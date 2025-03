VW žaluje vlastního dealera za to, že prodává málo aut, tomu se říká přátelské vztahy mezi obchodními partnery před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Glinicke, tiskové materiály

Asi bychom s vlastními dealery zacházeli jinak, ať už se bude dít cokoli, VW je ale víc než co jiného úřad. A úřad nezná bratra. Pravda, jde o specifický případ s dlouhou historií, ale stejně.

Prodej automobilů už po dlouhé dekády počítá s prostým obchodním modelem. Výrobce má až na drobné výjimky nasmlouvané autorizované dealery, kteří jeho jménem jednají se zákazníky. V závislosti na tom, o jakou značku se pak jedná, musí logicky dodržovat i jisté standardy. Pokud se jedná třeba o Rolls-Royce, je logické, že prodejci se nemohou po showroomu producírovat v montérkách. Nebo třeba v košili zapatlané od včerejší večeře.

Povinností je ale pochopitelně daleko víc, není to lehká ani vděčná práce. Automobilky přesto v posledních letech nejednou zatoužily dealery obejít a auta prodávat přímo, což by při fixních cenách nafouklo jejich marže. K úspěchu to ale nevedlo snad nikdy (s výjimkou Tesly, ale ta nemá srovnání, funguje tak od začátku, takže je možné, že s klasickou dealerskou sítí by fungovala lépe), práce s koncovým zákazníkem je delikátní a jemná činnost postavená mnohdy na osobních vazbách, nejde ji tak snadno nahradit „e-shopem”.

Když ale pomineme tyto snahy, nestávalo se v minulosti moc často, že by se automobilka chtěla toho či onoho dealera zbavit. A pokud chtěla, prostě to udělala. O to překvapivější je, že americké zastoupení Volkswagenu roky setrvávalo ve spolupráci s dealerstvím Prestige Motors sídlícím v Pleasantville ve státě New York, i když s ní zjevně nebylo spokojeno. A nyní dealera za přetrvávajícího smluvního vztahu žaluje.

Důvodem nicméně není to, že by prodejce odmítl nabízet elektrická auta. Nebo že by odebral auta, za která by nezaplatil. Místo toho bude muset obvodní soud v New Yorku řešit kuriózní případ, neboť za žalobou stojí slabé prodeje. VW dle kolegů z Auto Newsna tento problém dealerství upozornil již v roce 2010 a opakovaně o rok později. Nic z toho ale nepomohlo, stejně jako nepochodili ani jeho zástupci, kteří přímo do Pleasantville 17 měsíců jezdili a zkoušeli vše napravit.

Situace se soustavně zhoršovala, dokonce natolik, že zákazníci, kteří měli Prestige Motors prakticky za humny, raději vážili delší cestu k jiným prodejcům VW. Automobilka tak v květnu 2023 dala dealerství ultimátum, aby situaci napravilo do 1. dubna 2024. Daný termín pak ještě prodloužila do 30. září 2024, ani to ale nevedlo k lepším výsledkům. Pohár trpělivosti automobilky tak definitivně přetekl, načež se rozhodla, že s cukrem je konec a bude třeba použít bič.

V žalobě přitom VW mimo jiné zmiňuje, že dealerství kupříkladu za celý loňský rok neutratilo ani haléř za inzerci. Stejně tak neudělalo nic proto, aby bylo více vidět na internetu a nespustilo ani žádnou digitální kampaň. Asi to všechno chápeme, třebaže nevíme, jak moc realistická očekávání automobilka měla. Ale soud? Dokážeme si představit nespočet lepších řešení, jak dosáhnout výsledku přijatelného pro obě strany. Jak moc nebyl reálně možný, nevíme. Reakci prodejce se kolegům sehnat nepovedlo, stejně jako celou záležitost nehodlá komentovat právník VW.

VW se začal soudit s jedním americkým dealerem pro to, že dlouhých patnáct let nedodržuje nasmlouvané prodejní kvóty, třeba i na Golf GTI, který se v USA též prodává. Není sama tahle věta poněkud bizarní? Ilustrační foto: VW

Zdroj: Auto News

