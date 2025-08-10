Vybíjení nových dieselů je na trhu ojetin znát stále víc, teď dokonce rostou na ceně i tam, kde ojeté léta stály pakatel

Je fascinující, že někteří tuto situaci komentují tak, že se ztráta zájmu o nové diesely nezrcadlí na trhu ojetin. Vážně? I z tohoto je přece naprosto zřejmé, že to není ztráta zájmu, ale primárně omezování nabídky, co prodeje nových dieselů posílá dolů. Obchod s naftovými ojetinami vzkvétá i v Británii.

dnes | Petr Prokopec

Vybíjení nových dieselů je na trhu ojetin znát stále víc, teď dokonce rostou na ceně i tam, kde ojeté léta stály pakatel

Foto: Audi

Je fascinující, že někteří tuto situaci komentují tak, že se ztráta zájmu o nové diesely nezrcadlí na trhu ojetin. Vážně? I z tohoto je přece naprosto zřejmé, že to není ztráta zájmu, ale primárně omezování nabídky, co prodeje nových dieselů posílá dolů. Obchod s naftovými ojetinami vzkvétá i v Británii.

Před několika málo dny jsme si posvítili na český trh s ojetinami. Tomu i nadále vládnou dieselové modely, kterými byla v prvním pololetí osazena zhruba polovina prodaných vozů z druhé ruky. Něco takového je značně pozoruhodné, neboť od skandálu Dieselgate, který propukl v září 2015, výrobci od kdysi favorizovaného pohonu ustupují. Některé značky s ním pak skončily úplně, jiné aspoň v nejpopulárnějších nižších třídách. Z novějších aut už skoro není co naftového kupovat, pokud nechcete něco jako BMW, přesto je výsledek v roce 2025 takovýto.

Jakkoli tedy svého času mnohá média ráda žonglovala s údajnou averzí vůči dieselovým autům, zjevně to nebyli a nejsou zákazníci, kdo by jí trpěl. To výrobci začali nabízet stále více něco, co si trh nevyžádal, a naopak přestali dodávat lidem to, co si přejí. A situace zašla tak daleko, že dnes překopává podobu jinak dekády etablovaného trh s ojetými vozy ve Velké Británii.

Tam bylo za první letošní pololetí zaregistrováno jen 58 722 nových aut s dieselovým pohonem. To je skoro nic, navíc ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo na další 11,4procentní pokles. Skutečně to ale znamená, že o diesely není zájem? Pohled na tamní trh s ojetinami dokládá opak, jak rozebírá Autocar.

Podle dat Cap HPI se totiž třeba tříletá dieselová Honda HR-V s méně než 100 tisíci najetými kilometry momentálně v Británii prodává o 11,3 procenta dráž, než na kolik takový model vyšel loni. A podobně se hodnota zvýšila také u dieselového Mercedesu CLS (+8 %) či Fordu Mondeo (+6,5 %). Analytický šéf firmy Dylan Setterfield pak uvedl, že po dieselech prostě dál existuje poptávka. A hlavní devizou je pochopitelně nízká spotřeba paliva a vše, co z ní vychází, dnes tolik skloňovaný dojezd nevyjímaje.

Setterfield dodává, že tento vývoj nastolil fakt, že dieselových aut se vyrábí stále méně - poptávka prostě trvá, nabídka ji ale nevykrývá. Dnes si tedy lidé v bazarech rozebírají, co se ještě dá, a perou se o relativně malé množství aut. To ceny žene nahoru, další vývoj je ale velkou neznámou, protože dieselů na trh z opačné strany přibývá stále méně.

Vše to má ale za následek ještě jeden dopad, který se jistě netýká jen naftových vozů. Spousta lidí si na trhu nových aut nevybere nic, takže si nechává své existující automobily, popř. nakupuje jen v bazarech. Průměrné stáří britského vozového parku se tak hrozivou rychlostí zvedá.

Nyní je na 9 letech a 10 měsících, což je v této zemi nový historický rekord. Ještě v roce 2023 přitom průměr činil 9 let a 1 měsíc, v roce 1994 šlo dokonce o zhruba šest let, jak podotýká Auto Express. Británie byla dlouho proslulá tím, že lidé stará auta za novější měnili velmi brzy, což se pochopitelně staralo i o velmi nízké ceny ojetin, ty dieselové nevyjímaje. Stály tam pakatel, teď jsou vyvažovány zlatem. O čem to všechno asi jen svědčí? Snad není nutné k tomu už nic dodávat, je pořád ta samá písnička...


Diesely začínají v Británii růst na ceně, protože poptávka po nich nezmizela, nabídka ale ano. A není to jediný případ, kdy lidé raději nekupují nová auta a spokojí se s tím, co mají, popř. si vyberou ojetinu. Vozový park tak rychle stárne, je na tom teď nejhůř, co kdy byl. Ilustrační foto: Audi

Zdroj: Autocar, Auto Express

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.