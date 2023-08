Vietnamskému nudlovému miliardáři stačilo prodat 137 aut, aby stvořil třetí nejhodnotnější automobilku světa před 7 hodinami | Petr Miler

Simsalabim a je to. Tento člověk byl vždy trochu kouzelník, teď čaruje i na Wall Street. Prakticky ze všech slavných světových automobilek se staly garážové firmy poté, co Pham Nhat Vuong v USA rozprodal 5 aut z hlavní fotky. Pak už stačilo přidat jen dalších 132.

Podivovali jsme se nad tím už krátce poté, co se akciemi VinFastu začalo v Americe obchodovat, teď je ale situace ještě absurdnější. Už jejich otevírací cena 22 dolarů za kus byla hodně sebevědomá, přesto ji investoři vytáhli až na 38,78 dolarů za akcii. To stačilo k tomu, aby se automobilka ovládaná Pham Nhat Vuongem, i v Česku známým mužem, který zbohatl na prodeji instantních nudlí vyráběných na Ukrajině, stala hodnotnější firmou než Volkswagen nebo Ford a GM dohromady.

Bylo na místě očekávat, že jde jen o projev prvotních spekulací, které povedou k rychlému poklesu ceny akcií na patřičnou mez, což tak i chvíli vypadalo. Jejich cena postupně klesla na 13,94 USD za kus a zdálo se, že pohádka mládí už se nikdy nevrátí. Jenže omyl, včera hodnota jedné akcie VinFastu vyletěla až na 89 dolarů a i po skončení standardního obchodování se ustálila na 83 dolarech. To firmě v tuto chvíli přiznává hodnotu v podobě tržní kapitalizace přes 191 miliard dolarů. Pro srovnání - hodnota celé VW Group je dnes asi třetinová a existují jen dvě automobilky, které mají hodnotu vyšší - Tesla a Toyota.

Takže „success story”? To spíš „bullshit bingo”, máme-li zůstat u korporátních anglických termínů. Kdyby VinFast přišel s něčím převratným, kdyby něco prodával, kdyby byl chválen... Jenže není nic z toho. Auta této značky nejsou bůhvíjak zajímavá ani levná a platí za totální propadák, který si letos připsal pouhých 137 prodejů v celých USA, kde se akcie firmy obchodují. Neohromuje zákazníky, neohromuje novináře, ale ohromuje investory? Člověk nemusí být Warren Buffett, aby tušil, že tohle je jeden velký nesmysl.

Jak se to tedy mohlo stát? Hlavní důvody jsou podle všeho dva - ony spekulativní obchody a relativně malé množství volně obchodovaných akcií. Zákonitostmi akciových trhů nejsme úplně nepoznamenáni, takže můžeme celkem s jistotou říci, že hlavní příčinou růstu bude spekulativní „likvidování” investorů sázejících na pokles cen akcií VinFastu. Zní to nesmyslně, ale jen dokud nepochopíte, co to je „shortovat” a co je to „short squeeze”.

Ve stručnosti - pokud někdo sází na pokles ceny akcií, půjčí si je v době, kdy mají cenu vysokou za určitý poplatek, prodá je, čeká na pokles a když nastane, koupí si je v momentě, kdy mají cenu nízkou a za tu ji vrátí. Rozdíl mezi cenou v době vypůjčení minus onen poplatek je jeho zisk. Je to jako kdybyste si dnes (v době vysokých cen a očekávání jejich poklesu) od někoho půjčili auto s tím, že mu mu budete platit 5 000 Kč za měsíc a po roce ho vrátíte. Vy byste jej ale okamžitě prodali, čekali na pokles ceny a za rok, kdy ceny poklesnou o 100 tisíc Kč, dotyčnému koupili nové. Vydělali jste 40 tisíc Kč. Je to nepřesné srovnání, protože auto má svou užitnou hodnotu, což akcie nemá, navíc žádné dva vozy nejsou dokonale zaměnitelné, což akcie jsou. Ale pro představu to snad postačí.

Co se ale stane, když si takto půjčíte akcie třeba na týden s očekáváním poklesu, ale ony začnou růst? No vy už tu půjčenou nemáte, takže po 7 dnech vám nezbude než vzít své peníze, koupit si akcii znovu za vyšší - nikoli nižší - cenu a smířit se s prodělkem. Přesně to se teď děje s VinFastem. Jeho hodnota je absurdní, čekat pokles je na místě, spekulanti ale vzhledem k tomu, že se na trhu obchoduje méně než 1 procento všech akcií firmy, velmi snadno způsobují onen „short squeeze”, doslova vytlačují lidi sázející na onen pokles tím, že je nutí si koupit akcie ještě dráž místo levněji. Tak to jde dál a dál a dál, sami shorteři svými nevyhnutelnými nákupy zvyšují poptávku a způsobují další a další růst cen. Protože prostě nemají na výběr.

Jasně, jednou to skončí, kdy se spekulanti začnou bát, že jim v ruce zůstanou akcie skoro bezcenné firmy za 200 dolarů za kus, nebo si Pham Nhat Vuong řekne, že je čas si vydělat na zimní dovolenou, do oběhu pustí třeba jen další 1 procento akcií. To chvíli někdo bude kupovat za absurdní cenu, než se zjistí, že pro ně není dost kupců a vše se zhroutí jako domeček z karet. Stane se to, ale musí se to stát dnes? Zítra? Ani omylem, cena může při nadále omezeném množství volně obchodovaných akcií skutečně vystřelit na 200 USD, VinFast se může stát i nejhodnotnější automobilkou světa, možné je skoro cokoli. Ale reflexí skutečné hodnoty firmy to nikdy nebude.

Firma vyrábějící auta jako VinFast VF8 opravdu nemá hodnotu tří Volkswagenů, kolotoč na Wall Street se ale může točit dál ještě chvíli. Foto: VinFast

Zdroj: Bloomberg

