V USA výjimečně dovolili motoristům, aby si svá auta natankovali sami, ale jen dnes

před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: ADAC

Jakkoliv to může znít bizarně, je to holý fakt. Hned dva americké státy nejenže doporučují, aby si lidé nechali natankovat, samotankování dokonce zakazují. Dnes ale platí výjimka.

V 50. letech minulého století byl svět zcela jiný než dnes. Kupříkladu pokud jste někomu chtěli zatelefonovat do jiného města, museli jste nejprve vytočit spojovatelku. Ta se pak pokusila navázat kontakt s požadovanou lokalitou, což zabralo klidně i minuty a výsledek nebyl vždy jistý. Nešlo však jen o telefonování, složité bylo třeba i tankování automobilu. Kromě toho šlo o nebezpečnou činnost, neboť pumpy nebyly vybavené takovými ochrannými prvky jako dnes. Proto bylo třeba ve velké části Ameriky nařízeno, aby tankování mohl provádět jen proškolený personál.

Dnes tankování zvládá pomalu každý, a to včetně dětí. Koneckonců nejde o nic složitého, jen vyberete příslušný stojan, poté zastrčíte pistoli do hrdla nádrže, a jakmile uslyšíte cvaknutí, máte hotovo a můžete zaplatit. V amerických státech New Jersey a Oregon se však nadále drží tradic. A tak zatímco zbytek USA již onen výše zmíněný zákon o zakázaném samotankování zrušilo, zde je stále v platnosti. Mnozí motoristé tak onu pistoli ještě nikdy ani nedrželi v ruce, často vlastně ani nesmí.

Oregon nicméně nyní přišel s výjimkou a povolil lidem na celém území státu, aby si až do dnešní půlnoci mohli natankovat sami. Důvodem je vlna nebývalých veder, v neděli bylo totiž v Portlandu naměřeno 44,4 stupně Celsia. To je nejvyšší dosud zaznamenaná teplota v tomto státě, skutečně jde tedy o bezprecedentní hic. A zákonodárci nechtějí, aby mu byla vystavena obsluha čerpacích stanic, stejně jako motoristé, kteří by na personál mohli vyčkávat v rozpálených kabinách.

Nejde přitom o první takovou výjimku, neboť Oregon podobně zareagoval loni při první vlně koronaviru. Tehdy zástupci státu rovněž povolili samotankování, a to kvůli redukci kontaktu lidí. Do éteru však kvůli tomu museli vyslat instruktážní video, neboť jak jsme již zmínili, řada motoristů nikdy nic podobného nedělala. Byť i v tomto státě existují výjimky - tankovat auto sami si mohou třeba podnikatelé, stejně jako je to umožněno v řídce osídlených oblastech.

V poslední době se ovšem začíná mluvit o tom, že zákaz nakonec bude zrušen zcela. Zaveden totiž nebyl jen kvůli bezpečnosti, ale také proto, aby vznikla nová pracovní místa. Zaměstnavatelům přitom byly vyšší náklady kompenzovány tím, že Oregon nezatěžuje paliva daní z obratu. Cena za pohonné hmoty se tak příliš neliší od ostatních amerických států, a to přesto, že je do ní započítána právě gáže obsluhy. Ovšem jelikož minimální mzda začíná růst, změna visí ve vzduchu.

Kdy a zda se tak opravdu stane, je nyní hlavně na oregonských zákonodárcích. Samotné vymáhání zákona ovšem nemají na starosti ani oni, ani policie. Místo toho spadá pod pravomoci náčelníků hasičských sborů, kteří za jeho překročení mohou udělit pokutu až 500 dolarů (cca 11 700 Kč). Pokud se tedy do Oregonu chystáte, raději si zjistěte, jaká pravidla v daný moment platí. Jinak by se vám zastávka na čerpací stanici mohla poněkud prodražit.

Oregon v roce 1951 zakázal samotankování. Během dneška tak ovšem motoristé mohou výjimečně učinit, a to kvůli vlně nebývalých veder. Ilustrační foto: ADAC

Zdroj: Oregon Live

