by dotyčný chtěl „jen” vydělat.

Tento Maybach Cruiserio alias 57S Coupe si ještě před svou smrtí koupil Muammar Kaddáfí. Nikdy s ním nejel, dnes je na prodej s 2 300 ujetými km za skoro 50 milionů Kč v Rusku. Tyto fotografie zachycují přímo nabízený vůz, aktuální ale nejsou, takto vypadal při svém někdejším prodeji v Nizozemsku. Foto: Autoleitner, publikováno se souhlasem

Zdroj: Avto.ru

Petr Miler

