VW s motory TDI vyrobené před Dieselgate zažívají renesanci. Rostou na ceně i tam, kde byste to nejmíň čekali
Petr ProkopecSituace zašla tak daleko, že se zachovalé staré Volkswageny s motory TDI prodávají téměř za ceny jejich nových benzinových ekvivalentů. A to i tam, kde byste jim velké zastání opravdu nevěštili, tedy v místě vzniku Dieselgate, v USA.
včera | Petr Prokopec
V roce 2015 na Volkswagen prasklo, že jeho diesely reálně nejsou tak čisté, jak automobilka tvrdila. VW je totiž osadil elektronikou, která dokázala rozpoznat, zda se nachází na ulici či v laboratořích, a podle toho zvolila mapu řízení motoru. Při oficiálním měření emisí tak pohonné jednotky plně odpovídaly platným normám. Jenže v reálném prostředí tomu tak nebylo, načež americká vláda VW přikázala, aby svá pochybení napravil nebo auta neplnící předpisy vykoupil zpět. Krom toho automobilka zaplatila pokutu, tím v zámoří skandál v podstatě skončil.
Kauzy se ovšem chytli evropští politici, kteří vycítili příležitost, jak využít momentu slabosti jindy hrdých automobilek a začít skrze ně prosazovat své ideologie. Ač tedy do té doby diesely velebili a dokonce je kvůli nižším emisím CO2 protežovali skrze všemožnou, ze dne na den se z jednotek jako TDI stalo to největší zlo pod sluncem. S touto podporou pak mnozí majitelé po VW požadovali kompenzaci za vzniklou újmu, ač jim reálně šetři peníze - „dieselgatová” TDI jsou konstrukčně jednodušší, výkonnější, úspornější, obejdou se bez selektivní katalytické redukce apod.
Němci tedy začali nabídku dieselových motorů tlumit, a protože nebyli jediní, kdo využíval skulinek v zákonech, začaly se od kdysi oblíbeného a Evropany preferovaného pohonu odvracet také další automobilky. Sehnat tedy dnes na starém kontinentu zcela nové dieselové auto je v některých segmentech už nemožné. To ovšem vede k růstu cen na poli ojetin, neboť většina lidí pochopila, že dnes protežované elektromobily jim takovou praktičnost nenabídnou. A ani benziny lecčem nestíhají.
Nadmíru zajímavá je i situace v USA, tedy v rodišti Dieselgate, jak shrnuje Jalopnik. Ač tam totiž motory TDI nikdy nebyly upřednostňovány tak jako v Evropě, dnes se z aut, které jsou jimi osazené, stávají pomalu sběratelské vozy. Zatímco totiž po propuknutí skandálu ceny vozů s „cinknutými“ diesely klesaly, dnes se jde zcela opačným směrem. Třeba Beetle 1,9 TDI, který se jako nový prodával za 18 245 USD, jako ojetý mění majitele za více než působivých 15 tisíc dolarů, tedy za něco málo přes 307 tisíc Kč.
Takovou Jettu TDI si Američané mohou pořídit dokonce ještě dráže, její ceny šplhají až na 18 tisíc dolarů neboli 369 tisíc korun, a to i navzdory vysokému nájezdu. Úplně nový exemplář přitom startuje na 23 995 USD (asi 491 tisíc Kč), jen je u toho již pochopitelně benzinový motor. Diesely tedy zažívají renesanci svého druhu, divit se tomu ale opravdu nemůžeme. Hlavně ty starší jsou totiž bytelné a málo poruchové. A jelikož jsou spojeny s velkými nádržemi, jejich dojezd je enormní.
Navíc je třeba si uvědomit, že nic nového dnes v nabídce nenajdete. Tedy v případě velkých pick-upů dieselové verze existují, ovšem u osobních aut nikoli. Hlad po nich ale opravdu neodezněl, navíc v Americe s nimi opravdu není spojeno žádné velké stigma. Určitě ne na politické úrovni, tam opravdu stačilo, že se VW přiznal, omluvil, přišel s nápravou a zaplatil pokutu. Co bychom za takto racionální přístup v Evropě dali.
I víc než dekádu stará Jetta TDI se dnes v USA prodává pomalu za cenu zcela nového benzinového exempláře. Ani Američanům totiž diesely nesmrdí, vnímají jejich výhody a někteří je prostě chtějí zpátky. Foto: Volkswagen
Zdroj: Jalopnik
