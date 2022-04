Výjimečně nejetá Škoda Octavia 2,0 TDI s výbavou zlevnila, za cenu Fabie 1,0 je to nevídaná nabídka před 3 hodinami | Petr Miler

Je skutečně krajně neobvyklé, když si někdo koupí auto stvořené pro dlouhé cestování a pak s ním 7 let téměř nejezdí. Nonsens pro prvního majitele se ale snadno může proměnit v dobrý kauf pro toho druhého.

Neobvyklé nabídky ojetin vznikají lecjak, nakonec ale většinu z nich spojuje jedno - někdo s autem zachází jinak než drtivá většina ostatních. A nemusí jít nutně o absolutní extrémy typu třicetiletého „sušení” vzácného Porsche nebo naopak jeho několik málo let trvající „drancování” stovkami tisíc kilometrů v běžném provozu. Stačí si koupit obyčejnou Škodu Octavia a jezdit s ní, jen hodně málo.

Přesně o takovém autě bude řeč dnes a ne poprvé. Jde o Octavii liftback s motorem 2,0 TDI a automatem DSG, tedy dieselového tahouna se 150 koňmi, který byl stvořen pro dlouhé cesty s vícero lidmi na palubě. Pro takové zacházení se skutečné hodí - je to docela pohodlný vůz, který dokáže takové cesty zdolávat svižně, bez zbytečných zastávek a hlavně levně. Nejsme žádní velcí fandové dieselů, pokud ale člověk jezdí vysoké desítky tisíc kilometrů rok co rok, proti benzinovému modelu se srovnatelným výkonem se takový pohon rychle vyplatí.

Naprostá většina lidí či spíše firem si Octavie 2,0 TDI kupuje přesně pro takové zacházení a podle toho vypadá jejich nabídka. Narazit na vůz, který by už po pár letech neměl najeto přes 100 tisíc km, je vzácné. A když se podíváte na aktuální nabídku ojetých dieselů Škody Octavia starých 7 nebo více let s nájezdy do 30 tisíc km, najdete krom neobvyklostí typu drahých předělávek na ruční ovládání přesně jedno auto. Překvapení překvapení, je to to na fotkách níže.

Přes první registraci v roce 2015 má najeto pouhých pouhých 28 600 km a v průměru tak najíždělo asi 4 000 km ročně. To je skoro nic a není to přitom tak, že by s ním někdo najel 28 tisíc kilometrů a pak jej odložil. Vůz průběžně jezdil a majitel byl tak pečlivý, že s ním navzdory minimální kilometráži absolvoval všechny časově předepsané prohlídky. O historii vozu nemá smysl pochybovat už proto. A i kdyby kdyby nemělo, vypadá bezvadně zvenčí, uvnitř, všude.

Výsledkem je tak zajímavá a vskutku neobvyklá nabídka - sen mnoha českých řidičů, po kterém se v bazarech často marně pachtí, když chtějí vůz s maximálně 100 tisíci km. Tady je na zlatém podnosu s méně jak třetinovou kilometráží. Specifikace je to svérázná, ale ve výsledku slušně vybavená - relativně drahý pohon 2,0 TDI, drahý automat DSG, příplatková sportovní sedadla s vyhříváním, automatická klima... S tím půjde žít, jakkoli věci typu halogenová světla nebo kožený volant bez dálkového ovládaní si první kupec mohl odpustit.

Tomu druhému se ale i díky tomu otevírá cesta ke skoro zázračné koupi, na dnešní dobu jistě. I když auto už je v nabídce pár týdnů, kupce si nenašlo, a tak dnes zlevnilo. Nová cena činí - podle nás jen - 15 485 Eur, tedy asi 377 tisíc Kč. Co za to dnes koupíte z nových aut? Leda úplně základní Fabii s nezajímavým motorem a minimální výbavou, zbude vám na pár plných nádrží nebo několik nicotných výbavových doplňků. Tady máte dodnes zánovní, velmi praktické rodinné auto s úsporným a přitom docela silným pohonem i použitelnou výbavou. V Německu se po něm lidé neslétnou, starší diesely nejsou v kurzu, v Česku by na ceně hned tak ztratit nemělo.

Škoda Octavia 2,0 TDI se po 7 letech provozu s minimálními nájezdy nevídá. Toto je vskutku ojedinělá nabídka, za 377 tisíc korun po slevě už i docela výhodná. Foto: 1aMobile-Cottbus, publikováno se souhlasem

