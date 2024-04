VW jde po Škodě kvůli tomu, že ve snaze konkurovat Němcům zachází moc daleko. „Volají mi každý den!” říká šéf před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

O tom, jak se věci Škodou a současně mateřským i konkurenčním Volkswagenem mají, se toho říká hodně, ale jaká je realita? O tom neobvykle otevřeně promluvil přímo šéf škodovky.

Vztah Škody s mateřským Volkswagenem je opředen legendami, za jejichž podstatou se musíme vrátit až do časů, kdy škodovka byla samostatná československá automobilka a skupina Volkswagen o mnoho menší firma, ve které si teprve razil cestu na vrchol megaloman jménem Ferdinand Piëch. V té době byl Piëch ještě šéfem Audi, coby člověk předurčený k budoucímu vedení celé skupiny VW se ale spolu s dalším guru VW Carlem Hahnem podívali na zoubek tehdejšímu Favoritu a podobně, jako když si Schwarzenegger vybral pro režírování Predátora McTiernana, si řekli: Pokud tohle dokážou udělat v podmínkách, ve kterých fungují, co až jim dáme peníze a koncernovou techniku?

Proto VW Škodu koupil, právě tím si ale stvořil „vnitřního nepřítele”, kterého se už nikdy nezbavil. Češi - a tím nechceme ony legendy planě přiživovat, je to prostě fakt - kolikrát dokázali s nižšími náklady na stejných základech vytvořit zajímavější produkt za nižší cenu, který pak značce VW lezl do zelí. Ono to Němcům může být jedno, fakticky buď vydělají tam anebo onde, všechny peníze skončí tak jako tak u nich, byznys ale není vždy racionální. Německé části VW Group mají své šéfy, kteří chtějí být osobně úspěšní a nedívat se na to, jak někdo po jejich zádech leze ještě výš. A tak - a to už jsou legendy - měl VW mnohokrát škodovku omezovat v tom, co může a nemůže postavit, popř. jak, aby mu nelezl příliš do zelí.

Od nejvyššího vedení těchto firem na tohle téma obvykle neuslyšíte víc než pár diplomatických frází, když ale byl šéf Škody Klaus Zellmer tázán na úvahy o elektromobilech, řekl kolegům z Auto Weeku ještě jednu věc. Škodovka je totiž nezřídka prodejně úspěšnější se svým Enyaqem než VW s modelem ID.4, ze kterého český crossover vychází. Otázka tedy zněla, zda někdy nepřijde z Německa varování, že Škoda zachází ve své snaze konkurovat VW příliš daleko?

Bezprostřední odpověď je pozoruhodně prostá, VW skutečně jde Škodě po krku: „Volají mi každý den, každý den!” říká Zellmer. Racionálně ovšem dodává, že je třeba to brát tak, jak to je: „Ale pozor, skutečná konkurence přichází zvenku, od jiných výrobců. U nás interně je to jen taková rivalita mezi bratry,” přidává Zellmer s tím, že Škoda se kvůli Němcům nemusí držet zpátky.

„Představte si, že máte ve škole dvě děti. A jedno má mnohem lepší výsledky než to druhé. Pak asi neřeknete: 'Hele, zkus trochu ubrat.' Ne, ten, kdo podává horší výkony, musí být lepší. U nás je to právě tak,” říká dále a přidává: „S modely jako ID.7 je Volkswagen na správné cestě.”

K tomu my dodáváme: „Tak určitě!” Za poslední evidovaný měsíc prodal VW v Evropě 468 kusů tohoto auta, v březnu jich v Německu bylo 258 a Passat, který má být ID.7 nahrazen, se prodával 18krát líp. V Česku jich bylo 11, a tady skoro 10krát méně než Passatů. Správná cesta, správná, hotová pecka, trefa do černého...

Šéf Škody Zellmer říká, že mezi VW a škodovkou to není tak napjaté, jak se někdy může zdát. I když mu prý denně volají z Německa, že ve snaze konkurovat Volkswagenu zachází moc daleko. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Auto Week, Volkswagen, SDA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.