Ve své době nejlevnější 400koňové auto Evropy jde dnes koupit sotva jeté prakticky za babku, jede až 295 km/h

Je to moderní vůz se vším všudy a není známo, že by s ním byly větší problémy. Jen si ho lidé nevšímali jako nového auta a tuplem si ho nevšímají dnes. Šance pro ty, kteří chtějí hodně za málo? Vypadá to tak, tady máte vůz s 24 tisíci km za cenu základní Octavie.

Optikou nadšenců zůstává jednou z nejzajímavějších automobilových novinek posledních let Nissan nazvaný prostě Z. Malý sporťáček nicméně ve spoustě lidí probudil krátce po touze spíš závist. Lákavé kupé se 406 koňmi výkonu z motoru 3,0 V6 biturbo, navíc s manuální převodovkou a pohonem zadních kol se základní cenou aktuálně okolo 930 tisíc Kč by sice chtěl kdekdo, v Evropě jej ale můžeme leda závidět lidem žijících v jiných koutech světa. Regulace Evropské unie smysluplnou existenci takového auta na místních trzích už nepřipouští.

Pokud byste ale přece jen chtěli stejně silný stroj za dokonce menší peníze, cesta existuje, i když budete trvat na tom, že musí jít pořád o moderní vůz. A to dokonce i pokud si řeknete, že kupé stejně nevyužijete a měl by to být praktický vůz pro celou rodinu. Ještě před pár léty se totiž v Evropě prodávalo auto značky Infiniti, prémiové divize Nissanu, které mělo úplně ten samý motor jako nové Z.

Ve své době platilo s cenou od 1,4 milionu Kč za nejlevnější čtyřsetkoňové nové auto v Evropě, které šlo navíc označit za praktické. Dnes se dá stále koupit jako zánovní, a protože je vždy alespoň trochu ojeté, stojí ještě o mnoho méně. Značka Infiniti to u nás sice zabalila v roce 2016, jinde v Evropě ale působila ještě roky, takže lze myslet i na vozy z roku 2019.

V hávu Q50 s nenápadným označením 3.0t S, tedy Sport Tech, dostanete sportovně laděný sedan s pohonem zadních nebo všech kol a sedmistupňovým automatem. Jeho motor generuje až 406 koní a 475 Nm, takže nejde o žádné ořezávátko ani při hmotnosti 1 775 kg. Ostatně tato hmotnost se už dnešní optikou ani nezdá vysoká. Na stovku akceleruje vůz za 5 sekund a bez omezovače umí jet až 295 km/h. Přitom je to komfortní a prostorné auto se spoustou luxusních vymožeností, které umožní nejen sportovní jízdu, ale také pohodlné cestování, odvoz dětí do školky či cestování po větších nákupech.

Výhodnou nabídkou bylo toto Infiniti už jako nové auto, teď si můžete vybrat z pár přežívajících ojetin v Evropě za ceny od asi 500 tisíc Kč. V takovém případě je třeba akceptovat 7 až 8 let staré kusy s nájezdem do 100 tisíc km, ten na fotkách níže je ale ještě lepší. Jde o evropské provedení dodané v roce 2018 jako nové do Německa v nenápadném černo-černém provedení s vysokou výbavou a pravidelnou péčí autorizovaného servisu. S nájezdem 24 tisíc km je sotva jeté a vypadá jako nové. Ostatně jej prodává oficiální dealer různých japonských značek.

Tento kousek je k dispozici za 24 790 euro, tedy asi 610 tisíc Kč. Kdo vám dnes něco takového nabídne? Škoda za tyhle peníze prodává úplně základní novou Octavii, tady jsme jinde. Ostatně, když v roce 1995 přišlo na trh Porsche 911 Turbo generace 993, tedy tehdejší výkonový vrchol ikonického kupé, mělo pod zadní kapotou 408 koní. Dnes můžete mít přibližně jeho dynamiku v hávu praktického auta za cenu základní „oktávky”. Není to lákavé? Kdyby vám přesto nevoněla třeba barva, stejný dealer prodává ještě jedno podobné. A v prodeji se najdou i odvozená kupé Q60 se stejnou technikou, která stojí jen o málo víc...

