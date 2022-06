Vanilla Ice stále vlastní auto, které použil ve svém legendárním videoklipu, je dodnes jako nové před 4 hodinami | Petr Miler

Mnozí jej považují za dítě jednoho hitu, které nebylo s to navázat na jeho ohromný úspěch a upadlo v zapomnění, realita ale nemůže být odlišnější. Robert Van Winkle je ve skutečnosti velmi protřelý člověk a patrné je to i z jeho přístupu k tomuto autu.

Jméno Robert Matthew Van Winkle zřejmě mnoho žárovek nerozsvítí, když ale řekneme Vanilla Ice, docvakne snad každému. Americký hudebník jako průkopník bílého rapu pod tímto jménem v 90. letech doslova bořil žebříčky hitparád se svým největším hitem Ice Ice Baby. Je autorem slov i hudby dnes legendární písně, která nejlépe dokazuje, jak obrovský dosah může mít pár dobře poskládaných tónů a slov.

Van Winkle se prosadil skutečně z ničeho, náhodou si jej všiml hudební manažer v zapadlém klubu na jakési improvizační soutěži a všechno ostatní už je historie. Ice Ice Baby ovládla žebříčky v USA, Evropě i Asii a byť Van Winkle už nikdy na úspěch této pecky nenavázal a posléze dokonce pověsil skládání hudbu na hřebík, dokáže z něj dobře žít dodnes.

Jako autorovi všeho mu vynesla tolik peněz, že mohl spor o neautorizované využití melodie z písně Under Pressure z pera Davida Bowieho urovnat tak, že koupil práva na celý song, čímž zjistil, jak výnosné může být do takových věcí investovat. Později si tak koupil práva k dalším hudebním klasikám, investoval do nemovitostí a byť dnes jistě najdeme lépe situované hudebníky, díky všemu zmíněnému si dodnes žije velmi dobře. Díky jediné písni.

Že má cit pro budoucí hodnotu věcí, dokazuje i Ford Mustang 5.0 z roku 1990 na videu níže, který použil v klipu k Ice Ice Baby. Sám autor dnes s úsměvem říká, že jde asi o nejlevněji vyrobený klip, který kdy hráli na MTV, ale na to už se historie ptát nebude. Bílý Mustang 5.0 se stal legendárním stejně jako song sám a leckdo by si mohl myslet, že tohle auto dávno sežral zub času. Omyl, Vanilla Ice jej vlastní dodnes a po letech renovací vypadá snad lépe než jako nový.

Dnes 54letá legenda vůz ukázala na svém kanálu na TikToku, kde zdůraznila i některé později provedené dílčí úpravy. Specificky vyvedený interiér i motorový prostor, s Van Winklovo „logo”, kam se jen podíváte, ohlušující aparatura... Vše působí dost kýčovitě, snad věčně dobře naložený Vanilla Ice ale říká, že jen takto připomíná kulturu své doby, přelom 80. a 90. let byl prostě stylem jinde než dnes.

Podívejte se na vůz sami, je to pozoruhodné memento a od „pana Ice” další dobrá investice. Před třemi dekádami by auto prodal jako prakticky bezcennou ojetinu, dnes je z něj součást historie, za kterou někdo může jednou dát na aukci klidně miliony.

Podobný Ford Mustang 5.0 v bílé barvě použil Vanilla Ice ve svém jediném slavném klipu Ice Ice Baby. Auto má dodnes, jak můžete vidět níže, po renovaci je v dokonalém stavu. Ilustrační foto: Ford

