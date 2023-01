Video a data z chvil předcházejících nehodě ukazují, jak Tesly ve skutečnosti „nebourají pod Autopilotem” před 5 hodinami | Petr Miler

Ze strany automobilky je to tvrzení tak omílané, že by na jeho základech mohl Zdeněk Troška natočit pohádku. Jmenovala by se Pekelná smůla, protože jinak se snad nemůže opakovaně stát, aby vše vypadalo tak, že řízení naprosto nezvládl automatický systém a reálně řídil člověk. Jak vidno, obvykle to tak nebylo.

O fungování systémů autonomního řízení máme své pochybnosti. Není to dáno tím, že bychom věřili, že nejlepší věci na světě jsou auto Freda Flinstona, natahovací budík a „telefon” Krokodýla Dundeeho, ale proto, že jsme jich spoustu poznali. A ať už byly jakkoli propracované, vždy chybovaly příliš na to, abychom jim svěřili samotné auto, natož pak naše životy.

Samozřejmě, dnes šířeji dostupná řešení jsou nanejvýš propracovanými asistenčními systémy, na která musíte dávat pozor a pořád vlastně řídíte vy, je ale něco takového k něčemu dobré? Podle nás ne, v tomto ohledu naprosto sdílíme pohled Richarda Hammonda, který říká, že dva současně prostě řídit nemohou. Buď nese odpovědnost člověk, popř. nese odpovědnost stroj. Jakýkoli hybrid bude jen zdrojem zmatení a nikoli prostředkem, který nehodám předejde, ale tím, který je způsobí.

Tesla se v tomto ohledu rozhodla zajít o trochu dál. Technicky také nabízí nanejvýš systémy asistence řízení úrovně SAE 2, říká jim ale Autopilot či Plné autonomní řízení (FSD), což je samo zdrojem zmatení. Také jim pak nechává více autonomie při řízení - zatímco podobné systémy třeba německých aut vás nechají nanejvýš na chvíli odhlédnout ze silnice, Tesla vás za určitých okolností nechá klidně usnout. Jasně, de iure nedělá nic špatného, odpovědnost dál technicky nese řidič a ten se nechá zlákat jakousi falešnou samostatností vozu. Ale nenahrává takovému zacházení automobilka příliš?

Řekli bychom, že ano, ale to dnes není podstatné. Zásadní je, že spousta lidí to udělala a záhy nabourala. Vše nasvědčovalo tomu, že lidé zapnuli Autopilot nebo FSD a nekoukali se ani na cestu, neboť šlo kolikrát o nehody tak absurdní, že by jim zabránilo i dítě se zkušenostmi s Playstationu. Tesla ale vždy tvrdila, že Autopilot nic, že byl v momentě nárazu vypnutý, čímž dále podporovala hazardování s jeho využitím, neboť obhajovala jeho neomylnost. Na to jsme namítali: No jo, ale co když se vypnul pár sekund před tím? Co když řidiče dostal do neřešitelné situace a pak mu vzkázal: Tak teď si to přeber, jak chceš?

Jak se nyní ukazuje, přesně to Autopilot v takových situacích dělá. Předmětem našeho dnešního zájmu je nehoda na videu níže, kdy Tesla naprosto nepochopitelně bez podstatného brzdění vlétne do nabouraného auta stojícího uprostřed dálnice a málem zabije člověka, který se k němu blíží. Jasně, byla noc a ten člověk se choval velmi naivně, na druhou stranu byla nehoda patrná z velké dálky a i velmi nenadaný řidič by se tomuto vozu vyhnul nebo před ním zabrzdil. Tady došlo na další nehezkou nehodu, při níž se nikomu nic vážného nestalo jen dílem obrovského štěstí.

Vše nasvědčovalo tomu, že řidič neřídil a Autopilot i kvůli jeho nedbalosti boural, ale podle Tesly „nebyl v okamžiku nárazu aktivovaný”. Takže zase chyba řidiče? Ne zcela, hacker Green získal data z vozu, který takto havaroval a na zveřejněném logu v další diskuzi na Twitteru jasně dokazuje, že auto bylo „řízeno” Autopilotem do momentu 2 sekundy předcházejícímu nárazu, kdy sice systém zjistil překážku na silnici, nic podstatného ale neudělal. Skutečně se jen vzdal kontroly, řidič už nestihl nijak zareagovat a byť technicky i právně chyboval vždy on, morálně jde rozhodně o nehodu ukazující, jak Autopilot nezvládl relativně banální situaci.

Vyplývá z toho, že nejspíše většinu podobných tvrzení Tesly je třeba vnímat přesně tak, jak jsme zmínili zkraje. Autopilot navedl vůz do neřešitelné situace a minimálně z pak jen předal volant řidiči. Díky tomu lze zpochybnit nejen spoustu tvrzení Tesly o míře jejího zavinění při konkrétních nehodách, ale i celkovou statistiku těchto systémů předkládajících počet kilometrů najetých údajně bez nehod. Pokud toto Tesla nepočítá za situaci, kterou Autopilot nezvládl, ve které měl prsty, pak co by měla?

Podobná Tesla Model Y byla loni účastníkem nehody, kterou můžete vidět na záběrech níže. Tesla říkala, že Autopilot byl v momentě nehody vypnutý, což byl, z logu je ale jasné, že auto nabouralo jen 2 sekundy poté, co nebyl. A řízení se vzdal proto, že relativně banální situaci na poslední chvíli nezvládl. Foto: Tesla

