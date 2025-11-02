VW dal u své novinky lidem možnost vybrat si mezi elektrickým a také spalovacím pohonem. 80 procent vzalo to, co si nepřál
Petr Miler„Podívejte se, trh promluvil,” říká k věci lakonicky šéf značky. Jaký jasnější důkaz toho, co si dnes lidé dominantně přejí, VW potřebuje? A to nenabídl čistě spalovací pohon, pak by tato procenta vypadala ještě jinak.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
VW dal u své novinky lidem možnost vybrat si mezi elektrickým a také spalovacím pohonem. 80 procent vzalo to, co si nepřál
včera | Petr Miler
„Podívejte se, trh promluvil,” říká k věci lakonicky šéf značky. Jaký jasnější důkaz toho, co si dnes lidé dominantně přejí, VW potřebuje? A to nenabídl čistě spalovací pohon, pak by tato procenta vypadala ještě jinak.
Co by dnes Volkswagen učinilo opravdu šťastným? Asi by se našlo víc věcí, jsme si ale zatraceně jisti, že by si celé vedení firmy hlasitě oddychlo, kdyby se ukázalo, že se z elektrických aut obecně stalo nejen okrajovými skupinami zákazníků tolerované, ale většinou lidí žádané zboží. Svůj dnes ztrátový byznys by tím spravil prakticky ze dne na den, neboť by se ukázalo, že jeho sázka na elektromobily byla trefou do černého a nyní je v ten správný čas na správném místě s tím správným produktem.
Bylo by to skvělé. Bohužel pro Němce se ale stále více ukazuje pravý opak.
Patrné je to i z dění okolo znovuzrozené značka Scout Motors, kterou dnes koncern Volkswagen ovládá. Jejím původním záměrem bylo - a to vás zaručeně překvapí, protože nikdo jiný z koncernu VW takový plán neměl - přijít pouze s elektrickými modely Traveler a Terra. Jejich domovem ale měly být od začátku Spojené státy, kde lidé hoří pro elektromobily ještě míň než tady, a tak červíček pochybností donutil VW v návaznosti na první odhalení po debutu oznámit, že oba vozy budou k mání také ve verzích disponujícím benzinovým motorem.
Ten se nicméně nebude starat o roztáčení kol, nýbrž zaskočí za elektrárnu a bude během jízdy vyrábět energii pro baterie. Bavme se tedy o vozech s „také spalovacím pohonem”, neboť to v tu chvíli bude hlavně benzin, který se postará o roztáčení kol, třebaže zprostředkovaně. S ním měl dojezd auta jinak optimisticky stanovený na 563 km na nabití vystoupat na 850 km, především by ale nebyl závislý na nabíjení - dolijete benzin a jedete jako s „normálním” autem, to tady láká.
VW tuhle verzi pochopitelně prezentoval jen jako doplněk, jako něco navíc, co rozptýlí obavy z dojezdu u okrajových skupin „nevěřících Tomášů”. Už loni se ale na základě neoficiálních dat z fóra fandů Scoutů začalo proslýchat, že o tuto verzi má zájem asi 80 % lidí. Jasně, mohla to být úzká skupina specifických fandů, které řešení se dvěma motory zaimponovalo a tím to hasne, elektřina jistě bere bank. Jenže nebere. A teď už je to oficiální.
Šéf značky Scott Keogh totiž v rozhovoru pro Bloomberg přiznal, že provedení s se spalovacím motorem mezi předběžnými objednávkami dramaticky dominuje. „Podívejte se, trh promluvil,” řekl Keogh suše. „Víc než 80 % rezervací se týká verzí se spalovacím motorem,” dodal konkrétně. Ona neoficiální data byla tedy sakra přesná, a to je pořád otázkou, co je to „víc než 80 procent”. Víc než 90 to asi nebude, ale 88 to může být snadno.
VW tak musí litovat, že dal lidem na výběr, neboť dostal přesně tu informaci, kterou skoro 10 let poté, co začal tlačit elektrická auta, dostat nechtěl. Opakovaně říkáme, že přirozený zájem o elektrický pohon stěží bude vlastní víc než 10 až 20 procentům zákazníků, ostatní budou ochotni udělat leccos proto, aby na něm nebyli závislí. V případě Scoutu to znamená ochotu nechat si do auta instalovat druhý motor, obecně komplikovanější pohon a ještě za to zaplatit peníze na víc. Neříká to opravdu vše? Není na čase se konečně chytnout za nos a přestat plavat proti proudu? A to se raději ani neptáme, co by se stalo, kdyby VW zítra ze Scoutů udělal čistě spalovací auta.
Tohle auto mělo být jen elektrické. Pak mělo okrajově dostat spalovací motor. Dnes je z této verze dominantní prodejní arktikl, ač všechno včetně ceny bude hrát proti ní. Proč asi? Že by lidé ty elektromobily přece jen nechtěli? Foto: Scout Motors
Zdroj: Bloomberg
Bleskovky
- Porsche si nechalo patentovat nový jízdní režim, který působí jako aprílový žert, je ale míněn smrtelně vážně
včera
- Nejsilnější a nejrychlejší VW Golf GTI má svou cenu, „lidová” je asi tak jako cifry na kabelkách od Diora
31.10.2025
- Nová Honda Prelude nakonec umí být i rychlá, ale jen pokud v ní vypnete funkci, která měla „fejkovat” její sportovnost
28.10.2025
Nejnovější články
- Muž za drobné pořídil odepsaný Range Rover na přestavbu, až pak zjistil, co koupil. Teď ho prodá za miliony
před 5 hodinami
- Nová levná auta značky financované Jeffem Bezosem nebudou mít ani jeden oficiální servis, je to menší revoluce
před 7 hodinami
- BMW M3 kombi, které se automobilka bála pustit do výroby, teď může být vaše v téměř dokonalém stavu
před 8 hodinami
- Čína má od nového roku skončit s podporou elektromobilů a nechat je na pospas trhu. To by se začaly dít věci
před 10 hodinami
- Přechod Volva na elektrická auta „bez jakýchkoli kdyby a ale” končí totálním fiaskem. Prodeje kolabují, firma už ví, že „to nemůže diktovat”
před 11 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva