Ve Francii vás od teď mohou změřit, i když budete dodržovat nejvyšší povolenou rychlost před hodinou | Mirek Mazal

/ Foto: Bruitparif, CC0 Public Domain

Francie není zemí, která by byla nakloněna automobilismu a osobní odpovědnosti jednotlivce, a tak skutečně nepřekvapí, že zrovna tam chtějí též trestat řidiče za příliš hlasitá auta.

Už předloni jsme psali o tom, že Švýcaři chtějí na silnice instalovat jakési „hlukové radary” a automaticky rozdávat řidičům pokuty i tehdy, když dodržují veškerá pravidla týkající se jízdy po veřejných silnicích. Stačí, aby jejich vůz záměrně či nedopatřením (prasklý výfuk apod.) překračoval maximální povolenou hladinu hluku, systém to zaznamená i s fotografií vozu jako při příliš rychlé jízdě a na pokutu je zaděláno.

Zrovna ze strany Švýcarů posedlých vymáháním dopravních předpisů ad absurdum to ani nepřekvapí. V zemi, kde vás za rychlou jízdu klidně i zavřou a nemají problém pokutovat za rychlost policistu pronásledujícího zločince, to bude jen třešinka na svérázném dortu tamních automobilových dobrot, Švýcarsko v tom ale nezůstane samo. A ani další případ země, kde jdou tímto směrem, není překvapivá.

Jde o Francii, kde podobná zařízení už fungují v testovacím režimu v Paříži, tedy městě, kde by se aut nejraději zbavili zcela. Bruitparif, tamní státem zřízená organizace mající za cíl monitorovat hluk v ulicích města, instalovala taková zařízení ve městě též v roce 2019 a zjevně se osvědčila. Francouzské úřady tak obdobné „hlukové radary” nasadily v dalších velkých francouzských městech jako Nice, Bron či Lyon.

Vzhledem k tomu, že jejich fungování zatím není neprůstřelné, budou sice řidiči aut a motocyklů vymykající se normám změřeni a zaznamenáni, pokutu ale nedostanou. Na to dojde až poté, co bude zjevné, jak si systém dokáže poradit třeba s několika vedle sebe jedoucími auty. To by se ale mělo stát mezi roky 2022 a 2023, tedy v ne zrovna vzdálené budoucnosti.

Asi nemusíme dodávat, že nejsme přáteli podobných orwellovských systémů. A nejde o to, že si na rozdíl od jiných zvučné auto rádi poslechneme - nemáme problém respektovat, že to nikoho jiného nezajímá a ruší, ohledy jsou na místě. Problém je v principiálním fungování takových systémů, která se snaží dostat naše životy do nejužších myslitelných mantinelů a okamžitě trestat každého, kdo z nich vybočí. Takto si společnost svobodných jedinců nepředstavujeme, je to zkrátka příliš striktní a jdoucí za hranici smyslu existujících pravidel.

Problém je pak také to, že se tímto způsobem vypichují jednotlivosti postihující jen velmi omezenou skupinu lidí za ve výsledku stejné jednání, kterého se jiní mohou dopustit též a prakticky beztrestně. Hluk lze dělat lecjak, nemáme ale žádné automatické systémy na sledování lidí používajících zábavní pyrotechniku, hlučně se bavících s přáteli nebo vášnivě se věnujících reprodukci. A dobře tomu tak. Vše by podle nás měla řešit jen obecná pravidla platící pro všechna stejně, na základě nichž může policie řešit jednotlivé excesy. A apel na obyčejnou lidskou slušnost - rušit ostatní je prostě neslušné.

Jinak stále další a další utahování šroubů beztak mine účinkem. V tomto případě nemusí být výsledkem nebude nic jiného než „hlukové mýto” a v podstatě placená tolerance závadného jednání ze strany některých. Nebo si myslíte, že majitele Lamborghini s neschváleným výfukem bude trápit, když zaplatí pár desítek euro na pokutách za hluk každý měsíc navíc? Za tu legraci to přece stojí...

Francie nasazuje systémy na automatické měření hlučnosti konkrétních aut či motorek po celé zemi. Měří a zaznamenávají, zatím ale automaticky nepokutují, na to má dojít až příští či přespříští rok. Foto Bruitparif, CC0 Public Domain

Zdroje: Bruitparif, Carscoops

Mirek Mazal