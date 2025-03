VW začal konečně znovu nabízet auta, po kterých lidé touží, vytáhnout je ale musel z muzea včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Je to slušná ironie, ale pro fanoušky Volkswagenů je to současně dobrá zpráva. Automobilka se rozhodla zbavit části rodinného stříbra a z depozitáře vlastního muzea prodává auta jako Golf VR6, původní Scirocco nebo Passat B3. Ceny začínají opravdu nízko.

Volkswagen v poslední době připomíná střelce, který si na soutěž pořídil luk z Tuzexu, zapomněl si k němu ale koupit šíp. Tváří se tedy pekelně „cool” a ústy svých šéfů vám naslibuje cokoli, co je schopna pojmout vaše fantazie, reálně ale nemá čím trefit terč. A tak stále víc strádá propouští, kde se jen dá.

Nyní se rozhodl zbavit nejen svých zaměstnanců a fabrik, ve kterých dělají, ale dokonce i aut ze svého vlastního muzea. To je ale nakonec pro zákazníky značky pozitivní, neboť po čase jsou přímo od VW na prodej vozy, které vzbuzují zájem. Jak si všimli nadšenci z Zwischengas, muzeum Volkswagenu ve Wolfsburgu nabízí z vlastního depozitáře ke koupi Passat Variant z roku 1981, devítimístný Bulli z roku 1969 či Scirocco GT z roku 1987. Dopřát si ovšem můžete i Golf VR6 synchro nebo Typ 3 Variant. Tedy ikonické modely značky, které navíc mohou být k mání velmi levně - alespoň vyvolávací ceny začínají na mrzkých 400 Eurech (cca 10 000 Kč).

Při takových cenách asi nepřekvapí, že nejde vždy o výstavní kousky, některé mají kondici oznámkovanou i čtyřkou nebo pětkou, z čehož je patrné, že majitele bude po pořízení čekat ještě kus práce, aby jim vrátil lesk muzejních strojů. Na druhou stranu ale poté mohou počítat s vozem, který jim budou ostatní závidět. I přes nutnost nemalé renovace jde totiž o originály, jež disponují dnes již nenabízenou technikou - ostatně zkuste si koupit nový Golf s šestiválcem, pohonem všech kol a manuálem.

Pokud ovšem o tento vůz či o kterýkoli z dalších deseti nabízených exponátů máte zájem, nelze nakráčet do muzea s pár stovkami Eur v kapse, to je jasné. Místo toho musíte osobně či skrze email přijít s nabídkou nejpozději do 15. dubna. Auta tedy budou dražena obálkovou metodou a je celkem jasné, že jejich finální prodejní cena bude o poznání vyšší než ta vyvolávací. Abyste tedy nekupovali zajíce v pytli, je možné muzeum navštívit a „Klapzubovu jedenáctku“ si prohlédnout na vlastní oči. Snadno tak i dokážete odhadnout, na jaké peníze poté přijde renovace.

I kdyby se ale šestiválcový Golf ve finále prodal třeba za čtyřnásobek startovní sumy (5 000 Eur/125 tisíc korun), továrnu to pochopitelně nevytrhne. Lze tak věřit prohlášení muzea, že ony vozy míří do prodeje jen kvůli obměně výstavní plochy a pročišťování depozitáře, kdy auta v horším stavu nezapadají do plánu. Teď nás ale už omluvte, kombinace 190 koní a pohonu všech kol je pro nás lákavá, takže nějakou tu nabídku Volkswagenu také pošleme.

Muzeum Volkswagenu se rozhodlo pročistit depozitář a nabízí jedenáct aut k prodeji, toto je oficiální katalog. Foto: Volkswagen



Mezi nabízenými vozy najdeme i původní Golf III VR6, který páruje 190 koní s pohonem všech kol. Jeho stav je hodnocen známkou 3 až 4, to nebude vyloženě vrak. Foto: Volkswagen

Zdroje: Zwischengas, Stiftung Automuseum Volkswagen

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.