Vrchol ironie: V nizozemské „zelené pevnosti” musí instalovat obří generátory na fosilní paliva, aby udrželi v chodu síť schvácenou elektromobily

Petr Miler
včera
Než se pustím do dalších detailů, pro naše nepravidelné čtenáře zopakuji, že v Nizozemsku dlouhodobě pracuji a trávím tam asi polovinu svého života. Pokud se tedy o něčem z tamního dění zmiňuji, nekončí má zkušenost u „přečetl jsem si to na Redditu” - nacházím se pravidelně v prostředí, kde se tyto věci dějí, ve svém hlavním zaměstnání se pak bavím s těmi, kterých se to přímo dotýká. A byť někteří mají pro neuvěřitelnost některých událostí tendenci tvrdit, že přeháním, mohu vám se vší vážností říci, že realita je v některých ohledech tak tragikomická a satirická, že nepotřebuje ani zveličovat, ani karikovat.
Dnes tu máme přesně takovou věc.
Jedním z míst, které v Nizozemsku chtělo jít příkladem, je Utrech. Provincii se stejnojmenným hlavním městem se v zemi přezdívá „Zelená pevnost”, neboť právě to chtělo co nejdřív přejít jen na „udržitelnou” energii. Podporuje tedy používání pouze elektromobilů horem dolem, ale nekončí u toho. Vaření na plynu či topení s pomocí kotlů spalujících cokoli je tu přežitek, jdou tu na to jinak: „Do každé rodiny, elektrické hodiny!” Tak to v Utrechtu funguje. Problém? K pomyslnému A nikdo neřekl B - když chcete elektřinu spotřebovávat na kdeco, musíte také onu elektřinu mít. A musíte ji mít jak rozvést. V Utrechtu nemají ani jedno.
Je to jako kdybyste se doma rozhodli uspořádat rožnění prasete pro přátele z celého okolí, zapomněli ale koupit prase. A cokoli, co by pod rožněm hořelo. To bude pochoutka, asi studená jehla... Takové si užívají v Utrechtu, kde už loni síť přestala zvládat zejména nápor elektromobilů ve večerních časech, což si záhy vyžádalo úplné vypnutí veřejných nabíječek od 16 do 21 hodin. Ani to ale nebylo spásonosné, a tak později došlo na nová omezení a další nápady, jak síti odlehčit.
Přijde vám to dostatečně tragikomické? No, to byl rok 2024, teď tu máme rok 2025. Takže ho ho ho, copak vám děti Santa přinese letos? To budete koukat...
Jak informuje NU, síť v Utrechtu nezvládá držet krok s poptávkou a jakékoli dlouhodobé řešení je v tuto chvíli nerealizovatelné. Další omezování spotřeby vypínáním čehokoli je v problematických hodinách neúnosné, a tak je třeba posílit výrobu. Jak? No slunce, vítr a voda už víc nedají, a tak je třeba vsadit na staré dobré fosilie.
Operátor sítě Stedin se tedy rozhodl posílit síť s pomocí dodatečných generátorů elektřiny. Vsadit na naftu by asi bylo až moc kontroverzní, zvolené řešení od Flexpowernetu a Rolls-Roycu ale není o moc jiné - jde na to spalováním zemního plynu. A nepůjde o žádný krátkodobý „hotfix”, se zapojením těchto zařízení se počítá až do příští dekády, chytřejší globální řešení není na stole.
V roce 2026 tak budou v Utrechtu postaveny na šesti místech generátory na zemní plyn. Každá taková elektrárnička bude mít velikost asi čtyř lodních kontejnerů, přičemž výkon každé z nich bude okolo 10 MW. To není málo, jde tedy o pořádné „fabriky”, které budou také patřičně hlučné. Musí tedy být postaveny nejméně 235 metrů od obydlených oblastí a přírodně chráněných míst kvůli emisím oxidů dusíku. Najít taková místa v přelidněném Nizozemsku bude sakra náročné, Stedin prý zatím má jedno kdesi na okraji města Utrecht. Víc nic.
Operátor uklidňuje, že do roku 2030 poběží generátor „jen” asi 500 hodin ročně, skutečně tedy budou vykrývat nedostatky ve špičce. Jestli to ale předtím bude víc nebo míň, Stedin neuvádí. Stejně tak nejsou známé ceny, které jistě nebudou malé, nejasná je i odpověď na otázku, proč Nizozemci před pár léty vypnuli odsířené a efektivní uhelné elektrárny, aby pak investovali do tohoto.
Stedin se ani netváří, že je to nějak chytrá věc, regionální ředitel firmy Warmold ten Zijthoff otevřeně říká, že „z celého balíčku opatření je toto tím zdaleka nejdražším”. Tak to je skvělé. Už se šetří všechno - příroda, peníze, co teprve lidé žijí poblíž těchto skvělých multifunkčních kontejnerů, ne? No prostě se zelenou energií na věčné časy a nikdy jinak. V základním přístupu máme jasno, zbytek se doladí za pochodu. Třeba tímto nesmyslem...
Myslím, že těmto stavbám by v Nizozemsku mohli přezdívat Demento - memento vlastní demence, v tomto případě energetické. Nic jiného to ve výsledku nebude. Ilustrace: Flexpowernet, tiskové materiály
Zdroje: NU, Flexpowernet, Stedin, Autoforum.cz
