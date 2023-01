Vietnamci se touží ve světě aut prosadit tak moc, že nabízí úplatky slavným novinářům před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: VinFast

Obecně vzato to není neobvyklé. Automobilky a velké firmy „korumpují” novináře prakticky neustále, nedělají to ale přímo a lze tomu snadno říkat jen vzájemná vstřícnost. Vietnamci zjevně nemají problém být přímočařejší.

Od chvíle, kdy působíme v automobilové novinařině, máme své pochybnosti o nestrannosti řady našich kolegů. Nemá smysl házet všechny do jednoho pytle, svědomí má nakonec každý své, kolega před ostatními ale nejednou pronesl slova ve stylu: „Za peníze automobilek jezdíte auty, na která byste si nevydělali, bydlíte v hotelích, na které nemáte, jíte v restauracích, kam byste si nedovili zajít. Jak má někdo věřit, že jste nestranní? Však když nebudete dost hodní, o tohle všechno přijdete.”

Takhle to chodí už dekády a byť doby, kdy se na každou akci létalo první třídou, rozdávaly se drahé dary apod., jsou dávno pryč, pořád se věci mají tak, že se - obrazně řečeno - pořádá prezentace nejlevnějšího auta v nejdražším hotelu. Proč asi? Je to takové nepřímé naznačování, že nebude od věci „nezlobit” a psát o prezentované věci „správně”, protože další alternativa je život s novinářským platem, který možná není špatný, ale na Ritz, Rolls a hvězdy od Michelinu nestačí.

To ale pouze na osvětlení pozadí, abyste pochopili nedávný krok vietnamské automobilky VinFast. Ta se evidentně rozhodla zajít ještě dále, než je výše popsáno, a známému novináři, dnes youtuberovi Mattu Farahovi nabídla při cestě za seznámením s jejími auty nejen úhradu veškerých cestovních výloh a pobytu na soukromém ostrově, ale i 10 tisíc dolarů v hotovosti. Tedy zhruba čtvrt milionu korun, které měly zajistit, že se Matt bude na novinky automobilky dívat patřičně pozitivně. VinFast by totiž letos v Americe velmi rád zabodoval s modely VF8 a VF9 a bez „good press”, jak by řekli Američané, to půjde těžko.

Vietnamská automobilka loni v prosinci dodala americké klientele prvních 999 kusů elektrického SUV VF8. Jenže se u toho dopustila opravdu velké chyby. Na své oficiální webové stránce, která je určena zákazníkům ze Spojených států, totiž uvádí dojezd 293 mil (471 km). Ten je nicméně vypočítán dle cyklu WLTP, tedy dle evropské metodiky, jež realitu nereflektuje ani v nejmenším. Odhad americké agentury EPA se oproti tomu pohybuje jen okolo 179 mil (288 km).

VinFast navíc v průběhu prosince model VF8 zdražil. Zatímco ještě na počátku měsíce byl vůz nabízen za 57 tisíc dolarů (1 263 000 Kč), na jeho konci již stál 59 tisíc dolarů (1 307 000 Kč). Kvůli tomu je vietnamské SUV dražší než konkurence od Tesly, Hyundai či Nissanu. Nicméně jak Model 3, tak Ioniq 5 či Ariya nabízí dojezd alespoň 300 mil (483 km). Ve všech třech případech přitom byla použita americká metodika a nikoliv ta evropská.

Šance na úspěch značky ve Státech tedy nejsou zrovna velké. Ve finále tedy není překvapivé, že se pokusila Matta Faraha v podstatě uplatit, aby o ní pozitivně reportoval. „Samozřejmě jsem řekl, že ne, protože to vyznívalo zatraceně pochybně,“ uvedl Farah. Zjevně navíc nebyl jediným, na koho se VinFast tímto způsobem obrátil. Kyle Connor z kanálu Out of Spec Reviews měl totiž dostat podobnou nabídku. A když ji odmítnul, výrobce se jej měl zeptat, jaká je jeho cena. To zní skoro mafiánsky.

Celý příběh pochopitelně známe pouze z jedné strany. Nicméně jelikož jde minimálně o dva známé kolegy a situace v branži má obecně daleko k příběhu ze života Mirka Dušína, vůbec by nás nezaskočilo, kdyby realita byla přesně taková, jak uvádějí Farah a Connor. Druhý youtuber ostatně dodává, že VF8 je natolik špatný, že i taková Mazda MX-30 působí jako dokonalost sama. Navíc prý na veletrhu CES viděl, jak se zcela nová auta ihned porouchala.

Bude tedy opravdu zajímavé sledovat, jak se celá kauza vyvine, tušíme ale, že tady se bude jen mlčet. Z naší zkušenosti ale můžeme říci, že to je výjimečný případ takto otevřeného uplácení, jakkoli automobilka může říci, že tím nijak nechtěla ovlivňovat obsah recenzí. Většinou se věci ovlivňují nepřímo, nejen zkraje popsanými způsoby „motivujícími” hlavně koncové autory.

Vietnamské elektrické SUV VF8 by to na trhu mělo těžké za všech okolností, zvláště pak, ulpěl-li na něm škraloup spojený s dojezdem. Automobilka si tak chtěla pomoci uplácením novinářů, zatím víme o dvou. Foto: VinFast

Zdroj:

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.