Viceprezident Fordu chce vydělat miliony tím, že nectí přání svého zaměstnavatele

Stále tragikomičtějších rozměrů nabírá situace okolo historicky nejdražšího modelu Fordu. Sama automobilka dělala velké tance okolo výběrů zákazníků a způsobu jeho používání, její vlastní viceprezident ale auto očividně koupil z ryze spekulativní důvodů.

V roce 2015 byla celému světu představena druhá generace Fordu GT. Modrý ovál tehdy oznámil, že každoročně vznikne pouze 250 exemplářů a kvůli omezené dostupnosti automobilka odstartovala poměrně nedůstojnou šarádu související s výběrem zákazníků. Jakkoliv bylo skrze média prohlašováno, že přednost dostanou hlavně fanoušci Fordu, kteří s vozem budou jezdit a užívat jej odpovídajícím způsobem, reálně značka na čekací listinu zanesla hlavně celebrity. Herec John Cena přitom celé divadlo završil tím, že svůj exemplář prakticky ihned prodal.

Ford GT se nicméně nedostal pouze do garáží společenské smetánky, část produkce z prvního modelového roku 2017 si koupilo vedení firmy. Hned první dva vyrobené exempláře putovaly k rukám Billa Forda Jr., prezidenta automobilky a jednoho z potomků zakladatele, a Marka Fieldse, někdejšího generálního ředitele značky. Další kousek si převzal Moray Callum, viceprezident designu modrého oválu.

Vzhledem k tomu, že Callum vedl celý tým, který šestiválcový supersport stvořil, pak vlastně vůči tomu, že mu jeden exemplář byl přiklepnut, nelze nic namítnout. Jenže to by jej také musel používat tak, jak si automobilka výslovně přála při výběru zákazníků. Nicméně na to bohužel nedošlo, k dnešku Callum s Fordem GT najel pouhých 204 mil (328 km), takže s ním v podstatě pořádně nevyjel. A co více, svůj vůz nyní prodává, načež je zjevné, že spíše jen zneužil své pozice k tomu, aby spekulativní operací vydělal miliony.

Jako nový stál totiž supersport Fordu zhruba půl milionu dolarů (cca 10,96 milionu Kč), ovšem dnes se ojeté kousky prodávají za minimálně dvojnásobek. Callumův vůz ale nejspíše vyšplhá na ještě vyšší sumu, už jen kvůli jménu autora. Ten si jej navíc nechal vyrobit ve velmi zajímavé specifikaci, neboť karoserie je lakovaná červenou Liquid Red Metallic, zatímco uvnitř najdeme paket Re-Entry zahrnující bílou kůži.

Ve výsledku bychom se tedy vůbec nedivili, kdyby někdo dal ochutnat Fordu jeho vlastní polívčičku a hnal značku k soudu. Callum samozřejmě má na prodej plné právo, zvláště když dodržel dvouletou klauzuli, nicméně daný krok z morálního pohledu působí opravdu nedobře. Značka totiž odmítla řadu lidí, kteří by s vozem skutečně jezdili, a to jen kvůli lidem, kteří jej koupili jako investici. Přitom hlásala opak. A problém je to ještě větší ve chvíli, kdy jde o zaměstnance Fordu, který by přání svého zaměstnavatele měl ctít více než kdo jiný.

Jak jsme tedy zmínili již mnohokrát, celá tato šaráda je opravdu nedůstojná a vrhá špatné světlo nejen na značku, která si kritiku pochopitelně plně zaslouží, tak na samotný vůz, který je v tom takříkajíc nevinně.

K mání je Ford GT, který patřil designovému viceprezidentovi značky Morayi Callumovi, který chce i na neježdění s ním vydělat těžké peníze. Vypadá podobně jako jeden z těch, který se objevil na oficiálních prezentačních fotkách značky. Ilustrační foto: Ford

