Vladimir Putin daroval místnímu muži při návštěvě Aljašky jen tak ruskou motorku za půl milionu
Petr ProkopecZnáte ty hovory, kdy vám někdo zavolá, že jste cosi vyhráli a máte pro to něco udělat? Takovým už snad dnes nikdo nenaletí, to se jim člověk spíš vysměje. Muž z Aljašky ale přesně tohle zažil a bylo to skutečné. Dárcem byl ruský prezident a nám z toho v všeho jde hlava kolem stejně jako obdarovanému.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Vladimir Putin daroval místnímu muži při návštěvě Aljašky jen tak ruskou motorku za půl milionu
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Znáte ty hovory, kdy vám někdo zavolá, že jste cosi vyhráli a máte pro to něco udělat? Takovým už snad dnes nikdo nenaletí, to se jim člověk spíš vysměje. Muž z Aljašky ale přesně tohle zažil a bylo to skutečné. Dárcem byl ruský prezident a nám z toho v všeho jde hlava kolem stejně jako obdarovanému.
Minulý týden jsme se lehce otřeli o setkání Donalda Trumpa s Vladimírem Putinem, a to skrze vozový park, který je na Aljašce velmi specifický. Místní infrastruktura a podnební podmínky totiž v prvé řadě vyžadují robustnost a průchodnost náročným terénem. Takovému zadání neodpovídá třeba takové Ferrari, jakkoli i na italské vozy na Aljašce narazíte. Na snímcích obvykle září model 308 GTSi Briana Whalena, který jej koupil v roce 2019 a následně upravil s ohledem na místní silnice, které jsou často bez asfaltu.
Dvoustopé stroje ale nyní necháme stranou, soustředit se budeme na ty jednostopé. Mark Warren, který žije v Bird Creek jihovýchodně od největšího aljašského města Anchorage, se totiž před pár dny dočkal neobvyklého telefonátu. Hlas na druhé straně mu oznámil, že právě zdarma obdržel motocykl značky Ural, který na něj čeká na základně Elmendorf-Richardson. „Myslel jsem si, že je to žert nebo švindl, protože oni neznali mně a já neznal je,“ uvedl následně Warren pro místní News Source. Vzápětí ale zjistil, že je to pravda a motocykl dostal přímo od Putina.
„Řekl jsem jim, ať mi dají vědět, až bude motorka na základně, protože v danou chvíli jsem měl pocit, že celá věc je hovně podivná. Něco takového se zkrátka běžně neděje, neznám nikoho z ruské ambasády,“ dodal Warren. Posléze se mu ale rozsvítilo. Tento Američan totiž již nějakou chvíli motocykl značky Ural vlastní, přičemž 6. srpna, tedy necelé dva týdny před schůzkou Trumpa s Putinem, potkal skupinku ruských novinářů, kteří se jej na jeho stroj vyptávali.
„Šlo čistě jen o informace o motorce, proč jsem si ji koupil, jak ji udržuju a tak podobně,“ zmínil dále Warren s tím, že si posteskl, že kvůli sankcím má problémy se sháněním náhradních dílů. Příběh o Američanovi jezdícím na Aljašce na ruském stroji se měl v Rusku stát velmi populárním. Krátce na to pak Warrenovi telefon zvonil znovu, přičemž právě během tohoto rozhovoru se dozvěděl, že získal zcela nový Ural. Zmiňovaný příběh se totiž zjevně dočkal i pozornosti ruského prezidenta, který mu motorku chtěl darovat jako gesto, projev snahy o usmířeni´.
Warren se tím ovšem dostal do pozice, která není moc záviděníhodná. Stal se pochopitelně předmětem ruské propagandy, aniž by se o to snažil. Motorku podle svých slov přijal z obav dar odmítnout - případná nelibost Rusů mu asi může být ukradená, ale rádi by nemuseli být ani vysoké šajby v USA, když k sobě teď obě země znovu hledají cestu. Dobré řešení pro něj ale neexistovalo, takto si pro změn vysloužil nežádoucí pozornost části americké veřejnosti.
Lze pak už jen zmínit, že motocyklem, který zdarma obdržel, je Ural Gear Up. Tedy vrcholný stroj ruské značky vyrábějících motorky, jejichž původ leží u BMW R71, které používal Wehrmacht za druhé světové války. Rusové originální design při zachování koncepce stále vylepšují, přesto i dnes jde o jednoduchý stroj, u kterého je důraz kladen na odolnost. Pohon mu stále zajišťuje dvouválcový, vzduchem chlazený boxer o objemu 750 kubíků a výkonu 41 koní. Standardně je přes kardan poháněno zadní kolo, ovšem protože je Ural je vždy doprovázen sajdkárou, lze za příplatek přidat i pohon jejího kola. To se na Aljašce, včetně pneumatik s terénním vzorkem, pochopitelně hodí. A navzdory svému původu nejde o levnou věc - vrcholný Gear Up, jaký Warren dostal, stojí v přepočtu skoro půl milionu korun.
Ural Gear Up je vrcholným produktem ruského výrobce motocyklů, který standardně počítá se sajdkárou. Fakt, že jej Putin jen tak daroval muži z Aljašky při návštěvě USA, je bizarní příběh týdne. Foto: Ural
Zdroj: News Source
Bleskovky
- Někdo si nechal přelakovat ikonické Ferrari F40 na zelenou, pro tradicionalisty je to zločin
před 2 hodinami
- Nejmíň oblíbené Porsche 911 v té správné verzi na Autobahnu ukázalo, že i na něm je co milovat a obdivovat
včera
- Ilustrace ukazují, jak by nová Škoda Octavia Combi mohla vypadat ještě před jejím zářijovým odhalením
20.8.2025
Nové na MotoForum.cz
- Test Yamaha XSR 900 GP: kapotovaná nádhera 12:25
- Úvod na nové trati patřil Marcu Marquezovi 12:04
- Petr Najman a jeho tým se rozešli včera 23:09
- Big Coffee Boxer od BMW Motorrad: stylový kávovar včera 12:15
- Jako lídři cestují k Balatonu Marquez, Gonzalez a Rueda včera 10:00
Nejnovější články
- Čínské obdoby Porsche a Ferrari za cenu Škody míří do Evropy, už víme, kdy a kde se objeví nejdřív
před hodinou
- Někdo si nechal přelakovat ikonické Ferrari F40 na zelenou, pro tradicionalisty je to zločin
před 2 hodinami
- Infiniti dokonale obrací, ruší své elektrické plány a místo toho nabídne sportovní sedan s V6 a manuálem
před 3 hodinami
- Elektrické fiasko Porsche graduje. Firma zavírá svou továrnu na baterky, stovky lidí dostanou v pondělí padáka
před 5 hodinami
- Vladimir Putin daroval místnímu muži při návštěvě Aljašky jen tak ruskou motorku za půl milionu
před 6 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva