V USA začaly docházet benzin a nafta, je to prohnilá třešinka na dortu současného chaosu

/ Foto: ADAC

Že by pohonných hmot mohlo být málo, se řešilo už dříve, šlo ale o vyhlídky směrem k létu. Nakonec se to stalo už o dva měsíce dříve, na celém východním pobřeží USA dochází benzin i nafta.

V poslední době se zdálo, že svět již nemůže zasáhnout větší chaos. Vše pochopitelně odstartovala koronavirová pandemie, kvůli které začaly být některé věci vyvažovány zlatem. Kromě toho ovšem zejména Spojeným státům začala hrozit situace, jaká tu již dlouhá léta nebyla - v důsledku nedostatku řidičů totiž čerpacím stanicím hrozilo, že dojde benzin. Aktuálně však již nejde o hrozbu, nýbrž o reálný stav. Nestojí za tím ovšem oni řidiči, nýbrž kybernetický útok, který přišel v tu nejméně vhodnou chvíli.

O víkendu společnost Colonial Pipeline oznámila, že se stala terčem nové skupiny kyberterorisů DarkSide a „kvůli potlačení hrozby proaktivně postavila některé systémy offline“. Výsledkem toho všeho nicméně bylo kompletní zastavení veškerých operací této společnosti. A jakkoliv její název vám nejspíše nic neříká, američtí motoristé si jej po letošku budou velmi dobře pamatovat. Colonial Pipeline totiž denně přepraví 2,5 milionů barelů benzinu, nafty či leteckého paliva a stará se o 45 procent dodávek východního pobřeží USA.

Jinými slovy tu tedy máme klíčového hráče, jehož postavení mimo provoz sebou pochopitelně nese následky. To potvrzuje agentura Reuters, dle jejíhož zjištění je na suchu již 5 procent čerpacích stanic v Severní Karolíně a 7,5 procenta ve Virgínii. Mnohé státy tak již vyhlásily pohotovost a začínají přijímat opatření, která by zabránila šponování cen do astronomických výšin. Kromě toho se již do věci vložil Bílý dům, který oznámil, že využije veškerých svých zdrojů a rezerv, aby postiženým státům ulevil.

Společnost Colonial Pipeline přitom v průběhu včerejšího dne převedla hlavní potrubí pod manuální kontrolu, načež dodávky pohonných hmot začaly být obnovovány. Dnes se pak má rozhodnout o plném restartu všech operací, nicméně je otázkou, zda na něco takového skutečně dojde. A i kdyby se to stalo, po několik dnů se situace do normálu stále nevrátí.

Po skupině DarkSide totiž sice již jde FBI, ovšem hrozba útoku setrvává. A firma již dříve oznámila, že plný provoz bude obnoven pouze tehdy, když bude situace zcela bezpečná a zejména až poté, co vše schválí federální orgány. Dá se tedy předpokládat, že minimálně tento týden bude situace svízelná a povede k vyschnutí dalších čerpacích stanic. Vlastně se tak ani nelze divit tomu, že environmentální agentura EPA náhle odložila veškeré starosti o životní prostředí stranou a dočasně v postižených státech povolila i užití paliv a příměsí, které jinak používat nelze.

Lze už jen dodat, že skupina DarkSide dle vlastních slov není politickou, místo toho jí jde pouze o peníze. Ty od svých obětí požaduje hned dvakrát, neboť její viry zablokují systémy napadené společnosti a ještě z nich zcizí data. Obětem, mezi něž nemají patřit třeba nemocnice, pak garantuje, že pokud zaplatí, veškerá odcizená data budou smazána a veškerý provoz obnoven. Američané ale nemají ve zvyku těmto hrozbám vycházet vstříc.

Potrubí společnosti Colonial Pipeline je více než 9 tisíc kilometrů dlouhé a táhne se podél celého východního pobřeží. I proto má kybernetický útok skupiny DarkSide takové následky. Foto: Colonial Pipeline

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec