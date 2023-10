VW svou posedlostí zabil nejlepší auto na světě, už proto by si zasloužil shořet v pekle před 8 hodinami | Walter Kraft

V tisíci a jednom specifickém ohledu mohou existovat podstatně lepší automobily, žádný se ale v celé komplexnosti svých kvalit a jejich poměru k ceně nikdy nevyrovná Volkswagenu Golf. Jeho příběh se ale prakticky uzavřel s koncem jeho sedmé generace. Už osmá je odvar, devátá má být vtip.

Nenarodil jsem se jako fanoušek německých aut, tím méně pak Volkswagenů, to ani omylem. Z mé rodiny nikdo VW neměl, majitelé vozů této značky z okolí mi byli spíše protivní a celkově mi vozy s nespočtem véček ve svém znaku byly tak nějak cizí pro svou tuctovost. Do automobilového světa jsem vlétl ještě ve zlatých časech japonského automobilismu někdy v polovině 90. let a moje první opravdu dobrá auta pocházela právě ze země vycházejícího slunce. Jsem přesvědčen, že tehdy šlo o to nejlepší, co si nadšenec mohl koupit.

Nestydím se to takto říci, i když to z dnešního pohledu zní trochu diletantsky. Japonci měli už tehdy s některými věcmi problémy, ale pokud šlo o techniku, pokud šlo o řízení, skórovali. Hondy nebo Nissany 90. let byly něco a neměl jsem pocit, že by tomu tehdy Němci měli jak konkurovat. Tohle ale rychle skončilo a Japonci si to zkazili sami. Někdy od přelomu milénia šli postupně ke dnu a mě s vysokými a zřejmě i stále vyššími nároky nezbylo než přesedlat jinam. Po určité rešerši a pár kotrmelcích jsem skončil v Německu.

Byla to primárně BMW, která s postupně usadila v mém srdci a nakonec i v mé garáži, nakonec jsem ale podlehl i vábení dříve odmítaného „koncernu”. A mohl za to přesně jeden člověk - Ferdinand Piëch. I když je to legenda svého druhu, jsem přesvědčený, že jeho genialita a výjimečnost pořád nebyla patřičně oceněna a bude k tomu třeba o něco delší čas. Byl to v podstatě jen on, kdo udělal z celého koncernu VW úplně jinou firmu s úplně jinými produkty.

Byl pro takovou roli snad stvořen, nikdo jiný to nemohl dokázat. Měl moc z titulu svého původu v rodinách Porsche a Piëchů, měl na to technické vzdělání spojené s dekádami zkušeností ze skutečného vývoje převážně sportovních aut a to všechno zastřešil unikátním charakterem. Byl to megaloman posedlý touhou zanechat odkaz a už kvůli tomu nechtěl ostatní porážet o trochu, chtěl je zničit, zastínit, udělat z nich blbce. A tak zatímco Nissan přemýšlel, jak by mohl vzkřísit padlou Almeru, Piëch přemýšlel, jak dostat do pořád relativně lidového VW Touareg motory V10 TDI a W12. Byl to úplně jiný level.

Právě pod jeho vládou tak vznikl VW Golf IV, který i s pomocí svých nástupců postupem času zničil veškerou konkurenci. Bylo to skvělé auto, přelomový vůz a byť přímo ten jsem nikdy neměl, jeho vrcholnou evoluci svého druhu jsem si nakonec koupil. Přes více jak 20 lety jsem si pořídil Audi S3 první generace, když jsem toužil po důstojném nástupci japonských hothatchů 90. let. I když zrovna tohle Audi nikdy velkou díru do světa neudělalo, jsem si jistý, že jde o nedoceněný superhothatch, který dominoval svému segmentu a techniku používanou tehdejším koncernem VW namíchal do působivého celku. Od té doby se mnou auta koncernu VW v nějaké formě zůstala.

