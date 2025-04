Víme víc o návratu Clarksona, Hammonda a Maye na obrazovky, vypadá to na tradiční ždímačku peněz před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Amazon Press Centre

Amazon upřesnil, co bude podstatou nové čtyřdílné série The Not Very Grand Tour. Fandy slavného tria asi nezklame, jakkoli si nejsme jisti, zda je nadchne. Hammond a May se aspoň ukážou na nových záběrech, Jezza ne.

Už asi za dva týdny se dočkáme návratu Jeremyho Clarksona, Richarda Hammonda a Jamese Maye na televizní obrazovky. Tedy ona z nich populární trojice nikdy úplně nezmizela, jen loni došlo na konec jejich dvaadvacetileté spolupráce, která se točila kolem aut. Mimo jiné i proto, že Jezza sám sebe označil za „příliš starého a příliš tlustého“. A dodal, že ho nikterak neláká usedat za volant moderní produkce, zvláště pak té elektrické. Nechtěl totiž vítat publikum slovy:„Tento týden v Top mrazáku!“

O to větší překvapení způsobily před dvěma týdny informace, dle kterých by se Clarkson a spol. měli vrátit, a to dokonce znovu pod taktovkou Amazonu. Souběžně s oznámením premiéry pořadu zvaného The Not Very Grand Tour se ovšem začalo mluvit o tom, že nových záběrů mnoho nedostanete. A co víc, vrátit by se měli pouze Hammond a May, kteří nás budou provázet mezi flashbacky mapujícími jejich předchozí kariéru. To bylo nyní potvrzeno, jak uvádí kolegové z Car Throttle. Tak trochu bohužel, chce se říci.

Pořad zvaný The Not Very Grand Tour bude mít čtyři díly, z nichž se dvojice moderátorů dost možná vrátí pouze v první epizodě nazvané The Power and the Glory. Ta se bude točit okolo spalovacích motorů, přičemž většinu stopáže bude tvořit návrat k testu „Svaté trojice“, tedy Ferrari LaFerrari, McLarenu P1 a Porsche 918 Spyder, s nimiž trojice řádila na okruhu Portimao. Kromě toho bychom ale s Dodgem Demon, Chevroletem Camaro a Fordem Mustang měli zamířit také do Detroitu.

Co se týče druhé epizody, ta nás pod názvem A Trip Down Memory Lane znovu zavede k tomu nejlepšímu, co se odehrálo během výletů do Kalifornie, Colorada, Maroka či Skandináve. Následovat pak bude třetí díl A Bit Further Down Memory Lane, který se bude soustředit na pokusy trojice postavit vlastní auto a následně s ním překonat nemalé vzdálenosti. Číslo čtyři zvané Completely Lost Down Memory Lane pak zavzpomíná na zbytek.

Amazon zatím neupřesnil, kdy se dočkáme zbývajících tří dílů, ten první však má ohlášenou premiéru na 18. dubna. Do konce roku pak dost možná dorazí druhá epizoda, zatímco na další dvojici dost možná bude třeba vyčkat do toho následujícího. Mimo jiné i proto, že by si tím Amazon vytvořil dostatečný prostor pro nalezení nových moderátorů a natočení nových regulérních sérií, neboť The Grand Tour se má vrátit i bez Clarksona, Hammonda a Maye.

Nevím, jak jste na tom vy, ale mně vlastně neláká ani jeden z počinů internetového gigantu, tedy ani tyto „bestofky“, což je tradiční ždímačka peněz, ani návrat pořadu s novými moderátory. Automobilových show je dnes bezpočet, ovšem žádná se nemůže chlubit politicky tak nekorektními chlapíky ze staré školy. A právě to dělalo The Grand Tour a před ním Top Gear tak výjimečným. Nezbývá tak nic jiného, než si staré díly pouštět do omrzení, což ale vlastně teď tak trochu dělá i sám Amazon...

Populární britská trojice se na obrazovky vrací pouze v rámci kompilace toho nejlepšího, co již dříve natočila. První díl ještě mají provázet slovem Hammond a May, v dalších epizodách je ale již budeme postrádat. Clarkson se pak nemá vrátit vůbec. Foto: Amazon Press Centre

Zdroj: Car Throttle

