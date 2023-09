Vietnamský nudlový miliardář v tom umí chodit. Má automobilku s obří hodnotou, i když auta prodává hlavně sám sobě včera | Petr Prokopec

Čím více se toho o jeho automobilových aktivitách dozvídáme, tím více musíme pozvedávat obočí. Donedávna téměř neznámý VinFast dosáhl vyšší hodnoty než VW, Ford a GM dohromady kombinací příhodné manipulace s prodejními čísly i akciemi v oběhu.

Před takřka měsícem jsme mohli poinformovat, že vietnamská automobilka VinFast dosáhla tržní kapitalizace ve výši 85 miliard dolarů, tedy asi 1,88 bilionu korun. Taková suma je pro většinu lidí těžko představitelná, i proto nejlépe její výše vyznívá v porovnání s ostatními výrobci. Dle Wall Street má totiž VinFast vyšší hodnotu než celý koncern Volkswagen, Ford a General Motors dohromady. Na značku, která ještě před deseti lety neexistovala, jde o fenomenální úspěch. Jenže jakmile člověk zabředne do detailů, ihned pochopí, že tady se nehraje fér.

VinFast totiž vydal 2,3 miliardy akcií, z čehož 1,2 miliardy drží mateřská společnost VinGroup a dalších 1,1 miliardy připadá na Vietnam Investment Group a Asian Star. Všechny tři tyto firmy přitom ovládá Pham Nhat Vuong, šéf vietnamské automobilky a vůbec první miliardář v zemi, který zbohatl primárně prodejem i u nás proslulých instantních nudlí. Pod jediného člověka tedy spadá 99,3 procenta veškerých akcií, možnost manipulovat s jejich cenou je tak nemalá. K dispozici pro ostatní investory totiž zůstalo jen 2,3 milionu akcií. A ti se o ně díky potenciálně zajímavé budoucnosti značky v srpnu doslova servali.

Momentálně se nicméně VinFast již nevznáší na nebesích, místo toho padnul pořádně k zemi. Za jednu akcii se totiž platí 17,2 dolaru (cca 395 Kč), zatímco ještě 28. srpna šlo o 93 USD (2 120 Kč). I tak jde o nesmyslně vysokou částku a čekat lze další pád, neboť kromě vlastnické struktury byly rozpleteny i beztak mizivé prodeje značky za první letošní půlrok. Ty samy o sobě skutečně nejsou oslňující, zvláště v kontextu s dříve oznámenými plány, dle kterých měl VinFast letos zákazníkům dodat alespoň 50 tisíc aut. Nejspíše ale ve finále bude rád za polovinu.

Vietnamská automobilka totiž od ledna do června prodala 11 300 aut, ovšem z toho sedm tisíc sama sobě. Respektive taxikářské společnosti Green and Smart Mobility, která patří, hádejte komu, ano správně, Vuongovi. Svou činnost zahájila v půlce dubna, tehdy ovšem její flotila čítala pouhých 500 exemplářů modelu VF e34 a 100 kusů modelu VF8. Pole působnosti pak bylo omezeno pouze na Hanoj, od té doby však došlo na expanzi do dalších měst. A pochopitelně tedy i na růst vozového parku.

Jakkoli z formálního hlediska je vše v pořádku, morálně je to pochybné. A fakticky nakonec též, však VinFast nebude moci na svého největšího zákazníka, tedy v podstatě sám na sebe, spoléhat věčně. I když totiž firma Green and Smart Mobility nabízí svezení levněji než konkurence, která navíc nedisponuje takovým luxusem či elektrickým ústrojím, celý její park je kompletně nový. Dá se pochopitelně předpokládat, že pár tisíc objednávek ještě přiteče s rozšířením do dalších měst, ovšem poté se dané soukolí na pár let zadrhne.

Komu ovšem poté VinFast bude svá auta prodávat? To je otázka, kterou zatím nelze zodpovědět. Jakkoliv jistou nápovědu dává americký trh, kde za první pololetí z oněch 11 300 aut skončilo jen 137 exemplářů. Ty navíc Vuong dostal do oběhu i za pomoci uplácení novinářů a zákazníků. Zdá se tedy, že stejně rychle, jako jeho hvězda vylétla, bude také padat. Toho si je Vuong zřejmě vědom, i proto uvolnil dalších 11 milionů akcií do prodeje.

Hodnota vietnamské automobilky VinFast v srpnu vystřelila do rekordních výšin. Od té doby akcie značně poklesly, očekáván je ovšem další propad. Aktuálně totiž vyšlo najevo, že značka prodává auta jako VF8 vlastně sama sobě. Foto: VinFast

Zdroj: Barron's

Petr Prokopec