Nebudu vás zatěžovat mým automobilovým životopisem, to bychom tu byli dlouho, ale prožil jsem si v podstatě krásné časy. Najezdil jsem při cestách za prací miliony kilometrů v řadě špičkových, převážně německých aut od Audi, BMW a Porsche - ať už svých, služebních, novinářských nebo půjčených. Když jsem to dělal, přišlo mi to normální, zpětně viděno jsem zažil asi tu nejlepší éru automobilismu v jedné z jejích vrcholných podob. Vozy jako Audi RS4 několika generací, BMW M3 několika generací, Porsche 911 hlavně generací 997 a 991, tyhle stroje hned tak z hlavy nedostanete.

Za sebou mám nyní léto, kdy jsem si spoustu těchto vzpomínek oživil. Zmíněným autům odzvonilo, pořád se ale pohybuji s komunitě lidí, kteří tyto vozy vlastní a nemají problém mi je půjčit, sám ostatně pořád mohu také něčím přispět. I po takové extázi svého druhu jsem se ale nyní pro zimní provoz vrátil za volant Golfu generace 7.5 v provedení 2,0 TDI se slušnou výbavou a řeknu vám jedno - nejlepší auto na světě je tohle a myslím to smrtelně vážně.

Samozřejmě je to odvážné tvrzení, zvlášť když krátce před tím proháníte BMW M3 nebo Porsche 911 Turbo S, jakýkoli z těchto vozů, byť není těžké se do nich zamilovat, nepřináší takové racionální uspokojení jako obyčejný Golf VII. Clarkson měl pravdu, když vždy říkal, že libovolnému náhodnému tazateli na to, co za auto si má koupit, nedokáže dát žádný lepší tip: „Můžete si myslet, že nejlepší technici VW Group pracují u Bugatti, Bentley nebo Lamborghini. To se ovšem budete mýlit - pracují na autě, které zaplatí všechno to pozlátko, pracují na Golfu. Ostatní výrobci to ví a tráví noci tím, aby udělali něco lepšího. Obvykle ale ničeho nedosáhnou,” řekl nejednou.

A přidával: „Milujete řízení a chcete něco opravdu rychlého: Volkswagen Golf R. Jste učitel a potřebujete něco spolehlivého a levného na provoz? Volkswagen Golf TDI. Jste student a máte na auto jen 40 tisíc? Ojetý Volkswagen Golf. Potřebujete pět sedadel? Velký kufr? Nejnovější technologii? Zeptejte se mě jakkoli a dostanete pokaždé stejnou odpověď. Volkswagen Golf.” Je vlastně smutné to takto říci, ale vnímám to úplně stejně. Měl jsem v životě několik Golfů R a GTI, měl jsem i víc Audi S3 a RS3, všechno jsou to pozoruhodné deriváty, pokud ale chcete vzít jedno nejlepší auto pro cokoli, je to Golf 2,0 TDI.

Je to prostě všechno v jednom za docela směšné peníze. Dnes si můžete pořídit v bazaru pořád zánovní Golf 7.5 s tímto motorem za 400 až 500 tisíc Kč a dostanete neuvěřitelnou hromadu hodnoty. Tohle auto je neskutečně efektivní, je skoro neprůstřelně spolehlivé a trvanlivé, není pomalé, umí být dokonce i zábavné, je tiché, i po poli jede s grácií a můžete ho klidně potrápit jízdou na limitu. Zvládá ji jako nic, i ve 220 km/h na Autobahnu je pořád nad věcí, můžete s ním převézt rodinu s kombíkem odstěhovat půl baráku, můžete cokoli. Golf má prakticky na libovolnou otázku velmi dobrou odpověď.

Přes dekády na silnicích a miliony kilometrů ve špičkových autech si ani dnes nemůžu pomoci a musím smeknout před tím, co dokázal VW vměstnat do jednoho auta za lidové peníze. Je to taková zmrzlina z mekáče na kolech - věc na jednu stranu „sociální”, na druhou stranu ale přesto tak vychytaná, že je těžké ji překonat čímkoli jiným. A je nemožné ji zastínit komplexním souhrnem kvalit a jejich poměrem k ceně. Sám mohu jezdit Passatem, mohu jezdit A4, mohu jezdit BMW řady 3, mohu s těmito auty dostat navíc leccos, co Golf nikdy nenabídne. Ale v jakési homogenní utilitárnosti je tak jedinečný, že i jeho „zvětšení na Passat” mu nejen něco přidá, ale i také něco vezme a jako celek vůz už prostě není tak působivý, zvlášť s ohledem na cenu.

Golf byl vždy dobrý, ale že se stal tak dobrým, za to může Piëch, jeho odkaz v autě žil i dlouho poté, co byl u zrodu jeho prvních iterací v tak výjimečných podobách. Bohužel je to minulost. V tomto článku jsem hovořil o Golfu VII resp. jeho faceliftované podobě zvané 7.5, to je vrchol. Co přišlo pak, je ukázka toho, jak moc Volkswagen dokázal upadnout pod tíhou své posedlosti elektromobilitou. Místo Golfu VII přišel vlastně se dvěma pokusy na něj navázat. A oba jsou brak.

Golf VIII je sice v principu pořád stejné auto, ale kvůli penězům nacpaným do elektromobily je tak ošizené, že vás absolutně neokouzlí. Dá se snést, dá se s ním žít, ale ta „piëchovost”, ta naprosto nesmlouvavá dominance předchůdce v segmentu je pryč. Použité materiály jsou příšerné, řada pěkných prvků z auta zmizela, palubní elektronika je odpad a uživatelská přívětivost je nulová. V osmičce si rozumně ani nenastavíte teplotu vyhřívání sedadel. Je to neuvěřitelný mezigenerační úpadek a pokud víte, co Golf nabízel - a už nenabízí - vše vypadá ještě hůř, než jaké to je. Golf 7.5 se vám líbí, i když z Dynaudia na palubě začne hrát DJ Bobo. Z Golfu 8 máte dávivé pocity, i když se vám zdá, že si někde v útrobách vozu Vanessa Mae (tedy její mladší verze...) propichuje smyčcem své mokré tričko. Tohle auto VW zabil a nevěřím, že ho facelift spraví.

VW ID.3 ani nechci hodnotit, to je takový nesmysl, že z kontaktu s ním racionální člověk dva dny neusne. Auto za milion a víc, se kterým nikam nedojedete a které na vás svou nekvalitou zakřupe zrcátky už v momentě, kdy ho odemknete... Popravdě nechápu, jak se v té samé firmě, která před pár léty vypiplala Golf 7.5 do kompaktní dokonalosti, mohou existovat lidé, kteří se vší vážností o pár let později poslepují dohromady ID.3 a budou věřit tomu, že jde o konkurenceschopný produkt. Při vší úctě, je to šmejd, je to předražená parodie na Golf. A prodejní výsledky jak Golfu VIII, tak ID.3 ukazují, jak málo lidí se nechalo chytnout na lep pokusům tvrdit opak. Pokud má Golf IX přejít na elektrický pohon, nic lepšího čekat nemůže.

Volkswagen zkrátka věděl, jak udělat špičkové auto, jak udělat něco, co si lidé s nadšením koupí, tuhle snahu ale opustil pod tíhou ničím nepodložené víry v elektrickou budoucnost, které obětoval skoro všechno a nevytvořil prakticky nic. Za tuhle ideologickou posedlost by si zasloužil shořet v pekle. Pravda, nezní to moc pozitivně. Uspokojivějším očekáváním tedy budiž, že VW byl už v minulosti lepší i horší a pokud ho tahle eskapáda nezničí (což se nejspíš nestane), dostanou se do vedení formy jiní, kteří místo nesmyslů nabídnou zase auta postavená podle těch nejlepších dosažitelných receptů. Do té chvíle doporučuji zůstat věrný Golfu 7.5 v jakékoli podobě. Tak dobré kompaktní auto, tolik hodnoty za peníze na čtyřech kolech zřejmě hned tak znovu nevznikne.

Das Auto. Foto: Volkswagen



Der Vtip. Anebo Das Witz? Foto: Volkswagen

Walter Kraft

