Výměna pneumatik na největším traktoru všech dob je fascinující operace před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Heritage Iron Magazine@Facebook

Výměna pneumatik je za normálních okolností běžnou operací, kterou většina z nás podstupuje alespoň dvakrát ročně. Největší traktor všech dob se ji dočkal poprvé po 43 letech a k běžné má opravdu daleko.

„Napustí se, vypustí se bazény, na gumách se dvakrát změní dezény,” popisuje běžný průběh roku života jedna napůl česká píseň. Je to fakt, z jarního a podzimního přezutí se pro většinu z nás stala naprostá samozřejmost, kterou nevnímáme jako cokoli hodného pozornosti, prostě se to stane. Existují ale dopravní prostředky, u nichž má totéž daleko k čemukoli obvyklému, ať už četností výměn, nebo průběhem samotné výměny.

To, co vidíte na fotkách výše i níže, je Big Bud 16V-747, největší produkční traktor, který kdy vznikl. Vyroben byl už v roce 1977 a takto monstrózní není pro nic za nic - určen je pro tzv. hluboké orání, které vyžaduje jak extrémní sílu, tak extrémní trakci hnaných kol. Proto používá 1100koňový motor, který přenáší svůj výkon hned na osm obřích pneumatik.

Ač se to může zdát zvláštní, po celých 43 let od svého vzniku si tento stroj vystačil s jedinou sadou pneu vyrobenou jemu na míru společností United Tire Company. Ta už dnes neexistuje a jak patrně tušíte, pneu ze 70. let dnes nikdo neskladuje. A jeho obří obutí určené pro ráfky o průměru ne zase tak mimořádných 35 palců dnes nikdo nevyrábí. Z přezutí Big Buda na nové pneu se tedy stala docela výzva, jejíž průběh ve stručnosti zachytil Heritage Iron Magazine.

Vzhledem k neexistenci nového obutí na běžném trhu a nepřijatelnosti vysokých výdajů spojených s výrobou osmi pneumatik na míru byla zvolena výměna i ráfků za 46palcové, na které už lze použít dokonce ještě o něco větší pneu Goodyear LSW1400/30r46, největší dnes sériově vyráběné pneu pro použití v zemědělství. Operaci jako takovou to ale jen zesložitilo - bylo nutné použít i nové ráfky, každý o hmotnosti 363 kg, a na ně nahodit nové obutí, které je ještě těžší, každá nová pneumatika váží 680 kg. To je více než 1 tuna na každé kompletní kolo a teď se se vším potýkejte osmkrát...

Jak sami uvidíte níže, chce to speciální hydraulickou rukou, která je schopná s takovými monstry manipulovat. A následně vysokozdvižný vozík, který dostane každé kompletní kolo jedno po druhém na monstrózní traktor. Byla to celkem práce na 4 hodiny, ale výsledek stojí za to - však se sami podívejte, jak hrdě tento stroj vypadá, když s novým obutím jede po běžné silnici. Snad jen připlést do cesty byste se mu nechtěli.

Pochopitelně, Big Bud po více jak 40 letech na světě už neslouží k tomu, k čemu byl určen, jako ikona svého druhu už jen vystavuje okolí na odiv svou obrovitost, kterou nové pneu jen podtrhují. Pokud byste žili ve Spojených státech (protože dopravit se tam nyní prakticky nedá), můžete tento stroj v Heartland Museum ve Weatherfordu v Oklahomě, kde bude vystaven až do září.

Největší traktor historie si po 43 letech na světě vysloužil nové obutí. Výměna osmi kol, každého o celkové hmotnosti přes 1 tunu, je vážně fascinující věc. Foto: Heritage Iron Magazine@Facebook

Zdroj: Heritage Iron Magazine@Facebook

Petr Miler