Vrcholně luxusní Audi se silným a úsporným dieselem V8 dnes málo jeté koupíte za cenu bídné Octavie

/ Foto: Autohaus Mitfari, publikováno se souhlasem

Těmto autům odzvonilo, do jednoho zmizela z prodeje před pár léty, i když šlo o ideály svého druhu. To ale neznamená, že je pořád nemůžete mít. Můžete. A v tomto provedení představují opravdu hromadu muziky za dobré peníze.

Rok 2020 zůstává v myslích příznivců velkých naftových motorů zapsán velmi černým písmem. Jakkoli to bylo po všech předchozích krocích extrémně nepravděpodobné, pořád existovala alespoň teoretická naděje, že některý z dieselových osmiválců dožije aktuální dekády. Nestalo se to. Vé-osmičky skončily v Land Roverech, v Audi a nakonec pohasla i naděje, že by zůstal alespoň ve Volkswagenu Touareg. A to byli jen jacísi poslední mohykáni, dříve takové motory nabízelo BMW, Mercedes, Porsche, Toyota a další.

Osmiválcové diesely ale přes exodus z nabídek nových osobních aut v Evropě z povrchu země hned tak nezmizí. Když už nic jiného, půjde je dál koupit v dosud vyrobených ojetinách, kterých na trhu není zase tak málo. Jistě, bude jich ubývat, ještě za nějakých 5 let ale budou snadno k sehnání v perspektivním stavu. Ukazuje to i kousek, který vám přiblížíme dnes. Není to zdaleka jediný zajímavý exemplář tohoto auta, který je dnes k dispozici, tento je ale sympatický tím, že je neobvykle málo jetý, skvěle specifikovaný, má jasnou historii a přitom nestojí bůhvíjaké peníze.

Jde o Audi A8 předchozí generace, které se mi popravdě řečeno vizuálně nikdy moc nezamlouvalo. Zejména jeho velká přední světla s podivnou vnitřní grafikou dávala tušit, že až toto auto zestárne, do krásy to nebude. Je to jen můj názor, mám ale pocit, že dnes působí paradoxně lépe. Jde o vzhledově odměřený, relativně nenápadný vůz, možná právě proto je ale stále šik na rozdíl třeba od BMW řady 7, která se se svými vzhledovými šílenostmi už po pár letech zdají být na ručník.

Na design si ale udělejte názor sami, tím nejzajímavějším je na tomto autě technika a jeho vrcholný diesel 4,2 V8 TDI. Jde o generaci starší motor než ten, jenž nám loni zpod kapot „koncernových” aut zamával šátečkem, i tak ale měl a má co nabídnout. Výkon až 351 koní z něj dělá jeden z nejsilnějších sériových dieselů v osobních autech, který dokáže v A8 fungovat při kombinované spotřebě 7,4 litru nafty na 100 km. Ve vpravdě luxusním kočáře je to unikátní spojení, zvlášť s dynamikou, která není marná - stovka pod 5 sekund a maximálka omezená na obligátních 250 km/h? Spousta rádoby sportovních aut bude mít s těmito čísly problém ještě dnes, bude mít dvojnásobnou spotřebu a o jízdním komfortu nepůjde ani mluvit.

Konkrétní auto, které máme dnes před sebou, je z roku 2010, takže není vyloženě mladé, jenže najeto má pouhých 91 tisíc kilometrů v rukou dvou majitelů. To je opravdu málo, na takového polykače kilometrů je to něco jako 10 tisíc kilometrů od zajetí běžného auta. Nakonec, viděli jsme kdysi v prodeji přesně tuto verzi s 855 tisíci km, která pořád nevypadala na odpis. Tohle je navíc pravidelně servisovaný a zjevně citlivě používaný kousek, na autě byste znaky většího opotřebení hledali marně.

Auto je i na poměry osmiválcových A8 velmi dobře vybavené. Nejsou tu jen jakési „luxusní nezbytnosti” typu masážní ventilovaná sedadla, ale třeba i systém nočního vidění, palubní televize a ještě asi 20 vychytávek vyhrazených autům nejvyšší třídy. Klíčová je ale stejně podstata vozu, jeho technika a malé opotřebení. A ke všemu je tu příjemná cena.

Taková auta se jako nová prodávala za sumy mezi 3 a 4 miliony Kč, toto je ale nyní na prodej za 26 990 Eur, tedy asi 660 tisíc Kč. Jasně, není to zdaleka nic, ale jde o zlomek původní ceny při stále dobrých vyhlídkách na řadu let dalšího používání. A 660 tisíc za všechno zmíněné a ještě s motorem, který se může chlubit vysokou dynamikou i přijatelnými provozními náklady? Nechali bychom si říci, však za takové peníze dnes koupíte leda bídnou základní Octavii Combi, víc nic. Jistě, bude chtít pořád dost odvahy sáhnout po 13 let staré A8 za takové peníze, ale víte, jak to je - kdo nehraje, nevyhraje, jezdit do smrti Octavií umí každý...

S koncem osmiválcových dieselů v Evropě se můžete vypořádat po svém, třeba koupí Audi A8 4,2 TDI. Toto navzdory velkému poklesu hodnoty a 13 letům na světě toho v rukou dvou majitelů moc nenajelo. Foto: Autohaus Mitfari, publikováno se souhlasem

