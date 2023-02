VW a Renault odmítají zlevnit po vzoru Tesly a Fordu, jen to připomíná, do jakých patálií se navezly před 4 hodinami | Petr Prokopec

Je to ve výsledku jen chaos vzniklý pokřivováním částí trhu, kdy na jedné straně byly vazby mezi přáními zákazníků a nabídkami automobilek téměř zcela zpřetrhány, na té druhé ale zůstal fakt, že vyrobené zboží pořád někdo musí koupit za pro něj přijatelnou cenu.

Za poslední rok jsme si u cen nových aut zvykli na jediný posun, a to směrem vzhůru. Výrazné zdražování bylo doménou hlavně elektrických aut, jakkoli automobilky po léta slibovaly pravý opak. Dle nich mělo zlevňování přijít v důsledku masovější výroby a úspor z rozsahu. Znělo to pěkně, málokterý z manažerů ale bral v potaz nezpochybnitelné ekonomické zákony, zejména pak vztah mezi nabídkou a poptávkou. Kde je totiž něčeho malé množství, ovšem zároveň také velký zájem, tam ceny neklesají, ale naopak rostou. A ne, nejde tu o to, že by lidé elektromobily najednou chtěly, tento vztah platí jinde - automobilky je kvůli politickým tlakům chtějí vyrábět, a tak potřebují více vzácných kovů. Ty ale mají na ceny elektrických aut stěžejní vliv, náklady na ně rychle rostly, a tak se po léta zdražovalo jak o závod.

V důsledku zdražování a celkového ekonomického vývoje ale měla Tesla na konci roku 2022 obrovské skladové zásoby aut, o která nebyl zájem. Automobilka tak byla donucena dramaticky zlevnit, a tak nyní Model 3 a Y prodává až o 13 tisíc dolarů (cca 284 tisíc korun) levněji než před pár týdny. Na to přitom již odpověděl Ford, jehož Mustang Mach-E po loňském růstu taktéž zlevnil, a to až o 5 900 USD (asi 129 tisíc Kč).

„Reagujeme na změny na trhu, chceme zůstat konkurenceschopní,“ uvedl k danému kroku Marin Gjaja, šéf divize Fordu zodpovědné za vztahy se zákazníky. Modrý ovál souběžně s tím i přehodnotil své cíle pro letošní rok a uvedl, že hodlá prodat 130 tisíc kusů elektrického Mustangu namísto původně oznámených 78 tisíc exemplářů. Zda se mu to povede, uvidíme až za rok.

Jakkoli je nicméně jisté, že v důsledku opravdu razantního snížení cen elektrických aut obou značek dojde k rozdmýchání zájmu - to je nevyhnutelné -, další velké automobilky se zlevněním otálejí. Leckdo už tak na prodeji elektrických aut tratí, tak proč si dál kazit ceny, že?

Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume proto už uvedl, že cena bateriových vozů jím spravovaných značek se měnit nebude. Podle něj totiž neustálé zdražování a zlevňování může výrobce připravit o důvěryhodnost, což zní docela legračně. Realističtěji zní, že by se automobilky mohly takovým postupem připravit o veškerý zisk.

„Máme jasnou cenovou strategii a spoléháme na kvalitu. Věříme v sílu našich produktů a značek. Naše ambice jsou hlavně o přidané hodnotě a rostoucím zisku, alespoň z mého úhlu pohledu,“ uvedl Blume. Doplnil jej pak šéf Renaultu Luca de Meo, dle kterého zlevňování elektrických aut „není zdravé“. Výrobci se totiž v jejich případě stále pohybují spíše ve ztrátě než v zisku.

Zní to všechno hezky, ale na konci všech anti-tržních procesů v průběhu vývoje, výroby a nakonec i prodeje je zákazník, který pořád musí vytáhnout alespoň nějaké své peníze z kapsy a elektrické auto si koupit. A proč by kupoval to dražší, když může mít to levnější? Odhodlání šéfů VW nebo Renaultu tak může vzít za své momentě, kdy zjistí, že v momentě probíhající cenové války konkurentů nemohou stát stranou a doufat, že si jich někdo všimne.

Situaci docela vtipně glosují i analytici Bank of America. Ti připomínají, že Tesla i Ford „soustavně zmiňovaly, že poptávka převyšuje nabídku“. Pokud by to skutečně byla pravda, pak zlevňování je zcela nesmyslným tahem, jenž „nezbytně bude degradovat budoucí příjmy“. Aby totiž kupříkladu modrý ovál vykryl ztrátu, musel by vyrobit minimálně o 33 procent více aut, než původně chtěl. To sice značka avizovala, nikde se však nepíše, že se tak opravdu stane.

Znovu je třeba připomenout, že čím více elektrických aut vznikne, tím větší bude pranice o vzácné kovy, jejichž těžba je nedostačující již nyní. Znamená to tedy růst nákladů, který ovšem při levnějších cenách nebude nikterak vykompenzován. Automobilky se tak dostávají stále hlouběji do spirály problémů, na jejímž začátku ale stálo jejich vlastní rozhodnutí vsadit téměř vše na řešení, které většinu trhu nezajímá. Co lepšího mohly v takovém případě rozumně očekávat?

