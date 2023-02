Věří ještě někdo Škodě? Omezuje výrobu aut kvůli nedostatku čipů, i když výrobci čipů hlásí kolaps poptávky před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Je zjevné, že poptávka po autech ochabuje, což je vzhledem k celkové ekonomické situaci a vysokým cenám vozů jen logické. Škoda za takové situace přesto drasticky zdražila a odbory říkají, že omezuje výrobu kvůli nedostatku čipů, po nichž přitom poptávka též ochabuje. Není to celé trochu jinak?

Škodě jsme dlouho fandili a snažili se ji podporovat tak, jak nám jen novinářská čest dovolila, v posledních letech se ale od nás mnoha pozitivních hodnocení nedočkala. Není za tím nic jiného než změna jejího přístupu, kdy se z firmy řízené uspokojováním racionálních potřeb zákazníků, která díky tomu nabízela velmi uspokojivé vozy v poměru hodnoty a ceny, stala společnost řízená ideologií, která nejenže nejde ruku v ruce s potřebami kupců, ale jde přímo proti ní.

I kvůli tomu jsou škodovky tak drahé. Buďme realisté - i když za posledních 10 let došlo ke zdražení mnoha vstupů, celkovému posunu průmyslu k vyšším standardům i příchodu nových regulací, které si vynutily osazení nových vozů tím či oním bez vazby na přání kupců, neexistuje absolutně žádné ospravedlnění proto, aby dnes třeba Škoda IV byla v základu skoro dvakrát dražší než Škoda Octavia III přesně před 10 léty. Absolutně žádné. Jsou to v jádru stejné vozy, investice potřebné do zajištění vývoje a výroby čtvrté generace vozu byly marginální.

Škodovky - a nejen ony - jsou dnes drahé primárně proto, že firma sype miliardy do naprosto ztrátové elektromobility, kterou se nezabývá jen proto, že musí, ale proto, že sama chce. Nabízet jen elektrická auta je dnes jen jejím vlastním cílem, který předhání požadavky stanovené regulátory. Firma si jej stanovila jako jediný možný navzdory tomu, že zájem o tyto vozy je minimální a byl by ještě menší, kdyby se nabízely za skutečné ceny zbavené všech přerozdělovacích mechanismů. Automobilka tak doslova holí kupce relativně levných a relativně primitivních modelů, které za poslední dekádu udělaly nevýznamný technický pokrok, aby jí vyšlo celkové hospodaření v momentě, kdy sype peníze do odpovědi na otázku, kterou trh jednoznačně nepoložil. Jak z toho máme být jako zákaznicky orientovaní lidé šťastní?

Škody se tak staly drahými a z mého nejbližšího okolí, které je dříve opakovaně kupovalo, už je nechce nikdo. Od dealerů víme, že zájem ze strany zákazníků uvadá, objednávek ubývá, česká značka ale za této situace přesto drasticky zdražuje. Smysl to velký nedává, zbytek mozaiky ovšem možná skládá aktuální dění ve firmě.

Agentura Reuters s odvoláním na škodovácké odbory informovala o tom, že firma omezila výrobu modelů Fabia, Scala, Octavia, Kamiq a Enyaq - tedy většiny klíčových typů - kvůli údajnému nedostatku čipů. Může to tak být, třeba si škodovka včas nezajistila dostatečné dodávky a ke všemu problematickému zmíněnému výše řeší ještě tento problém. Ale dá se jí vůbec věřit?

Máme o tom své pochybnosti. Informace ze Škody jako na potvoru přichází v momentě, kdy klíčoví korejští výrobci čipů - Samsung, DB Hitek, Key Foundry, Magnachip a SK Hynix System IC - hlásí kolaps poptávky po jejich zboží, kdy všechny krom Samsungu mají do konce druhého kvartálu jet na 60 až 70 procent výrobní kapacity. A Samsung na 80 procent. Za této situace Škoda nemá čipy? Nechce se tomu věřit.

Napadají nás dva realističtější scénáře. Buď už je zájem o některé modely při jejich extrémních cenách tak malý, že je není komu prodat a automobilce se nehodí přiznat, že tomu tak je. To ale považujeme spíše za nepravděpodobné, dřívější nedodané vozy po něčem takovém nevolají. Pravděpodobnější nám přijde, že se Škodě v minulých letech zalíbilo být pánem na trhu za nedostačující nabídky a nyní ji uměle škrtí - nebo moduluje, chcete-li -, aby se jí nestalo, že by v určitém momentu v budoucnosti musela s cenami dolů a marně vyprodávala svou produkční kapacitu. Nebo aby dokonce mohla s cenami dál mířit nahoru a dotovat výše zmíněné, což nyní ostatně činí.

Nemusí to být bezprostřední zájem, s poptávkou může firma pracovat v dlouhodobém horizontu a výrobu přiškrcovat tak, aby zbývajícím zájemcům dál mohla říkat - a tím směrem nákladově optimalizovat -, že výroba dovolí dodání jejich vozu až v ten či onen termín. Pokud lidé dané auto opravdu chtějí, budou za něj pochopitelně ochotni více zaplatit, méně smlouvat, být vděčnější, že vůbec něco dostanou atp.

Je to jen teorie, pravdu znají jen lidé ze škodovky, a to možná jen těch pár nejvýše postavených. Vzhledem k cenové politice firmy, kdy zdražuje i za situace, kdy ostatní obtížně získávají zákazníky za už tak vysoké ceny, je možné všechno. Pokud tomu tak ale je, povede to jen k dalšímu snížení produkce a prodejů a ruku na srdce - bude-li Škoda Auto prodávat jen pár set tisíc aut za rok a její portfolio se bude více nebo méně zrcadlit v nabídce Volkswagenu, proč by si skupina VW vůbec měla vydržovat nějakou českou značku? Už teď prodává skoro desetinu své celosvětové produkce v Česku, kde ale elektromobil neprodá skoro nikomu. Obáváme se, že pokud Škoda nezmění své směřování, podepisuje si pomalu jen svůj vlastní ortel, jakkoli absurdně by podobné tvrzení ještě před nějakými čtyřmi pěti roky působilo.

Výroba Škody se dočká omezení, postižen bude mimo jiné model Octavia. Důvodem je prý nedostatek čipů, dá se tomu ale věřit za situace, kdy výrobci čipů hlásí nouzi o poptávku a jedou na půl plynu? Nepohrává si jen česká značka s trhem, na kterém se jí zalíbilo vládnout a určovat ceny? Foto: Škoda Auto

Zdroje: Reuters, Thelec

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.