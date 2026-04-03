Válka na Středním východě zasadila těžký úder výrobcům luxusních aut, málokdo vnímá, jak moc pro ně tato oblast znamená
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
3.4.2026 | Petr Prokopec
Je to obecně relativně malý trh a malá část světa, pro značky jako Ferrari, Bentley či Rolls-Royce jde ale o jakýsi houbařův ráj. Z tamního bohatství mohutně profitují, jenže z Dubaje či okolí teď mají jiné starosti než rozšiřovat své prostopášné sbírky.
Návrat Donalda Trumpa do Bílého domu se neobešel bez mnoha kontroverzí, z nichž některé nebylo snadné chápat rozumem, nicméně až únorové rozpoutání otevřeného konfliktu s Íránem je tím, co soudnému člověku hlava nebere. Trump se dříve holedbal tím, že podobné války nezačíná, navíc je otázkou, k čemu si USA vůbec mohly konfliktem v této oblasti pomoci. Dnes už zdlouhavý a chaotický boj tak trochu o nic zatěžuje prakticky celý svět vysokými cenami klíčových energetických surovin a hrozícím nedostatkem některých z nich. Jako by to nešlo přejímat.
Znát je to i v jinak soběstačných Spojených státech, což je pro Trumpa problém hlavně proto, že se letos v listopadu v USA konají volby, při kterých se bude vybírat celé osazenstvo Sněmovny reprezentantů a 35 z celkových 100 míst v Kongresu. Pokud by přitom oba tábory opanovaly demokraté, Trumpova administrativa by přišla o výraznou podporu. Znovu: Jako by něco takového nešlo předjímat, před těmito volbami bychom se do podobně riskantní akce rozhodně nepouštěli.
Politiku ale odložme stranou, místo toho si probereme dopady války, které nejsou na první pohled vidět. Konflikt neovlivnil pouze ceny pohonných hmot u čerpacích stanic, nýbrž silně zasáhla mnohé automobilky. Pro ty luxusní je to velký problém, větší, než většina lidí vnímá. Střední východ pro něj totiž byl a je jedním z mála světlých bodů v současném světě, neboť zájem Číňanů o Porsche, Mercedesy či BMW citelně ochladl. Ve Spojených státech pak těmto značkám komplikují život tamní vysoká cla, zatímco upadající a rovnostářská Evropa pro ně není ten úplně nejslibnější píseček na hraní. Tím se naopak postupem času začala stávat Dubaj a okolní země.
Jenže po zahájení války Írán začal na své sousedy útočit s pomocí dronů a jakkoli mluví jen o amerických vojenských základnách, zasaženy jsou i civilní a průmyslové cíle. Život jde dál, ale kdo si uprostřed války jde koupit nové „zbytečné” auto? Do showroomů luxusních výrobců tak neproudí tolik lidí jako dřív, jeden z dealerů agentuře Reuters prozradil, že prodeje klesly o zhruba 30 procent, zatímco dle šéfa Bentley Franka-Steffena Wallisera mají zákazníci „jiné myšlenky než v současné době zvažovat koupi nového vozu“.
Mimo to je tu ona íránská blokáda Hormuzu, kvůli které se lodě nedostanou třeba do Kuvajtu, Bahrajnu či Kataruc, což komplikuje logistiku. Ferrari a Maserati tak dočasně pozastavily dodávky touto cestou, alternativou je jen drahá letecká přeprava. Dolů tak jdou nové objednávky i dodávky dříve koupených aut, přičemž dle šéfa Lamborghini Stephana Winkelmanna aktuálně neexistuje možnost, jak výpadky prodejů ve zbytku světa nahradit. Pro tyto automobilky je to skutečná rána, neboť pouze na Středním východě klientela po oznámení ceny s oblibou reaguje otázkou: „Jenom?“ I marže v této oblasti jsou nadstandardní.
„Je to nejlepší trh na světě,“ uvedl jen krátce před propuknutím konfliktu na adresu Středního východu Walliser. Prakticky ve stejné době pak Rolls-Royce odhalil Phantom Arabesque, který je určen jednomu z bohatých arabských šejků. Britové mu ho ale nejspíš budou muset dopravit letecky. A jakkoli jde o velmi drahou cestu, je v současné době jediná možná. Dalším řešením je zastavení prodeje, které by ale automobilky vyšlo ještě dráž.
Arabesque je limitovanou edicí Rolls-Roycu Phantom určenou pro Střední východ, která přišla na svět pouhé dva týdny před propuknutím dále trvajícího konfliktu. Ten se výrobců luxusních aut dotýká víc, než by mnohé napadlo. Foto: Rolls-Royce
Zdroj: Reuters
Bleskovky
- Tohle by neklaplo už ani v Rusku. Ohlášená nová funkce inzertního webu s auty je jako z jiného světa
včera
- Stovka robotických taxíků selhala a zůstala stát i uprostřed dálnice s lidmi zamčenými uvnitř, výsledkem jsou scény jako z katastrofických filmů
4.4.2026
- BMW začalo odhalovat spalovací verzi nové řady 3, takto ržá před kamerou její šestiválec
2.4.2026
Nejnovější články
- Největší výrobce elektromobilů na světě právě propustil 100 tisíc lidí, o současném vývoji to říká vše
včera
- Tohle by neklaplo už ani v Rusku. Ohlášená nová funkce inzertního webu s auty je jako z jiného světa
včera
- Okruh v Mostě může jen závidět, v Americe schválili zákon, který by české provozovatele nechal znovu v klidu žít
včera
- K mání je krásná, dodnes originální Škoda 110 R z vzácné první série dodaná původně do Itálie, větší raritu abyste pohledali
včera
- Původně jen elektrické auto dostalo spalovací verzi a hned se prodává 7krát líp, od elektromobilů utíká 90 procent kupců
včera
Živá témata na fóru
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 04.05. 21:25 - abgx1
- SUV/kombi 2019-2022 benzin automat, do 551700 CZK 04.05. 17:39 - pavproch
- Chlubítko univerzální 04.05. 15:41 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 04.05. 14:56 - pavproch
- BMW Divize 04.05. 06:37 - pavproch
- Onboard videa 04.04. 18:59 - řidičBOB
- Detektory policejních radarů 04.04. 17:35 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 04.04. 14:35 - řidičBOB