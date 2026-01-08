Vrcholná dieselová mašina ze zlatých časů VW je dnes velká rarita, tuhle krásnou a sotva jetou ale pořád koupit jde
dnes | Petr Miler
Doby, kdy koncernu VW vládl Ferdinand P., lze z dnešního pohledu bez okolků označit za zlaté časy firmy. Wolfsburský gigant se tehdy pouštěl do věcí, s nimiž by si dnes stěží začal. Šlo o zdánlivě nesmyslné, leckdy přímo ztrátové projekty, které leckdo označí za rozmar pana Piëcha. Jenže byly něčím víc - posouvaly meze možného, učily konstruktéry automobilky novým věcem a pracovaly na image aut, která si lidé léta spojovali hlavně s nudným přesunem z bodu A do bodu B.
Šlo o leccos od Bugatti Veyron po Volkswagen XL1. Mezi tyto dva extrémy lze dosadit mnohé, mimo jiné ale také dva obří naftové motory 6,0 V12 TDI a 5,0 V10 TDI. I ty byly v podstatě přímo „k ničemu” a dostaly se v prvním případě do jednoho a v druhém do dvou aut, v nichž velkou kariéru nenadělaly. Ten první je dokonce dodnes (a možná navždy) nejsilnější motor TDI a ten druhý stále fascinuje svou neobvyklou koncepcí.
Objevil se poprvé ve Phaetonu, s nímž byl vůbec nejsilnějším naftovým osobním autem světa. A dostal se i do SUV Touareg - nejprve jen tak, v roce 2007 ale napadlo VW něco, co se módou stalo až o mnoho let později. Postavit na jeho základech „sportovní verzi” s označením R50. Spousta lidí si ani nevzpomene, že takové auto též existovalo, je to ale škoda - byla to poslední štace V10 TDI (ve Phaetonu skončil v roce 2007, v Touaregu R50 vydržel ještě pár let) a snad jediné rychlé SUV, které má pod kapotou deset válců. A jeho pětilitrový diesel je zajímavý sám o sobě.
Vznikal původně pro Phaeton a má speciálně upravený vnitřní povrch válců pro delší životnost. Nemá rozvodový řemen ani řetěz, nýbrž ozubená kola pro pohon vačkových hřídelí. Právě nad hlavami válců je systém, díky kterému se mohou některá ozubená kola do jisté míry pohybovat a tím je chod motoru hladší než u konvenčních dieselů. Když takový vůz potká laik, uchem zvenčí skoro ani nepozná, že to je diesel, a to ani při startu. Zato fakt, že má deset válců, je slyšet docela dobře. Ve své nejsilnější verzi, kterou najdeme právě v Touaregu R50, dává 350 koní výkonu a 850 Nm točivého momentu.
Dnes, kdy lze podobné parametry dostat z třílitrového šestiválce, to už není zas tak ohromující, ale R50 se představil v roce 2007 a během tří let se jej jistě neprodala kvanta, jako vrchol nabídky dost drahý. Za tučné sumy ale nabízel nejen výjimečnou techniku, standardem byla i rozsáhlá výbava. Vzduchové odpružení berte za samozřejmost, vyhřívání předních a vnějších zadních sedaček také a byla tu i redukce a manuální uzávěrka středového a zadního diferenciálu. A za zmínku stojí zejména čtyřzónová automatická klimatizace, kde jste si pro každou zónu mohli nastavit zvlášť nejen teplotu, ale i rychlost a směr proudění vzduchu, tehdy samozřejmě pomocí mraku tlačítek.
Jako nový Touareg R50 možná stál miliony, dnes ale stojí pochopitelně o hodně méně. V prodeji je ale už těžké narazit na hezké kousky, v celém Německu je jich dnes na prodej jen šest a přes relativně nízké ceny ke koupi nelákají - až na výjimky jsou od pohledu zhuntované. Jeden nizozemský nás ovšem zaujal. Je málo jetý, je zachovalý a dokonce po prvním majiteli. Má úžasnou modrou barvu Rising Blue, kterou VW v dobách R50 nabízel pro všechny modely s písmenem R. Pochází z roku 2009 a se 76 tisíci najetými kilometry je v mimořádně dobrém stavu.
Za sebou má příkladnou servisní historii a podle prodávajícího je technicky v perfektní kondici. Specifikace je skutečně neskromná a budete stěží pátrat po něčem, co by tomuto autu chybělo - nejlepší audio, nezávislé topení, elektricky ovládané víko kufru, vyhřívané čelní sklo, navigace, je tu vážně všechno, co by vás napadlo.
S ohledem na stav, historii a výjimečnost tohoto stroje na dnešním trhu obecně - natož pak v takovém stavu - se cena 43 900 euro, tedy asi 1,06 milionu Kč nezdá být nepřiměřená. Není vysoká, jakkoli není ani nízká. Prodávající říká, že je to sběratelský vůz s potenciálem růst na ceně, čímž si nejsme úplně jisti, dodnes parádní auto to ale je. V případě zájmu je vůz k dispozici v nizozemském Heldenu.
Tohle je jeden z posledních krásných Touaregů R50, které se dnes za rozumnou cenu dají koupit. Vypadá pořád skvěle, je po prvním majiteli s bohatou výbavou a nestojí vyloženě nesmyslné peníze. Foto: Kult Classics, publikováno se souhlasem
Zdroj: Kult Classics@Mobile.de
