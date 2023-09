Víc hodnoty za peníze nekoupíte, skoro nová Škoda Rapid s ideálním motorem a výbavou stojí polovinu ceny lepší Fabie před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Albar Automobile, publikováno se souhlasem

Připadá vám tohle auto jako nové? Ono v podstatě je nové, akorát jako nové zdaleka nestojí. Neexistuje ani ten nejprimitivnější nový osobní vůz na trhu, který by se mu cenou mohl rovnat, přitom tohle je verze 1,2 TSI Elegance.

Lidé ze škodovky v posledních letech příliš sebekriticky nesmýšlí. Pokud se ale ve vedení pořád najde aspoň pár racionálně uvažujících manažerů, museli dlouho litovat, že z nabídky v zemích Evropské unie vypustili model Rapid a nepřišli s ničím srovnatelným. Jistě, po pár vlnách korony a rozpoutání války na Ukrajině je každý generál. A vzhledem k předchozím úspěchům Škody celkem chápeme, že automobilka nepovažovala model s nepříliš průbojným designem, který byl postaven okolo dávno zaplacené techniky, za dvakrát reprezentativní. A že chtěla nabízet jen „lepší” auta. Faktem ale je, že jí od té doby v nabídce zoufale chybí cokoli pro lidi hledající co nejlepší poměr výkonu a ceny a co nevyžaduje milion čipů, aby se tomu alespoň otevřela okna.

Model Scala zamířil s cenami citelně výš, aniž by nabízel „tolik auta”. A tak se Rapidu prodejně roky ani nevyrovnal, natož aby ho překonal tak, jak Škoda zamýšlela. Muselo uběhnout několik let, během kterých se skoro všechny ostatní škodovky staly nesnesitelné drahými, aby to Scalu vyneslo na výsluní. Aktuálně jde v Česku o druhý nejprodávanější model místní značky, což má jediný důvod - cenu. A teď si představte, že by škodovka dál prodávala ještě podstatně levnější a větší Rapid, to by byly žně.

Nepochybujeme o tom, že s ním (či jeho ekvivalentem) v nabídce, mohla v posledních pár letech bodovat a vynahradit si obrovské prodejní výpadky. Představa, že by obyčejní Češi, Slováci, Němci nebo Britové o takové auto už nestáli, je naprostá iluze, však se stačí podívat na prodejní výsledky nejlevnějších Dacií a levných modelů vůbec - jsou naopak v kurzu víc než kdy dřív. Nakonec i dnes od dealerů škodovky slýcháme, jak se tento model začal zamlouvat i lidem, kteří nad ním předtím ohrnovali nos.

Na Rapid ale nakonec není nutné jen vzpomínat, jsou ho plné bazary. Problém je jen v tom, že novější auta s malými nájezdy jsou téměř bez výjimky tříválce, se kterými Rapid ztratil podstatnou část své atraktivity. Když ale budete hledat, stále narazíte na sotva jeté kousky ve verzi, kterou jsme kdysi testovali, kde to jen šlo a nikdy nás nezklamala - 1,2 TSI se 105 koňmi a manuální šestistupňovou převodovkou. To je skutečně nejlepší Rapid, který dokáže být svižný i úsporný, tichý i uživatelsky příjemný, umí pobavit, odvézt i velkou rodinu... Nebylo to skvělé auto v žádném ohledu, ale byl to výborný univerzál za výborné peníze.

Takových kousků v prodeji mnoho není, jeden se ale nyní objevil u jednoho německého prodejce v (podle nás) lepší verzi liftback, tedy v původním provedení. Působí harmoničtěji a je praktičtější než Sportback, je to taková malá Octavie. Tento kousek má na tachometru přes rok výroby 2013 jen 9 700 km, které v něm odjezdil jediný majitel. Prodávající říká, že auto je jako nové - naprostou většinu času stálo v garáži a vypadá opravdu netknutě. Také co by se mu přihodilo za necelých 10 tisíc km? To vypadá na přesně ten poklad bazarů, který člověk hledá, když netouží po nutně nejlevnějším autě, ale po vysoké hodnotě za peníze.

Tady je jí hromada, asi nejvíc, co si dokážeme představit. Je to prakticky nové auto nižší střední třídy se vším výše zmíněným i maximální výbavou Elegance s několika příplatky. Autu chybí snad jen navigace, ale jinak má vše potřebné - automatickou klimatizaci, vyhřívaná sedadla, parkovací asistent... Na poměry Rapidu je to vlastně docela luxus, jakkoli to berte relativně vzhledem k tomu, co s většinou aut tohoto jména v bazarech dostanete. Cena? Jen 9 700 euro, tedy asi 237 tisíc Kč. Na poměry dnešního trhu je to pekelně zajímavá nabídka, však i lepší Fabia (a pořád s tříválcovým motorem) vás bude stát dvojnásobek. A na tachometru bude mít jen o 9 700 km méně.

Podle nás je to dnes ideální levné auto pro všechno. Málokterý jiný vůz této třídy nabízí tak ohromně širokou využitelnost, je to vážně Octavia Junior. Navíc je to konstrukčně jednoduché a časem ověřené auto, takže nelze čekat větší technické problémy. A když se objeví, nebude drahé je opravit. Motor 1,2 TSI je velmi úsporný, přitom autem slušně hýbe a téměř není slyšet, bohatá výbava je bonus. Brali bychom, za pár let se lidé mohou divit, že šlo kdysi za zlomek ceny nové baterky do jejich elektromobilu koupit celé tak univerzální auto se skoro nekonečnou perspektivou dalšího využití.

Pozoruhodná věc se objevila v prodeji u jednoho německého prodejce, dodnes prakticky nová Škoda Rapid 1,2 TSI 105 s šestistupňovým manuálem a velmi solidní výbavou. Za 237 tisíc korun je to dnes skoro zázračná nabídka. Foto: Albar Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Albar Automobile@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.