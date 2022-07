Vyhraje Lewis Hamilton ještě někdy nějakou Grand Prix? Historická statistika je neúprosná před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Stroj na výhry v závodech i šampionátech Formule 1 se se začátkem letošní sezóny zasekl a nezdá se, že by se v dohledné době mohl spravit. Vyhraje Lewis Hamilton vůbec ještě někdy nějaký závod? Pokud bychom měli vycházet jen ze statistik, pak je to krajně nepravděpodobné.

Včera se jela Velká cena Francie Formule 1 a soudě podle výsledků se může zdát, že Mercedes je zpátky ve hře o nejvyšší příčky. A možná i o titul. Třícípá hvězda dosáhla nejlepšího umístění v sezóně, když Lewis Hamilton dojel druhý a George Russell třetí, pokud jste ale sledovali celý závodní víkend, víte, že to není tak úplně odrazem reality. Ačkoli okruh Paula Ricarda měl německým strojům sedět a měly být ve hře o výhru, v trénincích ani v kvalifikaci nepředvedly nic, co by se vymykalo dosavadnímu průběhu sezóny.

V závodě jezdci Mercedesu víceméně jen profitovali z toho, co jim přineslo body v předchozích kláních - z nekonzistence konkurence. Ferrari zůstalo v poli poražených kvůli nehodě Leclerca, startu Sainze z posledního místa a nepochopitelné strategii stáje v závěru závodu. Perez z Red Bullu měl jeden ze svých víkendů, kdy z nějakého důvodu (nesedí mu trať, nedokáže najít správné nastavení vozu, kdo ví) hraje druhé housle, i když jindy umí překonávat i svého týmového kolegu. A v čele závodu si po odstoupení Leclerca pod jeho nepřímým tlakem odjel své Max Verstappen, který dozajista netrápil auto ani pneumatiky, přesto Mercedesům nadělil více jak 10 sekund odstupu.

Žádný velký návrat Mercedesu se tedy přes výborný výsledek nekonal a nejvíce vypovídající byla slova Lewise Hamiltona v třetím volném tréninku při komunikaci s jeho technikem, kterou si vám dovolíme přiblížit.

Technik: Jsme momentálně jedná celá sedm sekundy za Verstappenem...

Lewis Hamilton: Nula celá sedm?

Technik: Ne, jedna celá sedm, ztrácíme skoro jeden a půl sekundy jen na rovinkách.

Lewis Hamilton: Bože...

Sám Hamilton tak během víkendu přiznal, že jakkoli je šťastný z pokroku, který tým zaznamenal, Ferrari a Red Bull hrají jinou ligu a neočekává, že by letos dosáhl vítězství v závodě. To se pochopitelně může stát a nemusí, nedojde-li ale k velkému průlomu, je zjevné, že aby Mercedes vyhrál nějakou Grand Prix, museli by odstoupit Verstappen, Leclerc, Sainz a nejspíše i Perez, pokud nebude mít zrovna špatný den jako včera.

Jinou otázkou ale je, zda Hamilton ještě někdy vyhraje jakoukoli Grand Prix. Ta poslední odjetá byla jeho 300. v jeho kariéře, což je obdivuhodná bilance, která ale historicky přináší jednu velmi nepříjemnou statistiku. Lewisi H. je už 37 let a v celé historii tohoto sportu se nenašel nikdo, kdo by po absolvování 300 Grand Prix dokázal ještě vyhrát.

Ti, kteří tolik závodů odjeli, jsou respektovaní matadoři, ani oni se ale nedokázali vzepřít věku. Nebudeme si nic namlouvat, pokud k vám geny nejsou mimořádně milé, držet se v takové chvíli v nejvyšší lize plné o 15 let mladších „pušek” je prostě těžké. Nejdále to dotáhl Kimi Raikkönen, který dokázal vyhrát svůj 288. závod v roce 2018, byla to ale v jeho kariéře spíše anomálie. Rubens Barichello dokázal zvítězit i v 280. klání v roce 2009, Michael Schumacher v 246. v roce 2006, Jenson Button v 228. v roce 2012 a Fernando Alonso v 201. v roce 2013.

To jsou všichni piloti, kteří odjeli tolik závodů. A jen Raikkönen se dokázal svým posledním třístovce alespoň značně přiblížit. Jen Alonso - a teď i Hamilton - mohou tuto statistiku změnit. Může se jim to povést, klidně oběma, nedivte se ale, pokud Lewise H. ani Fernanda A. už nikdy na nejvyšším stupni neuvidíme. Nikdo z nás nemládne, Formule 1 je náročný sport plný špičkové konkurence a i stromy rostou jen do určité chvíle, než je potká pád.

Lewisi Hamiltonovi se letos navzdory včerejšímu zářezu nedaří a jeho šance na výhru osmého titulu jsou v tuto chvíli spíše teoretické. Stát se může cokoli, pokud bychom ale měli věřit statistice, pak i jeho šance na pouhé další vítězství v závodě jsou velmi malé. Dosud se nikomu nepodařilo zvítězit po absolvování 288. Grand Prix, on sám naposledy vyhrál ve svém 287. závodě. Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Petr Miler

