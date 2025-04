„Vím, že šéfové jsou zklamaní, tlak narůstá,” říká Hamilton po dalším nepřesvědčivém víkendu před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Je to sportovec, kterého nikdy není na místě odepisovat, zatím ale ve Ferrari předvádí téměř přesně to, před čím varovali skeptici - drahé nic. Pozoruhodné je, že si toho je velmi dobře vědom. A nemá problém o tom otevřeně mluvit.

Za sebou máme další závodní víkend Formule 1, který se nesl přesně v duchu dosavadního průběhu letošní sezóny. Na jedné straně byl technicky naprosto dominantní McLaren, který se dokáže porazit leda sám (tentokrát to bylo opět dílem Landa Norrise a jeho nehody v kvalifikaci), na druhé Max Verstappen, který dokáže se svým nepřesvědčivým Red Bullem téměř konat zázraky, a na třetí Ferrari s Lewisem Hamiltonem, který dokáže udělat humbuk leda tím, že si udělá fotky s Jennifer Lopez v latexu, nebo co to proboha měla na sobě.

Nechceme nikou křivdit, každé pravidlo má svou výjimku - McLaren to letos přinejmenším jednou zvládl nepokazit, Verstappen zvládl přinejmenším jednou nezazářit a také Hamilton měl přinejmenším jeden světlý sportovní moment, ale to je vše. Včerejší závod se standardu příliš nevymykal, když Verstappen nechal Piastriho vyhrát zřejmě jen špatným startem a dojel druhý, Norris se nevrátil výš než na čtvrté místo a Hamilton kdesi v zapomnění dojel sedmý, zatímco jeho týmový kolega Leclerc se zvládl dostat na pódium.

Dnes se zaměříme právě na Hamiltonovo počínání, které je přinejmenším nepřesvědčivé a zatím dává smutně zapravdu skeptickým hlasům, mezi které od počátku patří i ten náš. Marketingový přínos Hamiltona je nesporný, ten sportovní se ale zdá být nulový až záporný. Ferrari nemělo a nemá problém s piloty, a pokud by postavilo špičkové auto, přinejmenším Leclerc by s ním byl ve své současné formě a s veškerými dosavadními zkušenostmi schopen získat titul.

Hamilton tomu nic nepřidává, vede si hůř než Leclerc a stejně jako v předchozích letech dokazuje, že není tím pilotem, který by dokázal možnosti auta posouvat aspoň o kus dál. S jeho statistikami je nepochybně velmi spolehlivým jezdcem schopným získávat tituly s jasně nejlepšími auty, ani to neumí zdaleka každý, jakmile mu ale vezmete technický náskok, nezáří. A je otázkou, jak je na to v jeho víc jak 40 letech se samotnou rychlostí, neboť Leclerc jej ve stejném autě většinou výrazně poráží. Tak tomu bylo i o víkendu v Saúdské Arábii.

Přítomní novináři se jej na nastalou situaci ptali a Hamilton se kupodivu vyhnul neurčitým pozitivním odpovědím a šel do sebe. Když byl tázán, co by bylo třeba, aby se zlepšil, vytáhl poměrně drastický nápad: „Transplantaci mozku,” řekl, aniž by rozvedl, na co tím naráží v první řadě. Pak dodal: „Není to konec světa, ale je tu hromada ztraceného času, který nedokážu najít. Ztrácím dvě desetiny jen v posledním sektoru, tři desetiny v prvním sektoru, jednu desetinu v prostředním sektoru. To prostě není dost dobré. Ale opravdu na tom pracuji. Nebude to vůbec jednoduché.”

Už tím dal najevo jistou frustraci, kterou jen potvrdil dalším komentářem, jímž připustil, že očekávání od jeho příchodu byla vysoká, nejsou zatím naplněna a tifosi tradičně nemají trpělivost. Tlak tak narůstá nejen na něj, ale i na ty (zejména šéfa týmu Vasseura), kteří jej do týmu dostali. Zklamání je zatím všeobjímající: „Vím, že fanoušci nejsou spokojení. Vím, že tým není spokojený. Vím, že šéfové nejsou spokojení. Ani já nejsem se svými výsledky spokojený. Ale vše, co mohu udělat, je dál si věřit, zůstat pozitivní a pracovat na tom. O to se snažím,” řekl také.

My zůstáváme skeptičtí podobně jako Jeremy Clarkson. Hamiltonovi může vytrhnout trn z paty jen zázračné technické procitnutí Ferrari ještě v letošním nebo spíš v příštím roce, kdy začnou platit kompletně nová technická pravidla. I tehdy tu ale bude Charles Leclerc, který je už roky hvězdou všech závodních sérií, ve kterých se objevil. A je mu o 13 let míň...

Hamiltonovo angažmá u Ferrari se zatím nevyvíjí moc pozitivně, pomineme-li tedy jeho marketingové aspekty. Může se to změnit? Může Sir Lewis se prý snaží, za sebou má ale velmi rozpačitý víkend, při kterém připustil zklamání okolí i rostoucí tlak na něj. Foto: Ferrari

Zdroj: Crash.net

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.