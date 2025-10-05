VW se v nouzi zbavuje zaměstnanců, jak to jen jde. Letos pro pochybení ukončil poměr 548 lidem, další tisíce jsou „v podmínce”
Petr ProkopecNěmci oficiálně rozjeli rozličné programy, v jejichž rámci mohou lidé odcházet „dobrovolně”, na pozadí ale bují i docela jiné praktiky. Fakt, že za první letošní půlrok VW jednostranně propustil víc lidí než za celý loňský rok, o něčem vypovídá.
O bídné situaci Volkswagenu si už šuškají i vrabci na střechách jeho fabrik. Německá automobilka svou budoucnost vsadila na elektromobilitu, které se ovšem na trhu ani zdaleka nedostává zastání, ve které doufala. A protože možností sanovat ztráty plynoucí „elektrických aktivit” skrze ziskový prodej spalovacích aut ubývá, hospodářské výsledky firmy stále víc voní po červené.
VW tak hledá každou příležitost, jak osekat náklady. Jeho nový krok nicméně působí poněkud zoufale, neboť - byť bude technicky oprávněný a legálně velmi dobře ošetřený - u „lidového vozu“ k němu sahají v zásadně větší míře až ve chvíli, kdy jim začíná téct do bot, ačkoli situace jako taková se z roku na rok stěží podstatně změnila.
Oč jde? Zjednodušeně řečeno o vyhazovy zaměstnanců s mizernou pracovní morálkou. VW totiž za první letošní půlrok propustil 548 lidí kvůli rozličným formálním pochybením. A za stejné období dalších 2 079 lidí dostalo varování, které tomuto kroku formálně předchází. To je i na poměry firmy s téměř 300 tisíci zaměstnanci v Německu za pár měsíců ohromné číslo.
Hlavním důvodem je neomluvená absence, která měla podle jejího šéfa Thomase Schäfera loni vyjít na zhruba jednu miliardu Eur, tedy na takřka 25 miliard korun. To je opravdu šílené číslo, které jen potvrzuje, že problém není nový, VW ho ale zjevně celé roky, kdy „bylo dobře”, ignoroval.
Detaily zveřejněné Bildem zmiňují, že samotná značka VW za letošek ve svých šesti továrnách ve Wolfsburgu, Braunschweigu, Emdenu, Hanoveru, Salzgitteru a Kasselu propustila kvůli porušení firemních pravidel přes 300 lidí. Toto číslo odpovídá všem jednostranným padákům kvůli absencím a dalším pochybením za celý loňský rok, rozhodně tedy nejde o standardní stav.
Je tedy zjevné, že VW aktuálně využívá každé možné příležitosti, jak se v Evropě zbavit co nejlevněji co největšího počtu zaměstnanců, aniž by proti sobě poštval odbory. Už jen proto, že značka hodlá oficiálně rozdat do roku 2030 jen v Německu 35 tisíc výpovědí. Ovšem ani to nejspíš už nestačí, neboť zájem o firemní elektromobily upadá - dočasně zavírá továrny na ně a omezuje produkci i tam, kde dál běží. Dobrou zprávou pro firmu se může zdát fakt, že o Golf, Tiguan a Tayron je pro změnu zájem stále větší a ve Wolfsburgu tak musí dojít na přidání extra směn. I to je ale v současné EU poněkud dvousečné.
Flákání netoleruje žádný šéf, VW k němu však byl v předchozích letech zjevně benevolentní. Až teď, kdy mu teče do bot, tuto agendu příkře řeší. A přistupuje k bezprecedentnímu počtu jednostranných výpovědí. Foto: Volkswagen
Zdroj: Bild
