VW říká, že jeho spolupráce s Fordem je „velmi, velmi, velmi úspěšná”. Myslí těch 20 prodaných Capri v Česku za první kvartál? před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Anebo 26 Explorerů? My tomu říkáme fiasko, ale VW to vidí naopak a k pozitivnímu hodnocení přidává ještě třikrát slovo „velmi”. Spolupráce tak má pokračovat a může zamířit i do dalších segmentů. Jak to asi dopadne?

V červenci roku 2023 sjel z montážních linek v německém Kolíně na Rýnem vůbec poslední Ford Fiesta. Nově však kolegové z Auto Expressu naznačují, že tento kdysi mimořádně dobře prodávaný model by se do nabídky modrého oválu mohl vrátit. Nápomocen by u toho mohl být koncern Volkswagen, a to podobným způsobem, jako tomu bylo u modelů Explorer a Capri, které jsou jinak karosovanými a pod jiným názvem prodávanými elektromobily ID.4 a ID.5. Tedy jinými slovy, Fiesta by se vrátila s elektrickým pohonem jako nevlastní sourozenec některého z menších modelů ID.

Vše je zatím třeba brát s rezervou, marketingový šéf VW Martin Sander ale něčemu takovému rozhodně neodporuje. Spolupráci obou automobilek na tomto poli si totiž pochvaluje a považuje ji za „velmi, velmi, velmi úspěšnou“. Proto prý „nechce vyloučit, že by do budoucna mohlo dojít na další sdílení technologií“. V tomto ohledu se nabízí právě návrat do segmentů, které Ford opustil, a do nichž mají v příštích dvou letech zamířit malé elektromobily ID.1 a ID.2 postavené na platformě MEB Entry.

Jakkoli ovšem na první pohled návrat Fiesty může působit jako skvělý nápad, ohlédnutí za dosavadním vývojem naznačuje spíše pravý opak. Když totiž Ford přišel s cenami sedmé generace představené v roce 2016, mluvili jsme o přílišném sebevědomí automobilky. Ta zároveň poslala k ledu i někdejší základní varianty a nabízela pouze ty vyšší. Fiesta se však díky tomu stala příliš drahá, načež zájem o ni začal opadat. Již v říjnu 2022 tak padlo rozhodnutí o jejím konci.

V červnu 2022 pro změnu do čela vedení evropského Fordu usedl Sander, který se měl zasadit o co nejrychlejší elektrifikaci, ve které automobilka tehdy nesmyslně viděla spásu. Na svět tak přišel nejprve onen Explorer, po něm pak zmiňované Capri. Prvního se ovšem u nás za první tři letošní měsíce prodalo jen 26 kusů, druhý pak má za stejné období na kontě dokonce pouze 20 prodejů. V oné Sanderově větě je tak pomalu víc „velmi”, než je u nás letos prodaných Capri. A to je otázkou, kde končí reálné prodeje, jiná auta než dealerská dema jsem zatím v Česku nepotkal.

Jistě, naše země není klíčový světový trh, ale celkem dobře ukazuje, o co mají lidé skutečně zájem, tržní prostředí je tu pokřivováno hlavně Bruselem, lokálně jen okrajově. A z toho by si Ford mohl něco vzít, neboť bídně si vede napříč celou Evropou - loni prodal jen 426 037 aut, tedy o 3,3 procenta míň než v roce předchozím. Tragičtěji však vyznívá srovnání třeba s rokem 2015, kdy jen samotná Fiesta měla na kontě 314 432 registrací a byla po Volkswagenu Golf evropskou dvojkou. Úspěch značky podtrhoval na šestém místě Focus (234 442 ks), Ford tak dokázal zákazníkům v Evropě prodat 1,3 milionu aut.

Poté přišla vybíjená ve všech ohledech, neboť jak jsme již uvedli, Fiesta zdražila a zmizela z nabídky. Pakovat se muselo i Mondeo, letos má konečnou i Focus. Místo nich tu pak máme drahé a ne zrovna atraktivní elektromobily s omezenou využitelností, které zjevně lidé kupují jen tam, kde jsou mocně dotovány nebo jsou do nich jinak nuceny. Strategie značky tedy příliš nefunguje a elektrická Fiesta nemá šanci na tom moc změnit. Spíš bychom si tedy dávali „velmi, velmi, velmi” velký pozor dál kráčet stejnou cestou, ale co jsme my vedle Martina Sandera, že?

Ford Capri je posledním plodem spolupráce VW a Fordu, jde o překarosovaný ID.5. V Česku ho nechce skoro nikdo. Foto: Ford



Pokud Ford stejně přistoupí k náhradě Fiesty, jak to asi dopadne? Foto: Ford

Petr Prokopec

