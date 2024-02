Vladimir Putin se přiznal k tomu, jaký vlastní majetek. Zveřejnil i výčet svých aut, je něco jako světec před 6 hodinami | Petr Miler

V záplavě jiných zpráv o dění souvisejících s Ruskem to může zapadat, v zemi se ale letos konají prezidentské volby, ve kterých nebude chybět ani jediný relevantní kandidát, sám Vladimir Vladimirovič Putin. Musel tak s pravdou ven o svém majetku. Anebo s „pravdou”?

Už jen necelý měsíc a půl chybí do chvíle, než v Rusku začnou letošní prezidentské volby. A byť vám nechceme kazit napětí, něco nám říká, že předem známe vítěze - na Vladimira Putina mohou sázkové kanceláře vyhlásit kurs klidně 1:1. Podle všeho tedy půjde víc o formální než faktický akt, v jeho rámci ale musí každý kandidát - Putina nevyjímaje - přeložit Ústřední volební komisi Ruské federace (alias CIK, Centralnaka izbiratelnaja komisja) prohlášení o příjmech a majetku. A veškerá data se následně stanou veřejnými.

Upřímně řečeno nevíme, co Putinovi reálně patří, skoro s jistotou bychom si ale vsadili na to, že půjde o cokoli jiného, než co je vyčísleno v jeho majetkovém přiznání. Neexistují žádné nezpochybnitelné důkazy o tom, že mu patří paláce, jachty či auta, o kterých s gustem hovoří jeho kritici jako Alexej Navalnyj, i kdyby to ale nebyla pravda skoro vůbec, pořád jsme si zatraceně jisti, že na tom není tak, jak jeho oficiální přiznání naznačuje.

Putin má podle něj v podstatě to samé jako před třemi roky, tedy v zásadě nic zvláštního, na muže v jeho pozici rozhodně ne. Jak vypočítává agentura RIA, ruský prezident si za posledních šest let přišel na příjmech na 67 591 875 rublů, tedy asi 17 milionů Kč. Zní to jako dost, v podstatě nic si za ně ale nekoupil. Vlastní dál byt (77 metrů čtverečných) a garáž (18 metrů čtverečných) v Petrohradě, dále pak byt (153,7 metrů čtverečných) a parkovací stání (18 metrů čtverečných) v Moskvě. A pozor, má také kolekci aut.

Ani ta nedoznala velkých změn - vlastní dvě staré Volhy (GAZ M21 vyrobený v roce 1960 a GAZ M21 vyrobený v roce 1965) a Nivu z roku 2009. K tomu má přívěs za auto značky Skif z roku 1987. To je hotový veteránista. Přiznal pak ještě deset bankovních účtů s celkovou sumou 54 416 604,52 rublů. Je to tedy spořivý muž! A také trošičku investor, vlastní 230 akcií petrohradské banky PJSC, které ovšem dohromady nemají skoro žádnou hodnotu (11,81 rublu za kus v době přiznání). Jak říkával Stanislav Gross, dej mu pánbůh věčnou slávu - to je taková křišťálová čistota, že už nic křišťálověji čistšího být ani nemůže.

V případě Vladimira Putina se to prostě všechno tak nějak dobře sešlo. Na konci loňského roku ostatně připomněl i to, jak se dostal ke svému prvnímu autu od - dnes ironicky - ukrajinského ZAZu. Stalo se tak krátce poté, co nastoupil do prvního ročníku vysoké školy, kdy ještě žil ve skromném příbytku svých rodičů. Jeho matka prý tehdy zpátky místo drobných v bufetu, kde neměli na rozměnění (přece by Putinova matka nebyla gambler, že, hrát mohla jenom omylem) dostala los v za 30 kopějek. A zjistilo se, že je výherní, bylo z toho auto! A dostal ho mladý Vladimir Vladimirovič. No není ten chlap klikař?

Letos mezi 15. do 17. březnem pak uvidíte, že kliku jako od blázince má dál a ty volby znovu „dá”. Ostatně jinak by musel sednout do své Nivy a možná znovu zkoušet navštěvovat bufety, byť už bez matky. Tohle se prostě nedá než sarkasticky glosovat, je to jedna velká komedie...

Ruský prezident je dál něco jako světec. Vladimír Putin oficiálně vlastní pouze dvě staré Volhy...



...a jednu Ladu Niva starou 15 let v podobné úpravě. Kolik toho má reálně, možná neví ani on sám.

