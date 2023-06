Výměnná stanice baterií elektromobilů se změnila v sud střelného prachu, vzplála 10 minut po poslední výměně před 8 hodinami | Petr Prokopec

Myšlenka je to zajímavá, neboť dovolí doplnit elektromobilům „šťávu” podobně rychle jako čerpací stanice, třebaže oné energie je méně. Ale co když takové místo s 13 pakety baterií na skladě začne hořet? Přesně to se stalo včera v Číně.

Pokud pomineme cenu a dlouhodobé náklady vlastnictví kvůli enormní ztrátě hodnoty , jsou největším problémem elektromobility baterie. Vzhledem ke své nízké energetické hustotě garantují jen malý dojezd s ohledem na svou velikost a hmotnost, k tomu se příliš dlouho dobíjejí. I proto byly nemalé naděje vkládány do čínské značky Nio, které neumožňuje pouze dobíjení akumulátorů, ale rovněž jejich výměnu. Stanice druhé generace přitom již fungují nejen v její domovině, ale také v Norsku. Pojmout zvládají 13 paketů, jejichž výměna s pomocí robotické ruky zabere jen tři minuty.

Ony stanice jsou kromě elektro-hydraulického mechanismu osazeny rovněž 239 senzory a čtyřmi počítačovými systémy. Denně je tak možné obsloužit až 312 motoristů, tedy za předpokladu, že by se baterie zvládly tak rychle dobíjet. Nio nicméně již pracuje na třetí generaci stanic, které počítají dokonce s 21 pakety. Denní obslužnost tak má dále narůst, zvláště když se zkracuje i doba potřebná k dobíjení. Jenže na blankytně modrém nebi se nyní objevil temný mrak.

Jeden z čínských majitelů auta od Nia byl totiž příslušnou aplikací upozorněn na to, že baterie, které auto v daný moment používalo, je poškozen. Urychleně měl proto navštívit výměnnou stanici, jenž by se o vše postarala. K tomu vlastník elektrického vozu skutečně 25. června přikročil. Ovšem pouhých deset minut poté, co stanici opustil, se začalo kouřit. Přivolaní hasiči pak sice celý problém zlikvidovali v jeho zárodku, narůstající pochybnosti však uhasit již nedokázali.

Každého totiž nyní zajímá, jak je to s bezpečností výměnných stanic. Hasiči totiž potvrdili, že příčinou onoho kouře byl právě poškozený paket baterií. Došlo tedy k jeho opětovnému dobíjení? Nebo prostě začal hořet, i když byl nečinně uskladněn? To jsou zásadní otázky, neboť zázrakem tento případ neskončil jako ještě větší katastrofa. Stačilo o pár minut více a stanice se 13 pakety se mohla proměnit v zapálený sud plný střelného prachu.

Když si přitom uvědomíme, jak moc toxické mohou hořící baterie být, a toto nebezpečí ještě zkombinujeme se skutečností, že zakrátko může každá stanice disponovat jednadvaceti pakety s celkovou kapacitou 3 150 kWh, pak tu máme nepěknou hrozbu pro každé příslušné město, které Nio „obsadí“. Inu, ani toto domnělé řešení potíží elektromobilů problémy jen nevyřeší, ale snadno také způsobí.

Výměna baterií do tří minut je hezkým vábením Číňanů. Pokud ale může celá výměnná stanice s uskladněnými bateriemi vzplanout a hrozit mohutným výbuchem jen kvůli jednomu poškozenému paketu... To už tak hezky nezní. Foto: Nio

