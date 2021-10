Vladimir Putin má na elektrická auta rozumnější názor než celá EU před 9 hodinami | Petr Miler

Nejsme žádní rusofilové, o to smutnější je nutnost uznat, že Vladimir Putin přistupuje k této problematice rozumněji než politici demokratických zemí. Ti tlačí elektrická auta všem a všude. Putinovi se líbí, ale přemýšlí nad nimi v širším kontextu.

Je až absurdní, jakým politickým tématem se v Evropě stala elektrická auta, je to ale jen dílo politiků samých. Ti jako by nepřemýšleli nad tím, co dělají, nechápali technickou podstatu věci a současně si neuvědomovali, jak funguje lidská psychika.

V prvé řadě platí, že pokud chci někomu urychleně vnucovat náhradu za určitý produkt se vznešenými záměry, musí jít o výrobek stejně dobrý nebo lepší a oním vnucováním potírat pouze zbytečně pomalé přechodové období. I v takovém případě ale platí, že nesmím příliš tlačit na pilu, protože část lidí se bude proti určitému tlaku stavět tím spíše, čím větší bude.

Je to jako s vakcínami proti koronaviru. Neřešme nyní, jak moc jsou dobré či účinné, na to jsou experti jiní. Faktem ale je, že kdyby byly předloženy všem k použití „zdarma” (čili z peněz nás všech, ale nestejnou měrou) a lidé by postupně viděli, že opravdu fungují, pomáhají konkrétním známým v okolí, pomáhají napravit fungování celých společností, i ti největší skeptici by si pro ně pořád zašli. Možná za rok, možná za dva, ale zašli. Pokud dnes a denně někoho nutíte dělat něco, o čem není niterně přesvědčen, že je správné, dalším tlakem ho přimějete jen postavit se více na zadní a spatřovat ve vašem tlaku něco nekalého. Pak takovou věc odmítají mnohem déle, ne-li navždy. Tak funguje lidská psychika, s tím se nedá nic dělat.

S elektromobily je to podobné. Jednak - a zde si za dostatečně erudované dovolíme označit sami sebe - rozhodně nejde o produkt schopný plně nahradit spalovací auta. Aspoň teď. Existuje zkrátka nespočet lidí, jejichž ekonomická situace, způsob využití automobilu či místo, kde žijí, vůbec nejsou kompatibilní s tím, co elektrická auta nabízí. Tlačit je za takové situace všem je zcela nesmyslné. I kdyby se ale skóre srovnalo nebo elektrická auta ta spalovací překonala ve všem důležitém, bude onen tlak kontraproduktivní stejně jako v případě oněch vakcín. Lidé, kteří by jinak byli ochotni uznat, že jde o lepší alternativu, zůstanou zabarikádovaní ve svých baštách odporu.

Proto říkáme, že jsou evropští politici - s prominutím - hloupí, pokud vám „nabízí” elektromobily s pistolí u vaší hlavy. Je to kontraproduktivní i vzhledem k tomu, co si sami přejí. Je třeba zapracovat na tom, aby toto řešení dávalo uživatelský, ekonomický i ekologický smysl a pak jej prostě nabídnout jako lepší. Do té doby bude jen předmětem nekonečných, netechnických, politicky vyhrocených, a proto nic neřešících debat.

V tomto kontextu je fascinující, že zatímco ta „dobrotivá” Evropská unie k věci přistupuje takto agresivně, „zlé” Rusko se chová mnohem přirozeněji. Vladimir Putin byl na letošním Valdajském fóru tázán právě na elektrická auta a zareagoval rozumně. Řekl, že s nimi jezdívá poblíž své rezidence v Novo-Ogaryovo a nemá s nimi problém. „Sotva poznám rozdíl (oproti spalovacím vozům - pozn. red.), hezky akcelerují, jsou to dobrá auta,” řekl Putin, aniž by specifikoval, jaké modely vyzkoušel. Současně ale připomněl problémy západu s výrobou elektřiny a úskalí spočívající v tom, jak je vůbec vyráběna.

Podle Putina je sice hezké, že elektromobily dokáží zlepšit kvalitu ovzduší ve městech, pokud ale elektřina není vyráběna ekologickým způsobem, mnoho to neřeší. Hlava Ruska v tomto kontextu uvádí, že třeba takové Německo, které je do elektrických aut politicky zblázněné, vyrábí dvakrát více elektřiny z uhlí než Rusko. V Německu je dle Putinova vyjádření vyráběno 30-32 % elektřiny z uhlí, v Rusku 15-16 %.

„Elektrická auta jsou dobrá. Ale znečištění vypouštěné do atmosféry produkcí elektřiny moc dobré není,” uvedl dále Putin s tím, že stejně problematický je i fakt, když oné elektřiny nebude dost. A to je nakonec jádro pudla, odhlédneme-li na chvíli od dalších problémů elektromobilů, jako jsou mimo jiné omezená použitelnost daná zatím nepřekonatelnými limity akumulátorů či nejasná životnost z dlouhodobého hlediska. Prostě nemá smysl tlačit na elektrická auta, když pro ně nemám dostatek čisté elektřiny, to je celé.

Evropa je přesně v takové situaci - dostatek elektřiny je už teď problém, a to „zelené” zdroje stále zdaleka nedominují. Tak jaký smysl má živelný tlak na jejich rozšíření? Představa, že se všechny existující problémy vyřeší za 10 nebo 15 let je velmi naivní. Chce to více přirozenosti a méně diktátu.

Vladimir Putin oficiálně mnoho aut nemá, jen starší modely a mezi nimi Ladu Niva v úpravě podobné této. Podle svých slov jezdí i elektromobily a nestěžuje si, bez dostatku čisté elektřiny je ale nemá smysl tlačit. A to je na tom prý Rusko v tomto ohledu lépe než třeba Německo. Ilustrační foto: AvtoVAZ

