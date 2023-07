Výbava ve dveřích speciálu pro poslední Gymkhanu teprve ukazuje, jak nebezpečné její natáčení bylo před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Spare Air, tiskové materiály

Pokud jste ji viděli, museli jste stejně jako my dospět k závěru, že jde o video plné šíleností, jehož příprava se kdykoli mohla vymknout z rukou. Výbava ve dveřích Family Hucksteru to jen potvrzuje, připomíná žiletku v kanceláři Jamese Camerona z dob nekonečných příprav filmu Titanic.

Na počátku letošního roku bohužel zemřel showman a závodník Ken Block. Ten byl nejen zakladatelem společnosti DC Shoes, ale rovněž odstartoval i sérii populárních videí zvaných Gymkhana. V prvních dvou dílech řádil se Subaru Impreza, než následně uzavřel smlouvu s Fordem a začal propagovat jeho vozy. Od modrého oválu pak Block utekl k Audi, kde začal vylepšovat reputaci elektrického pohonu. Či se o to spíše pokusil, dosud jediná Electrikhana byla zklamáním.

V rámci hlavní spalovací série po Blockovi převzal otěže Travis Pastrana. Ten se poprvé objevil již v pátém dílu, v roce 2012 však byl pouze lehkým zpestřením. O osm let později mu nicméně připadla hlavní role, přičemž středobodem série se znovu stala automobilka Subaru. S modelem WRX STI „Air Slayer“ se Pastrana vrátil do rodného Annapolis, kde naznačil, že součástí jeho výstupů nebudou jen haly, silnice či asfaltem nezpevněný povrch, ale také vodní hladiny.

Ve stejném duchu se ostatně nesla i nejnovější Gymkhana s pořadovým číslem dvanáct, která se pro změnu odehrává na Floridě. Pastrana v ní mimo jiné přeletí přes most nad oceánem, jehož střední část chybí. A místo ní se nad ní nachází vrtulník. Psali jsme, že při natáčení muselo jít několikrát o kejhák a zdá se, že jsme nepřeháněli. I když bylo vše pečlivě plánováno a speciál Subaru GL z roku 1983 byl pro potřeby Gymkhany řádně upraven, autoři při přípravě mysleli i na nejhorší.

Jak si všiml kolega Rory Carroll z Jalopniku, který si zmíněný kombík mohl do detailu prohlédnout na letošním Festivalu rychlosti v Goodwoodu, auto má ve dveřích zasazenou pomůcku zvanou Spare Air. To je v podstatě malá potápěčská lahev, která měla Pastranovi případně zachránit život, kdyby s autem skončil tam, kde neměl. Když se pak Rory dotázal zástupce Subaru, zda skutečně kouká na to, co si myslí, že je, dostalo se mu přitakání. Riziko, že Pastrana skončí pod vodou ukotvený vícebodovými pásy, ze kterých se nebude moci dostat, bylo zjevně dalece nenulové.

Doloženo to je koneckonců i nejnovějším dílem, který začíná seskokem na padáku z hotelového pokoje. Daný kousek se totiž nepovedl, což Pastrana odskákal několikanásobnou zlomeninou hýždě, zlomeným obratlem a hospitalizací v nemocnici. „Bylo to úžasné až do chvíle, kdy to úžasné být přestalo,“ uvedl tento showman po natáčení. A dodal, že původně se zařekl, že extrémy tohoto typu již vynechá, neboť při nich zemřelo mnoho jeho přátel. Nakonec se však rozhodl, že do toho půjde ještě jednou. A zatímco první pokus se mu povedl, ovšem nebyl s ním spokojen, při tom druhém udělal pár špatných rozhodnutí, která ho nakonec málem stála život. Onen Spare Air naštěstí ke slovu nikdy nepřišel...

Gymkhana 12 se stejně jako předchozí díl odehrává z velké části u vody. Obě upravená Subaru tak byla osazena potápěčskou lahví pro případ, že by se některý kousek nepovedl a Travis Pastrana by i s vozem skončil pod hladinou. Vidět ji můžete na hlavní fotce. Foto: Hoonigan, tiskové materiály

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec

