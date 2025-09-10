VW už se za Audi asi stydí, na autosalonu v Mnichově ho uklidil do rohu v patře a novinky zamkl
Petr MilerNěkdejší pýcha německého automobilového koncernu je v poslední době zdrojem stále větších rozpaků. A zdá se, že dostihly i mateřský VW - nepamatujeme, že by kdy s prezentací automobilky čtyř kruhů naložil takovým způsobem.
Někdejší pýcha německého automobilového koncernu je v poslední době zdrojem stále větších rozpaků. A zdá se, že dostihly i mateřský VW - nepamatujeme, že by kdy s prezentací automobilky čtyř kruhů naložil takovým způsobem.
Stud. To je pocit, který je ve spojitosti se značkou Audi v poslední době spojován stále častěji. Dokonce už i její fanoušci se za její kroky z posledních let stydí tak moc, že natočili hodinový film volající po tom, aby firma zastavila svůj úpadek. Ale to je jen jakási špička ledovce.
Stále častěji se osobně setkávám se zákazníky, kteří s Audi nechtějí mít nic společného, stále častěji jsem svědkem toho, jak je používání aut této značky ze strany některých firem či lidí negativně vnímáno okolím. A stále častěji vidím, jak se za to, co musí nabízet a prodávat, stydí sami prodejci na showroomech značky.
Asi to nepoznáte, když do showroomu značky vstoupíte poprvé v životě, sám mám ale mezi prodejci jednoho dlouholetého známého, který v podstatě hned po prvním kontaktu „na place” sklopí zrak a omlouvá se za to, že nemá auta, která by chtěl předvádět. A k tomu, co tam přece jen má ze zajímavějších modelů, má sám výhrady, hlavně pak v případě interiérů.
Tohle všechno je následkem vskutku absurdního a pohrdavého jednání automobilky, která se rozhodla naprosto ignorovat přání svých klientů a od příštího roku chtěla představovat už jen elektrické novinky, aby krátce po roce 2030 neprodávala nic jiného. Od začátku to velmi drhlo, přesto trvalo až do letošního roku, než tento záměr zařízla, do té doby se chovala krajně arogantně. Nad královstvím čtyř kruhů se ale rázem nerozsvítilo slunce, to spíš pár paprsků začalo nasvěcovat všechnu tu katastrofu, která se v mezičase odehrála.
Audi se dnes potýká s enormním propadem zisků, který řeší na úkor všeho a všech, ani ony rozmrzelé dealery nevyjímaje. Firma se navíc sice tváří, že se mění, její reálné kroky tomu ale nedopovídají. Už i jindy nekritická média říkají, že její nová auta jsou horší než ta předchozí, což jen odpovídá krokům zákazníků, kteří v panice kupují doprodávané modely. A co na to Audi? Ač dál čelí masivním propadům všech klíčových ukazatelů, včetně poklesu prodejů o desítky procent z roku na rok, plánuje rekordní odbyt omezením nabídky. Tady někdo opravdu nemyslí, za to se snad vážně lze jen stydět.
To je ale pohled náš, některých dalších médií, části zákazníků a příznivců. Sama firma - jak vidno - zůstává optimistická a člověk by čekal, že mateřský koncern to uvidí stejně. Ale asi to tak nevidí. Znovu poněkud tragikomicky kolegové z pro Audi domácího Focusu totiž bez obalu uvádí, že za značku se stydí už asi i koncern VW.
Na právě probíhajícím IAA v Mnichově, který se po dlouhé době zdá být solidním evropským autosalonem v relativně klasickém střihu, sice VW Group má docela velkorysý stánek, Audi ale uklidilo hodně z dohledu. Kolega a známý Markus Voss, sám Mnichovan, doslova uvádí: „Zmatení na stánku koncernu Volkswagen - kde je Audi? Podle veletržního katalogu by mělo mít Audi prezentaci v hale B1, uličce D10, ale tam je vidět jen velký stánek Volkswagenu. Po dlouhém hledání a pohledu nahoru se vše vysvětluje: Audi je ve skutečnosti až v patře. A informuje o tom pouze stydlivý nápis na zdi u schodiště,” říká Markus a přidává velmi výmluvnou fotografii.
Ani nahoře se ale žádná velká prezentace nekoná - najdete tam jen skoro opuštěnou novou Q3 Sportback a pár odkazů na historii značky. Auto je navíc zamčené a interiér je možné si prohlédnout jen s pomocí VR brýlí. „Proč VW tají pravděpodobně nejdůležitější nový produkt své prémiové značky z hlediska prodejních čísel zůstává velkou záhadou,” dodává Markus.
Možná to ale zase taková záhada není. VW mohl zkrátka přijít na to, že Audi při svých současných „kvalitách” lépe vyžije ze setrvačnosti své někdejší image než z toho, co nabízí jeho nové modely. Jinak si opravdu lze těžko vysvětlit, proč s prezentací značky takto naložil, je to krajně neobvyklé.
VW na letošním IAA v Mnichově nešetřil, to je zřejmé. Foto: Volkswagen
Na pořádnou prezentaci Audi ale už nějak nezbylo. Foto: Audi
Nachází se v patře mimo pozornost všech a vede k ní tato skromná návěst. Stud? Foto: Markus Voss, publikováno se souhlasem
Zdroje: Focus, Autoforum.cz
