Velká Británie dál hrdě ukazuje cestu EU, výroba aut se tam propadla na nejnižší úroveň od roku 1949 29.6.2025 | Petr Prokopec

EU cíleně pokračuje v deindustrializaci starého kontinentu, Velká Británie je ale zase jednou ještě dál. Musíme se vrátit až do automobilového pravěku, abychom narazili na moment, kdy se v zemi vyrábělo míň aut. Přitom automobilových firem tam dál existuje hromada.

Britské automobilky není těžké milovat, ostatně pomalu ve všech případech jde o ikony. Jen si vezměte, že na ostrově jen třikrát větším, než je Česká republika, najdeme sídla Astonu Martin, Bentley, Jaguaru, Land Roveru, Lotusu, McLarenu, Mini, Rolls-Roycu či menších, ale o to zajímavějších výrobců jako Caterham, Morgan, Noble, či Ultima. To je působivý výčet, který doplňují zahraniční značky, které tam měly či mají své továrny. V tomto ohledu jde hlavně o Nissan, zmínit pak můžeme i koncern Stellantis zastoupený Vauxhallem, tedy v podstatě britským Opelem.

Není tedy divu, že automobilový průmysl byl po dekády jedním z klíčových pilířů britské ekonomiky a dokonce páteří tamního mezinárodního obchodu. Třeba v loňském roce byla z Velké Británie jen do USA vyvezena auta v hodnotě 9 miliard liber neboli 260,6 miliard korun, což představovalo 27 procent veškerého britského exportu. Bylo by tedy jen logické, když by politici výrobcům umetali cestičku do hladka. Jenže nic takového se neděje, hlavně po Brexitu se britská vláda rozhodla zezelenat víc než zbytek starého kontinentu a ve stejném duchu ještě rychleji lokální průmysl odpravit.

Tamní skrytá, té evropské nikoli nepodobná forma „elektrické totality” znamená, že už loni měl podíl elektromobilů na celkových prodejích aut činit nejméně 22 procent, letos pak mělo jít o 33 procent. Ještě výraznější skoky pak byly naplánovány na další léta, a to tak, aby v roce 2030 byl podíl 80procentní a v roce 2035 stoprocentní. Nicméně loňská kvóta splněna nebyla, i když výrobci skrze slevy přišli o 4 miliardy liber (115,8 mld. Kč) a další necelé 2 miliardy liber (57,9 mld. Kč) museli zaplatit na pokutách. Kdysi dobře promazané soukolí se tak začalo dramaticky zadrhávat a stávat se nekonkurenceschopným doma i ve světě, jak shrnuje Autocar.

Pokud je pak průmysl takto nahlodáván zevnitř, stačí pár dalších nepříjemných kroků zvenčí, a vše se začne hroutit jako domeček z karet. A přesně k tomu letos v Británii dochází. Jak uvedlo Sdružení automobilových výrobců a prodejců SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders), za prvních pět letošních měsíců bylo v zemi vyrobeno jen 348 226 nových aut, tedy o 12,9 procenta méně než loni. Produkce je tak na nejnižší úrovni od roku 1953.

A propad pokračuje, jak ukazuje tragický květen. V tu chvíli byl propad dokonce 32,8procentní. Vyrobených 49 810 nových aut je totiž horší výsledek, než jakého dosahuje třeba taková Škoda jen v Mladé Boleslavi. Celá britská výroba je tedy nižší, než u nás připadá na jednu značku a jednu továrnu. Pokud tak mimo rovnici dáme květen 2020, kdy byly fabriky kvůli koronaviru zavřené, pak je aktuální produkce vůbec nejnižší od roku 1949. Tedy za posledních 76 let a od dob, kdy někteří lidé možná ještě ani pořádně nevěděli, co to je auto.

SMMT v souvislosti s tímto tragickým vývojem poukazuje také na nová americká cla, která Britům jistě nepomohla. Ale vzhledem k tomu, že problémy trvají déle a obě země se už v mezičase stihly domluvit na jejich zmírnění, to jistě není dominantní faktor. Jsou to hlavně Britové, kteří nedělají nic pro to, aby byli znovu úspěšní, právě naopak. Jaguar zcela ukončil výrobu spalovacích aut, neboť se chystá zcela přejít jen na elektrický pohon. To pochopitelně statistikami zahýbalo. Stejně jako fakt, že se Nissan v Sunderlandu chystá střídání stráží, neboť druhou generaci elektromobilu Leaf má nahradit ta třetí. Ani ta se ale vzhledem ke své povaze po plném náběru výroby nemusí stát spásou.

Skutečným viníkem je tedy především smýšlení britských politiků i samotných automobilek, kteří vědomě nahlodali onen klíčový ekonomický pilíř a nyní zoufale hledají, jak ho opravit. Jenže místo toho, aby onu „elektrickou totalitu” a ohýbání trhu hodili do koše, raději chtějí založit fond, který má výrobcům pomoci s vývojem nových vozů z peněz daňových poplatníků, jak přibližuje Auto Express. Do něj pak bylo vloženo 2,5 miliardy liber (72,39 mld. Kč), tedy v podstatě to, co automobilky loni zaplatily na pokutách.

I když pro běžného smrtelníka jde o částku, která by celou jeho rodinu zajistila na mnoho pokolení, v rámci automobilové branže jde o kapku v moři. Byť se tedy dá předpokládat, že situace se v příštích měsících trochu zlepší, na někdejší produkci či export mohou Britové zapomenout. Jednoduše proto, že politici nutí automobilky vyrábět auta, po kterých neexistuje přirozená poptávka, takhle jednoduché to je.

Výroba aut v Británii se propadá i kvůli dnes už odpískané sázce Mini jen na elektrická auta. Mateřské BMW si tento stupidní plán rozmyslelo, většina konkurentů ne. A podle toho to s Británií dopadá.Foto: BMW/Mini

