VW vyrábí levné, praktické a líbivé auto na elektrický pohon, nám ho ale neprodá včera | Petr Prokopec

Automobilky v Evropě po léta tápou ve snaze nabídnout elektrické auto, které by si zachovalo slušné praktické vlastnosti, mělo rozumný dojezd a nestálo milion. V Číně je něco takového zjevně možné.

Masovému rozšíření elektromobilů brání celá řada faktorů. Od infrastruktury, přes dojezd a dobu dobíjení až po ceny. Hlavně ty budou předmětem tohoto článku, neboť je rozhodně nelze považovat za nízké. Ostatně i na takovou Škodu Citigo bez spalovacího ústrojí budete potřebovat nejméně půl milionu korun za situace, kdy automobilka na každém kuse prodělává statisíce. Za to dostanete 3,6 metru dlouhý vůz, který asi jen stěží pokryje potřeby celé rodiny, přičemž za podobné peníze můžete mít novou Octavii Combi, a ta něco takového svede levou zadní.

Výrobci již léta slibují, že cena elektromobilů půjde dolů spolu se zlevněním baterií. Jenže k tomu zatím nedošlo a nikdo neumí říct, zda se tak v nejbližších letech vůbec stane. Články jsou ze značné části tvořeny vzácnými kovy, jejichž produkce přestává být dostačující a obchází ji řada problémů. Poptávka tak začíná převyšovat nabídku, což nakonec nevede k predikovanému pádu cen, ale naopak k jejich růstu. A jelikož baterie tvoří zhruba 40 procent ceny elektromobilů, se zlevněním příliš počítat nelze.

Měli bychom však dodat, že výše popsaná situace se týká hlavně evropských trhů, kde výrobci zároveň musí plnit řadu dalších standardů. V Číně oproti tomu mohou v mnoha ohledech polevit, jakkoliv to ale neznamená, že tamní vozy jsou životu nebezpečné. Na jejich cenách se projevuje i levná pracovní síla a nižší ceny dalších vstupů. Vlastně by nás proto nemělo překvapit, že za v úvodu zmíněného půl milionu korun je možné na největším trhu světa pořídit pořádný kus auta. A navíc elektrického.

Mluvíme o Volkswagen e-Lavida, který je jednou z elektrických novinek, které Němci v Číně letos začali prodávat. Není to žádný prcek, na délku mu naměříme 4 670 milimetrů, na šířku 1 806 mm a na výšku 1 474 mm. V těchto ohledech se novinka zcela vyrovná verzi se spalovacím ústrojím, překvapivé je však zkrácení rozvoru z 2 688 na 2 680 mm. Za tím stojí instalace lithium-iontových baterií o kapacitě 37,2 kWh, jež mají zajistit dojezd 278 kilometrů.

Zmíněný údaj je ale vypočítán na základě metodiky NEDC, realita tedy bude horší. I přesto je působivé, že e-Lavida s popsanými parametry vůbec vznikla. S cenou totiž startuje na 148 900 yuanech (cca 476 tisíc Kč), tedy níže než zmiňované Citigo. To je natolik příznivá cena, že by i leckdo oželel krátkou vzdálenost mezi potřebami dobíjet i nejvyšší rychlost omezená jen na 150 kilometrů v hodině. Je to zvenčí i zevnitř docela líbivé auto.

Baterie lze při využití rychlodobíjení dostat na 80 procent kapacity za 40 minut, v případě domácího wallboxu si ovšem počkáte 5,5 hodiny. Pohonná jednotka APP290 pak disponuje 136 koňmi a 290 Nm točivého momentu, přičemž se skrývá za standardně vyhlížející, ovšem zaslepenou čelní maskou. Volkswagen totiž elektrické provedení osadil pouze specifickými nárazníky, které řeší třeba absenci koncovky výfuku vzadu.

Stejně tak zůstává shodný interiér. Nový je pouze přístrojový štít, který překvapivě zůstává u analogové techniky a kde namísto ukazatele palivové nádrže přibyl ukazatel stavu baterií. Kromě toho pak dorazila i nejnovější verze multimediálního systému, která počítá jak se satelitní navigací, tak třeba se živými informacemi o dopravě a počasí i hlasovým ovládáním.

Elektrická Lavida byla v Číně vůbec poprvé představena již v roce 2010, ovšem pouze jako koncept vzešlý z první generace vozu. Ten užíval zastaralou platformu PQ34 stejně jako jeho nástupce. Předloni však dorazila třetí generace, která již profituje z architektury MQB umožňující právě instalaci baterií. Cesta studie z pekingského výstaviště do showroomů se tak protáhla, o to zajímavější je ale její cíl. V Evropě o prodeji podobného auta Němci ani neuvažují.

Z elektrických aut Volkswagenu v prodeji vypadá nejzajímavěji e-Lavida. Tento sedan sice zvládá jen 278 km, navíc dle nereálného měřícího cyklu a 150 km/h maximálky, nicméně za méně než půl milionu korun vám nabídne 4,7 metru praktičnosti. Foto: Volkswagen

