V zemi zaslíbené elektromobilům se lidé stále více vrací k ojetým dieselům, je to smutný obraz doby před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mirek Brokeš, Autoforum.cz

Pokud se na jedné straně dělá vše pro to, aby elektromobily působily co nejatraktivněji, a na tu druhou se spalovacím - a zejména pak dieselovým - autům hází klacky pod nohy, je skutečně na pováženou, když lidé začnou více tíhnout k naftovým ojetinám.

Iluze o obrácení 100 procent automobilistů na „elektrickou víru” je tak neuvěřitelně naivní, že si výsměch zaslouží sama o sobě. Ještě absurdnější ale je, když si k tomu přidáme limitující technické a ekonomické faktory. Auto není barevný větrník do květníku za sklem, nekoupíte ho za pár korun a nenacházíte uspokojení v tom, jak se hezky točí. Je to funkční stroj, který musí uspokojovat potřeby svých kupců. A musí tak činit za cenu, kterou si takoví lidé mohou dovolit zaplatit. Elektromobil ale vypadává z jedné, druhé, popř. obou škatulek optikou asi 80 % kupců aut.

Samozřejmě, vývoj nezastavíte, a tak se obojí může změnit, ale kdy? Pokud ani velcí električtí optimisté nečekají srovnání cen elektromobilů se spalovacími auty dříve než za 10 let, postupně tuto vidinu odkládají a ani výrobci baterií si nedělají iluzi, že by zmohli cokoli dříve, je skutečně nanejvýš nepravděpodobné, že by se do roku 2032 nebo 2033 cokoli podstatného stalo. A nikde není psáno, že se cokoli z toho stane alespoň v takový moment. Ono stoprocentní obrácení na „elektrickou víru” by tedy mělo proběhnout za přibližně stávajícího stavu věcí, což je jedním slovem nemožné.

Nejlépe to vidíme u nás, kde mají letos elektrická auta podíl směšných 2,48 % na trhu v momentě, kdy centrem pozornosti není nic jiného. Jasné projevy neochoty valné části publika jít politiky nalajnovaným směrem jsou ale patrné i tam, kde pro rozmach elektromobility dělají první poslední. Jednou z takových zemí je můj druhý domov, Nizozemsko.

Je třeba říci, že Nizozemci vyrazili trochu jinou než obvyklou cestou - v rámci metody cukru (dotace elektromobilů) a biče (umělé zdražování spalovacích aut, paliv atp.) sází hlavně na bič, což v prvé řadě způsobuje to, že si lidé mezi novými auty nekupují stále častěji vůbec nic. Trh s ojetinami je ale na historickém maximu a přes dotace a penalizace i na tomto poli (ovšem menší) se jej obrátit k elektromobilům vůbec nedaří.

Informují o tom prodejní portály Gaspedaal a Autotrack, podle nichž lidé nejvíce jeví zájem o spalovací vozy. To by až tak nepřekvapilo, zajímavé jsou ale poměry a trendy. Není to tak, že by dvě třetiny lidí chtěly benzin a třetina elektřinu, plných 57 procent zájemců pořád hledá jen benzinové vozy. 22 procent jich pak má zájem o benzinové hybridy (což jsou pořád dominantně benzinová auta). Na elektromobily tak zbývá pouhých 8,2 procent zájmu. Chybí vám v přehledu něco? Ano, diesely.

O ty nyní jeví zájem 9 procent lidí, což se nezdá jako moc, je to ale více než za několik posledních let, neboť kdysi politiky preferované naftové motory jsou v Nizozemsku od roku 2015 druhem na vymření. Lidé tak začali najednou více a více poptávat ojeté diesely, protože... No to už si domyslíte. Aktuální cena nafty je nízká, diesely fungují a to lidi samozřejmě přitahuje. V Nizozemsku je dráž než u nás, rozdíl v cenách obou druhů paliv je ale podobně zásadní - 1,96 Eur za litr benzinu (46,10 Kč) a 1,64 Eur za litr nafty (38,60 Kč) v průměru.

Celá statistika ale nejlépe ukazuje, jak malý přirozený zájem o elektrická auta je. A je to zájem, ne prodeje, prostě 91,8 procenta lidí chce něco jiného. A stále více jich chce pohon, který byl roky na odpis, zájem o něj ale nyní překonal roky protežované elektrické pohony jako nic. Je to smutným obrazem doby, neboť za tohoto stavu je opravdu absurdní vnucovat elektromobily všem a počítat s tím, že se to stane. Ale dokáže někdo ještě vrátit tento svět do latě se zdravým rozumem?

Ojetiny jako VW Passat Variant B8 2,0 TDI jsou v Nizozemsku znovu v kursu, lidé je chtějí víc než ojeté elektromobily. V dnešní době a na tomto místě je to pozoruhodné. Foto: Mirek Brokeš, Autoforum.cz

Zdroje: Autotrack, Gaspedaal

Petr Miler

