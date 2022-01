Výbuch Tesly Model S naplno odhalil neřešitelný problém politicky tlačené elektromobility před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Záběry výbuchu Tesly Model S, která se už po 8 letech stala nepoužitelnou kvůli degradaci baterií a ceně jejich náhrady, obletěly svět. Nebylo to samoúčelné, analýza expertů na baterie ukázala, že automobilka víc dělat nemohla, celý problém žádné dobré řešení nemá.

Nejspíše není třeba znovu připomínat, že politici nám nutí elektromobily jako jediné možné řešení mobility budoucnosti. Prý je tím jediným čistým. Pokud bychom žili v ideálním světě, kde těžba vzácných kovů nenarušuje okolní prostředí a elektřina vzniká jen z obnovitelných zdrojů, možná by tomu tak i bylo, jakkoli ani to by neřešilo problémy s použitelností. Jenže realita je jiná.

V řadě zemí elektrická auta zatěžují okolní prostředí jen více než ta se spalovacími motory, v dalších musí najet až stovky tisíc kilometrů, aby vykompenzovaly obrovský emisní batoh, který nesou na bedrech již z výroby. Problémem je však to, že čím více jsou provozovány, tím více klesá kapacita baterií, která přitom není oslnivá již na začátku. A jakmile musí být baterky vyměněny, začíná vše téměř od nuly.

Nedávný případ Tuomase Katainena, který nechal vybuchnout svou Teslu Model S, jen poukázal na to, že elektromobily nakonec mohou být i větší ekologickou zátěží než spalovací auta, neboť po 8 letech jsou zralé na odpis. Auto jako takové může být v pořádku, Katainen ale nechal svůj sedan obložit 30 kilogramy dynamitu poté, co se dozvěděl, že po osmi letech musí u svého vozu nahradit baterie, které by jej vyšly na nemalých 20 tisíc Eur (cca 501 tisíc Kč).

Vypadá to jako spousta peněz a projev snahy Tesly namastit si na takové situaci kapsu, tak to ale zřejmě není. Jak v reakci na onen výbuch zjistili experti firmy Gruber Motors, Teslu by dnes takový paket vyšel na straně nákladů na 22 728 dolarů (asi 599 600 Kč). De facto tak baterie nabízela pod cenou, ani to ale majitele nepřimělo vůz dále provozovat - za baterky by dal v podstatě tolik, co stojí celé auto. A ekologicky situace nedává smysl tak či onak - buď by bylo třeba vyrobit vůz zcela nový, nebo by bylo nutné onomu Modelu S dopřát nové baterky. Pak by ale platilo, že vůz ještě ani neshodil původní emisní batoh a již by musel vzít na svá bedra další.

Máme tu tedy bludný kruh, ze které není úniku, i když je Tesla ochotná postupovat na svůj bezprostřední finanční úkor. Tedy za předpokladu, že se neobjeví nějaké zásadně nové řešení ukládání elektřiny, které by elektromobily spasilo. Na takové se ale bez úspěchu čeká sto let a skutečně nechápeme, proč politici tyto vozy tlačí jako jediné možné řešení v době, kdy podobné řešení neexistuje, ani se nerýsuje. Nedává to ekologický, ekonomický, uživatelský ani jakýkoli jiný smysl.

S rostoucím věkem elektromobilů se ukazuje, že spousta z nich nebude s to sloužit déle než osm let kvůli životnosti svých akumulátorů. Následné nahrazení samotný baterek nebo celého auta dělá z těchto vozů ekologický i ekonomický nesmysl a není to tak, že si automobilka snaží namastit na náhradě baterek kapsu, naopak je i částečně dotuje. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Gruber Motors@Youtube přes Auto Evolution

