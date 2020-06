VW se pokusil vysvětlit, jak do éteru pustil rasistickou reklamu, je to bizarnější než spot sám před 6 hodinami | Petr Prokopec

Řekli bychom, že spot na Golf 8 je spíš hloupý než rasistický, dočkal se ale jiného vnímání. Němci jej mohli stáhnout, omluvit se a mlčet, místo toho ale rozjeli bezprecedentní vyšetřování a výsledek zveřejnili.

Rasismus je v posledních dnech jedním z hlavních témat. Otázkou však je, kolik z aktivistů a účastníků protestů má o toto téma upřímný zájem a pro kolik je to jen záminkou pro zviditelnění. Problémy totiž někdy nalézají i tam, kde ve skutečnosti nejsou. Typickým příkladem je nedávná reklama Volkswagenu na nový Golf. Německá automobilka vypustila krátký spot, ve kterém osoba tmavší pleti obchází hatchback osmé generace, než je velkou bílou rukou „odpinknuta“ do restaurace. Ta se navíc jmenuje Petit Colon, což má odkazovat na kolonizaci.

Když jsme danou reklamu viděli poprvé, ani nás nenapadlo uvažovat o rasismu. Nejspíše i proto, že jsme lidi podle barvy pleti nikdy nesoudili. Mnohými lidmi ale byl spot takto vnímán a odsouzen a automobilka jej po chvíli bránění stáhla a omluvila se. Mysleli jsme si, že tím je celá kauza u konce, ale nestalo se tak.

Německá automobilka v reakci na zmíněné rozjela interní vyšetřování, jehož výsledky zveřejnila. Už to samo o sobě poukazuje na zveličení veškerého problému, jenže Volkswagen se v posledních letech snaží být transparentní až za hrob, a tak celou záležitost udržuje na očích až zbytečně dlouho.

K čemu tedy Němci došli? Po prozkoumání 400 dokumentů a více než 16,5 GB dat, stejně jako po rozhovorech s řadou zaměstnanců bylo zjištěno, že v došlo na „emocionální plochost a procedurální chyby“. V žádném případě však automobilka neměla „rasistické úmysly“, tak jako reklamní agentura, která za spotem stojí. Ne snad, že bychom čekali něco jiného.

Šéf marketingového oddělení značky Jochen Sengpiehl mimo to upřesnil, že „kritickým bodem bylo přehlédnutí rasistických elementů v tomto videu“. Je s podivem, že spot mělo před jeho zveřejněním vidět 200 lidí, kteří mu všichni dali palec nahoru. Je zarážející, jakým schvalovacím procesem musí taková věc projít. A je ještě více překvapivé, že nikdo z těchto 200 lidí nevstal a neřekl, že tahle reklama je prostě hloupá, ať už vyznívá rasisticky nebo ne.

Pohled na časovou linii dokládá, že spot rasistický dlouho nepřišel ani publiku. Když VW reklamu 24. března poprvé zveřejnil v rámci Instastories, nedorazila jediná negativní reakce. Spot byl proto 1. května vypuštěn mezi širší publikum na Instagram i Facebook, znovu se však nad jeho obsahem nikdo nepozastavil. První dva negativní komentáře přišly až 8. května, kdy se reklama objevila na účtu Jürgena Stackmanna na Twitteru.

Po této reakci byl spot smazán a upozorněno bylo marketingové oddělení. To nicméně mělo stejně jako my pocit, že jde o mnoho povyku pro nic. Ovšem 19. května dorazily další negativní reakce, hned druhý den proto reklama zcela zmizela. A jak jsme již zmínili, celý svět by na ni zřejmě rychle zapomněl, zvláště když v dané době řešil jen a pouze problémy s koronavirem. 25. května ale došlo k „zakleknutí“ George Floyda a rasismus se stal jedním z nejskloňovanějších témat.

VW tedy zřejmě v době protestů cítil potřebu se k celé věci vrátit, tím si ale jen získává mnohem více negativní pozornosti. A navíc dělá jeden přehmat za druhým, neboť Stackmann jakožto marketingový a prodejní šéf VW uvedl, že spot viděl až 19. května, což zrovna nesvědčí o jeho pozornosti věnované komunikaci značky, třebaže chápeme, že nemůže osobně vidět vše.

Nyní jen doufejme, že celá záležitost je u konce. Automobilka přitom dodává, že nakonec kvůli ní nebudou padat hlavy, jakkoliv se původně mluvilo právě o Sengpiehlově konci. Jelikož ovšem při vyšetřování bylo zjištěno, co bylo zjevné již od počátku, tedy že rasistický Volkswagen být nechtěl, byl pouze necitlivý. Nakonec proč by také rasistický být měl. Osoba jiné než světlé barvy pleti se nakonec v klipu nejspíše objevila s přesně opačnou motivací

Sporná reklama Volkswagenu na nový Golf nám přijde spíše hloupá či trapná, ovšem pár lidí v ní vidělo skrytý rasismus. A protože pro média jde nyní o hutné téma, snesla se na značku velká kritika, kvůli níž spot stáhla a rozjela vyšetřování

Zdroje: Volkswagen, Bloomberg

Petr Prokopec