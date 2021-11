Venku je důkaz zdánlivě vymyšleného příběhu o důvodu vyhození Jamese Maye z Autocaru včera | Petr Prokopec

Je to příběh tak bláznivý, že je snadné jej označit za jeden z vtípků dnes světově proslulého novináře a moderátora. Jenže je očividně do posledního slova pravdivý a jde nepochybně o projev mimořádné kreativy. Vedení Autocaru to ovšem vidělo jinak.

James May proslul jako součást slavného tria moderátorů Top Gearu, The Grand Tour a později i řady dalších pořadů spojených nejen s auty. Když by se dnes ukázalo, že je bez práce, nejspíše by se o něj poprala nejvýznamnější světová média, tak je tomu ale až nyní. James se už několikrát nechal slyšet, že před Top Gearem neexistovalo zaměstnání, ze kterého by jej dříve nebo později za dramatických okolností nevyhodili, nejznámější padák je ale spojen hned s jeho první prací v automobilové branži.

Zmiňovali jsme se o něm v různých souvislostech v minulosti už několikrát, přesto připomeňme, co se tehdy přihodilo. Psal se rok 1992 a May začal pracovat jako redaktor Autocaru. Bylo mu tehdy 29 let a není překvapením, že jako nováček v branži neměl hned za úkol testovat špičková nová auta, byl pověřen spíše „černou prací”. Na starosti tak dostal mimo jiné sestavení ročenky testů, což prý byla zdlouhavá a nudná práce. Musel pročíst řadu recenzí svých kolegů a z těch následně udělat „výcuc“ na zhruba 150 slov.

Každý test v rámci ročenky uvádělo zvýrazněné velké písmeno prvního odstavce, což byla dle Jamese v časopisech 90. let velká móda. A právě na nich se rozhodl May dát vtipně najevo své utrpení. Ony zkrácené recenze totiž začal koncipovat tak, aby první zvýrazněná písmena každé z nich nakonec vytvořila skrytý vzkaz.

Něco takového se snadno řekne, ale hůř udělá. May musel použít řadu ne zcela obvyklých slov a musel si dávat pozor, aby v úvody neměli tendenci něco změnit editoři a korektoři - jakmile by došlo na korekci prvního slova článku, celý vzkaz by ztratil význam. A jakkoli to může znít nepravděpodobně, lišácký kousek se podařil. V nejstarším a zřejmě i nejslavnějším automobilovém magazínu se tak po sestavení prvních zvýrazněných písmen objevil vzkaz: „ROAD TEST YEARBOOK SO YOU THINK ITS REALLY GOOD YEAH YOU SHOULD TRY MAKING THE BLOODY THING UP ITS A REAL PAIN IN THE ARSE.”

Do češtiny přeloženo s jinak chybějící interpunkcí: „Ročenka testů. Takže si myslíte, že je to opravdu dobré? Jo, měli byste si zkusit tu zatracenou věc dávat dohromady, je to opravdová osina v zadnici.“ Tento ukrytý vzkaz prošel skrze veškeré další korektury a dostal se až do tisku a do prodeje. May na tuto historii vzpomínal vícekrát, mimo jiné na starším videu níže, odkud také známe veškeré podrobnosti. Je to ale něco tak bláznivého, že je snadné tomu nevěřit a označit to za jeden z Mayových vtípků s nulovou oporou v realitě. Jenže ono se to skutečně stalo.

Dokazuje to níže přiložený tweet Andrewa Frankela, toho času kolegy Jamese Maye v Autocaru, který v redakci pracuje od roku 1988 dodnes. I on se na vytváření ročenky podílel, jednak ale přiznává, že tohle byla práce samotného Jamese M. Především pak ale vytáhl z nového elektronického archivu magazínu náhled několika desítek dotčených stránek ročenky, na nichž je krásně vidět, jak úvody jednotlivých článků dohromady dávají celý vzkaz. Označit to za geniální je snad i slabé slovo, pozoruhodné ovšem je i to, co se dělo pak.

Této kulišárny si nikdo v redakci nevšiml, upozornili na ni později až čtenáři. Dnes by si asi každý stěžoval, to je v médiích v módě, tehdy to ale činili s jinou motivací. Mysleli si, že jde o skrytý vzkaz, kterého si měl někdo všimnout a že za jeho odhalení něco vyhrají. Jak už ale tušíte, o nic takového tu nešlo a žádná výhra se nekonala.

Místo toho May přišel jednoho dne do kanceláře, která byla neobvykle tichá. Ihned se dozvěděl, že má jít na kobereček, kde mu bylo řečeno, že má padáka, a to kvůli onomu vzkazu, na který James mezitím zapomněl. Časový odstup mezi prací na ročence a jejím vydáním byl docela dlouhý a než se dostala ven, May se uchýlil k jiným, zřejmě zábavnějším činnostem.

Člověk se může zrovna v případě britského média podivit, neboť takový vzkaz svědčí u autora o velké kreativitě, třebaže neaplikované zrovna šťastným způsobem. Plácnutí přes prsty by šlo pochopit, ale vyhazov? May ho každopádně dostal a evidentně si nevymyslel, co za ním stálo.

James May je dnes součástí slavného tria moderátorů a v tuto chvíli pracuje za miliony pro Amazon. V roce 1992 ale pracoval v Autocaru, než ho vyhodili za kulišárnu, jejíž existenci dokazuje tweet níže - dodnes je součástí archivu magazínu.

Thanks to the ace new @autocar archive, you can now see in one screenshot exactly what got @MrJamesMay fired nearly 30 years ago. Just read the drop capitals in order. A few of us were involved, but he alone took the rap. Not that his career exactly suffered as a result… pic.twitter.com/kK97NteYKp — Andrew Frankel (@Andrew_Frankel) November 11, 2021

