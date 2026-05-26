Sedli byste do autobusu, který nikdo neřídí? Tedy nikdo živý? Ve Švédsku to udělali a tušíme, že toho dodnes litují. Hned první den služby tureckého autonomního autobusu skončil nehodou.

Ve Švédsku nasadili do služby turecký autobus bez řidiče, havaroval hned první den v provozu

před 6 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Karsan

Autonomní řízení je prezentováno jako technologie, které se řidiči z masa a kostí nemohou rovnat. A v teoretické rovině si dokážeme představit, že tomu tak skutečně může být, zvlášť pokud budou jednotlivé vozy komunikovat mezi sebou o tom, co hodlají udělat, a obdobně do hry zapojit i další řidiče, cyklisty, chodce, psy, kočky... Už z toho tušíte, že nasazení tohoto řešení v divočejším skutečném provozu je o poznání složitější, než se na papíře zdá. A pokud to někdo ignoruje, narazí.

Nejnověji to připomíná incident, který se podle Reuters odehrál včera ve švédském Göteborgu. Město totiž ve své touze posunout se vpřed, zpátky ni krok, nasadilo do služby elektrický autobus e-ATAK od turecké společnosti Karsan. Ten je přitom osazen i autopilotem, a tak měl krom „zeleného” pohonu měl zajistit i bezpečný převoz cestujících. Nestalo se, a to vážně tragikomickým způsobem - stal se účastníkem dopravní nehody pouhou hodinu poté, co se dostal do provozu.

„Autobus zabrzdil a narazila do něj tramvaj,” uvedl k incidentu Patrik Chi, mluvčí společnosti Västtrafik, která má ve švédských městech na povel hromadnou dopravu. Zároveň zmínil, že na palubě autobusu byl přítomen operátor, který měl být připraven převzít kontrolu nad řízením v případě potřeby. Buď ale nedával pozor, nebo svou práci nezvládl a nechal autobus pohybovat se v místech, kde do něj zezadu narazila ona tramvaj. Naštěstí nedošlo na žádná vážnější zranění, jak potvrdil Chi.

Agentura Reuters uvádí, že viděla záběry poškozeného autobusu, na jehož zádi zůstalo viditelné varování: „Dodržujte odstup! Autobus může prudce zabrzdit.” A už to nutně vede k otázkám, zda se autonomní technika dokáže pohybovat po veřejných komunikacích pro ostatní vyzpytatelným způsobem. Algoritmům ovládající tato auta chybí širší rozhled a intuice, jednají mechanicky. A to pro ostatní řidiče bývá vyzpytatelné ještě méně než jízda žáků autoškoly narušovaná instruktorem.

Jsme tedy po všech zkušenostech s těmito řešením přesvědčeni, že zdaleka nejsou připravena pro ostrý provoz, tím méně s desítkami lidí na palubě. De iure může být za nehodu odpovědný jiný vůz resp. jeho řidič, ale když bourají dva, jen zřídka lze odpovědnost za vzniklou situaci přičíst ze sta procent jen jedné straně. Už fakt, že stroj naboural pouhou hodinu po nasazení do provozu, o lecčem vypovídá.


Autonomní autobusy e-ATAK od tureckého Karsanu si na severu Evropy oblíbili, jezdí ve Finsku, Norsku i Švédsku. Tedy ve Švédsku už ne, tam po hodině dojezdily. Foto: Karsan, tiskové materiály

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

