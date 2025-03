Výkonné elektrické SUV po svolávací akci samo zrychluje, i když sundáte nohu z plynu. Nejde o vtip, zachycují to videa 20.3.2025 | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Vždy, když je nějaké auto spojováno s případy tzv. samovolné akcelerace, jsme velmi skeptičtí, obvykle si majitelé spletou pedály. Tady to tak ale není, na videích je jasně vidět, jak vůz po sundání nohy z plynu ostře zrychluje, jako by se mu pedál zasekl.

Na počátku ledna chvíli kolovalo automobilovým světem video, v jehož centru byla továrna Lamborghini v Sant'Agata Bolognese. Z jejích bran nepřekvapivě vyjížděla řada italských supersportů, přítomnost jednoho z vozů ale nikdo nečekal. Nešlo o další novinku s rozzuřeným býkem ve znaku, ale o dávno odhalený produkční vůz jiného výrobce. Kdyby šlo o Ferrari nebo Porsche, znovu to nepřekvapí, jednalo se ale o Hyundai Ioniq 5 N, které podle všeho nepatřilo některému ze zaměstnanců či návštěvníků, ale šlo o auto používané samotným výrobcem v rámci vývoje.

Italové totiž pracují na svém prvním elektromobilu, který by měl přinést zápal a nadšení. Korejský vůz se přitom rozhodli použít jako referenční bod, neboť Ioniq 5 N je některými méně náročnými nadšenci chválen kvůli svému umělému řazení a stejně umělému zvuku simulujícímu spalovací vůz. Přijde nám to trapné, většina publika je ale nenáročná, a tak se v tom vzhlédlo i Lamborghini, které zřejmě chce z řešení použitých v Ioniqu něco zkopírovat. Asi by ale mělo dávat pozor na to, kde s tím skončí.

Začalo to přitom nevinně. Před pár dny Hyundai ve Spojených státech zavelelo ke svolávací akci, která se týkala 1 508 aut vyrobených mezi 18. prosincem 2023 a 10. prosincem 2024, Problémem u nich měl být v režimu Left-Foot Braking, který umožňuje brzdění levou nohou, zatímco tu pravou můžete nechat na plynovém pedálu.

Není to vlastně nic mimořádného, mladší či lehčí to znají z motokár, ostřejší řidiči zvyklí na automaty i ze silničních vozů - prostě máte permanentně obě nohy na obou dostupných pedálech a ty takto používáte. Potíž je jen v tom, že spalovací auta běžně v případě současného zmáčknutí obou pedálů dočasně odpojí přívod paliva, neboť „se bojí”, že jste v nějaké panické situaci zmáčkli při snaze zastavit oba pedály současně (klidně jen jednou nohou, že) a síla motoru vám deceleraci komplikuje. Proto to chce zvláštní režim, který toto odpojování provádí až při déletrvajícím současném zmáčknutí.

U elektrických vozů je třeba to samé, odtud onen zvláštní mód, který dočasný překryv současného použití obou pedálů dovolí. U elektromobilu by mělo být nastavení takového režimu velmi jednoduché, u Hyundai ale cosi pokazili. Ukázalo se, že při sešlápnutí obou pedálů může dojít k narušení chodu systému ABS, který následně může ovlivnit samotné brzdění. Něco takového logicky může způsobit problémy, a tak se Hyundai rozhodlo, že vozu upraví software, což asi majitelé uvítali. Jenže se evidentně radovali předčasně, neboť Korejci něco pokazili znovu. A situaci ještě víc zhoršili.

Neideální fungování ABS může zamrzet, ale nic to není ve srovnání s tím, co se majitelům postižených aut děje nyní. Jak si všimli kolegové z Carscoops, na Redditu se začala mocně šířit videa, na kterých majitelé ukazují, jak Ioniq 5 N (který by si rád říkal hot hatch, ale je to spíš SUV, které se tak tváří), že auto má reálný problém s nezamýšlenou akcelerací. Prostě samo zrychluje i dlouho poté, co řidič sundá nohu z plynu - je to až trochu děsivé, jak vám ukážou záběry níže.

Skutečně nejde o ojedinělou záležitost, řada vlastníků totiž již obeslala kvůli celé záležitosti jak Hyundai, tak i agenturu NHTSA monitorující bezpečnost na amerických silnicích. Korejce tak nevyhnutelně čeká další svolávačka, do níž se budou muset modlit, aby tohle nikoho nezabilo. Je to opravdu tragické selhání výrobce, někdo musel udělat fatální programátorskou chybu, která se o takové chování auta stará.

Že to image Hyundai, Ioniqu ani elektromobilů obecně neprospěje, je nabíledni. A Lamborghini se může jen modlit, aby se na jeho dříve vítané spojování vývoje jeho elektrických aut právě s Hyundai zapomnělo. Ostatně to není jediný technický problém, kterým těmito vozy trpí, jednom českém spojeném s modelem Ioniq 6 jsme psali loni.

Pokud Hyundai Ioniq 5 N někdo považoval za nastavenou laťku, asi by měl svůj postoj přehodnotit. Po svolávací akci se auto své majitele v podstatě pokouší zabít. Foto: Hyundai

Zdroje: Carscoops, Reddit

Petr Prokopec

