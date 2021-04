Vítejte v Absurdistánu, na koupi Ferrari za 11 milionů je možné získat státní dotaci před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Z hlediska celkové bilance rozličných dotačních systémů je to jistě bagatelní záležitost, jako symbol jejich absurdity ale poslouží dokonale. Myslíte si, že existuje někdo, kdo si koupí nejdražší nelimitované Ferrari kvůli 77tisícové dotaci?

V posledních dnech se objevilo hned několik pozoruhodných důkazů zvrácenosti systémů majících za cíl přispět co nejrychlejšími rozšíření elektrické mobility. Na první pohled se může zdát, že dotace pro kohokoli má skutečně tu moc, však výrobcům může dovolit nabídnout stejné auto levněji, zákazníkům pak levněji si jej pořídit. Šedá je ovšem teorie a zelený strom života - v praxi se jasně ukázalo, že britské dotace držely ceny elektromobilů jen uměle vysoko a změna systému jejich přidělování najednou vede k objevení prostoru i pro více než 200tisícové slevy.

Ještě jinou otázkou je, jak vnímat postup Tesly v Kanadě, která kvůli tomu, aby svůj Model 3 kvalifikovala pro přidělení státní podpory, vytvořila jeho softwarově ořezanou, vysloveně Potěmkinovskou verzi, kterou se pak roky snažila nikomu neprodat. Protože na ní velmi pravděpodobně prodělává. S toutéž finanční podporou ale díky benevolenci systému prodávala mnohem dražší varianty, které by se jinak nikdy nekvalifikovaly. Už tyto dva případy by měly stačit k tomu, aby někdo jednou pro vždy řekl, že dotace k ničemu dobrému nevedou, ale pokud by vám to nepřišly dostatečně výmluvné, přidáme ještě třetí.

Náhodou si jej všimli kolegové z Jalopniku, kteří procházeli web americké finanční správy (řekněme, jde o IRS, instituce nemající v českém systému přímou obdobu), aby se podívali, jaká auta se nově kvalifikují na tamní federální dotaci na koupi elektrických aut. A nestačili se divit.

Americký systém je totiž nastavený tak, že nemá žádné cenové, pouze technické limity. Pokud tedy vůz disponuje akumulátorem o kapacitě alespoň 5 kWh, kvalifikuje se na podporu ve výši 2 500 USD (asi 55 000 Kč). Každá další 1 kWh pak přidává dalších 417 dolarů (asi 9 100 Kč) až do maximální výše 7 500 USD (cca 164 tisíc Kč). To nejsou příliš náročné podmínky, a tak se do nich vejde kdejaký hybrid, třeba i taková Škoda Superb iV - kdyby se v USA prodávala, se svými 13 kWh by brala plnou podporu. A tak se do nich vejde i tisícikoňové Ferrari SF90 Stradale.

Jakkoli to může znít bizarně, na nejdražší nelimitované Ferrari v nabídce s pořizovací cenou začínající za hranicí 11 milionů korun je možné v USA získat dotaci ve výši 3 501 USD, tedy asi 77 tisíc Kč. Být to teorie, řekněme si budiž, neboť výrobci musí aktivně požádat o to, aby se jejich auto do programu kvalifikovalo. Jenže Ferrari to udělalo, a tak si kupci jeho SF90 mohou snížit cenu vozu o ekvivalent masivních 77 tisíc Kč, což nepochybně zásadně ovlivní jejich kupní rozhodnutí a pomůže planetě být krásnějším místem k životu, že?

Něco takového je možné skutečně jen v Absurdistánu a je to jen další důkaz toho, jak bláznivé dopady dotace mají. Ne jen jako kupec Ferrari, ale jako samo Ferrari bych se styděl spojit své jméno s takovým dotačním titulem. Však miliony obyčejných lidí se museli po drobných složit na to, aby se ve státním rozpočtu objevila suma 3 501 USD, kterou si pak odečte z kupní ceny nového Ferrari někdo, pro koho milion korun znamená nejspíše něco jako pro vás možná 10 tisíc, možná ani to ne. Ferrari s tím ale zjevně problém nemá a do programu se hrdě zapojilo. A tušíme, že zákazníci nemají problém jej využít - však neberte, když se dává...

Ferrari SF90 je nejdražší nelimitované Ferrari, auto pro pár promile lidí z nejvyšších pater společnosti. Přesto si mohou nechat na jeho koupi v USA nechat přispět sumou v přepočtu 77 tisíc Kč od všech ostatních daňových poplatníků. Jistě jsou za to vděční. Foto: Ferrari

Zdroj: Jalopnik

Petr Miler