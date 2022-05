Vrcholně luxusní Audi s 470 tisíci km se v prodeji nevidí, ukazuje cestu k zajímavé koupi před 7 hodinami | Petr Miler

Tato nabídka sama o sobě zase tak lákavá není, koupi přímo tohoto vozu vám navzdory podle všeho dobrému stavu nedoporučili. Jeho neobvyklost ale ukazuje, že investice do dříve vypíchnutých vozů nemusí být zase taková marnost, jak se některým zdá.

Když se světu představují velké a luxusní limuzíny, obvykle hovoříme o ideálu na dlouhé cesty. Jsou to vozy mimořádně komfortní a velmi rychlé, z nichž i po mnoha stech ujetých kilometrech vystoupíte svěží, jako byste vlastně ani nikam nejeli. Mezi takové už po dekády patří i několik generací Audi A8, přesto je skoro nemožné narazit na extrémně ojeté exempláře.

Když už někdo musí jezdit statisíce km po několik let s jedním a tím samým autem, je to obvykle člověk na nižší pracovní pozici, ke které se vážou auta střední či nanejvýš vyšší střední třídy. Není tak neobvyklé narazit na Volkswageny Passat, Mercedesy E či Audi A6 se skoro milionovými nájezdy, ale A8? To je opravdu rarita. V současné inzerci tak neexistuje ani jedna A8 mladší 10 let, která by měla najeto alespoň 400 tisíc km. Až na jednu výjimku.

Objevila se v prodeji kde jinde než v Německu a můžete ji vidět na fotkách níže. Nejsou nekvalitnější, prodejce nám žádné lepší neposkytl, nicméně v tomto případě si s nimi vystačíme, neboť vám auto chceme ukázat z trochu jiného než obvyklého důvodu. Jde o téměř maximálně vybavenou A8 4,2 TDI z roku 2012, tedy model generace D4, který si za 10 let na silnicích užil své.

Na tachometru má 470 tisíc km, což znamená ne zase tak ukrutný nájezd okolo 47 tisíc km ročně, v případě A8 je ale prostě i to rarita. Vůz neměl jediného majitele, což není neobvyklé, neboť první kupci takových aut mění své vozy po pár letech. Tady s ním ale i ten druhý jezdil intenzivně a navíc se o něj dobře staral. Původně stálo přes 4 miliony Kč, dnes přijde necelých 18 tisíc Eur. To je asi 440 tisíc Kč, takže asi 90 % hodnoty je pryč a pro někoho může být zajímavé už proto, tento inzerát nás ale zaujal z jiného důvodu.

Nedávno jsme vám ukazovali v principu to samé auto jako potenciálně výhodnou koupi, neboť se dá za 700 až 800 tisíc Kč koupit se 150 až 200 tisíci km klidně z rukou prvního vlastníka. Někteří z vás na to reagují s tím, že jde o ekonomickou sebevraždu, však takové kilometry... Vůz na fotkách níže připomíná, že 150 až 200 tisíc km není na A8 jedním slovem nic a takový vůz může klidně odjezdit dalších 300 tisíc km bez větších závad, pořád nebýt na odpis a prodat se jen o pár set tisíc levněji.

Nejojetějšímu kusu bychom tedy vyhnuli, jako ukázka cesty k potenciálně zajímavé koupi ale podle nás slouží dobře. Prodávající říká, že po technické stránce je auto v naprostém pořádku, čemuž lze věřit, nakonec i uvnitř vypadá velmi slušně - jen kůže na sedačce řidiče zřetelně připomíná realitu. V případě tohoto vozu bychom si nedělali velké iluze o tom, že oprava prvního většího technického problému nebude stát víc než půlka auta, pokud ale sáhnete po exempláři s třetinovým nájezdem a přidáte jen 300 tisíc km... Může to fungovat.

Tohle Audi A8 najelo za 10 let 470 tisíc km, je to krajně neobvyklé. I přes zdánlivě slušný stav bychom vám jej ke koupi nedoporučili, pokud se ale o 300 tisíc dráž dají koupit auta s o 300 tisíc km nižším nájezdem, mohou být skutečně dobrou koupí. Tento vůz zjevně vydrží hodně, ač jej tak většina majitelů nepoužívá. Foto: Autohaus GT Düsseldorf, publikováno se souhlasem

