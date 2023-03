Vrátí se Jeremy Clarkson do Top Gearu? Legendární moderátor po letech promluvil, pro něj typicky před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Amazon Press Center

Je to nejslavnější automobilový novinář všech dob, který hlavně díky svému vidění světa udělal z lokálního pořadu o autech světový fenomén. Teď už si osmým rokem jde po svých. Je ale možné, že by se vrátil ke kořenům, když Top Gear momentálně neví kudy kam?

Nemusíte ho milovat, je ale těžké nerespektovat jej jako člověka, který dokázal něco, co se nepodařilo nikomu jinému na celém světě. Řeč je o Jeremym Clarksonovi, který především díky svému kritickému vidění světa, prořízlým ústům, nekonečně sarkastickému humoru a v neposlední řadě ohromné oddanosti své práci dokázal udělat z televizních recenzí nových aut něco, co s nadšením sledují přinejmenším stovky milionů lidí na celém světě.

Je nepochybné, že měl a má po ruce spoustu schopných kolegů podobného zrna, zejména Richarda Hammonda, Jamese Maye a Andyho Wilmana, pokud ale existuje někdo, bez kterého by se nic ze zmíněného nestalo, je to právě Clarkson. Ačkoli Top Gear existoval před ním i po něm (a i v časech menší slávy celého pořadu dokonce také s ním), byl to právě on, kdo dokázal na obrazovkách zaujmout nejvíc a výsledku nastartoval přerod relativně malého britského automobilového pořadu v globální zábavní fenomén.

Zda něčím takovým Top Gear stále je, posuďte sami, po odchodu Clarksona a spol. v roce 2015 ale nikdy nedosáhl ani zlomku slávy, které dosahoval dříve. Jezza je dnes i s Hammondem, Mayem a dokonce i Wilmanem strůjcem The Grand Tour na Amazon Prime a každý z nich má také své vlastní úspěšné pořady, takže se nezdá, že by bylo možné, aby se někdy k Top Gearu vrátili. Protože se ale současný formát britské show po nedávné těžké nehodě jednoho z moderátorů opět rozpadá a další natáčení bylo zastaveno na neurčito, na stole se opět objevila otázka, zda se slavné trio nechce nějakým způsobem vrátit.

Po letech mlčení na toto téma na ni odpověděl sám Clarkson ve svém sloupku v The Times a jeho reakce je tak „typicky clarksonovská” a tak výmluvná, že ji prostě nelze necitovat. Sám slavný moderátor svou situaci přirovnal k osudu fotbalového komentátora BBC Garyho Linekera, který byl vyhozen britským molochem pro to, že tweetoval o migrační politice britské vlády. Fakt, že přirovnal její jazyk k tomu používanému Německem ve třicátých letech minulého století, ho nakonec stál místo.

„Pamatujte si, že to, čeho se všichni na jakékoli platformě spravované BBC bojí víc než čehokoli jiného, je zpětná reakce lidí na Twitteru. Takže aby se dotyční pokusili udržet festival levicového šílenství v běhu, musí být ještě více a ještě otevřeněji levicoví. Musí si být jistí, že každý pořad je dokonale šitý na míru BLT+ komunitě, komunitě etnických menšin, komunitním komunitám a všemu takovému. Když začnete uvažovat podobně defenzivním způsobem, celý koncept informování, vzdělávání a zábavy v podstatě vyletí komínem,“ napsal Clarkson ve svém posledním sloupku.

Jeho závěrečnou odpověď tak uhádnete snadno. „Mohl bych teď dělat Top Gear? Ani náhodou,“ uzavřel Jezza. Je nám jasné, že jeho reakce může fanoušky zklamat, ale popravdě ji šlo dost dobře vytušit i bez jeho slov. Otevřená žurnalistika je už léta zatlačována do kouta a situace v BBC je do značné míry podobná té, která panuje v České televizi. Dokážete si představit, že by současná ČT dělala něco jako Top Gear v čase jeho největší slávy? To je jako očekávat návrat České sody. Pokud na ten čekáte, asi už jste dlouho neviděli nic, co toto veřejnoprávní médium v posledních letech produkuje...

Clarkson se dnes mimo jiné věnuje svému pořadu o farmaření. Šance, že by se kdy vrátil do Top Gearu pod taktovou současné BBC, jsou podle něj nulové. Foto: Amazon Press Center

Zdroj: The Times

Petr Miler

